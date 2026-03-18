אקס ברצלונה שגורם למרד בנוער של פ.ס.ז'

החתמתו של דרו בפ.ס.ז’ ממשיכה לעורר הדים. לפי ה-’לאקיפ’, שחקני הנוער סבורים שיש יחס מועדף כלפי הרכש שהגיע בחלון ההעברות של ינואר, זאת בעקבות הופעותיו האחרונות בהרכב הפותח בליגה, וזאת על רקע המעטת ההזדמנויות שלואיס אנריקה מעניק לכישרונות הצעירים שגדלו במועדון.

חלק משחקני הנוער שוקלים מחדש את עתידם ומסרבים לקבל הצעות חידוש חוזה משמעותיות, זאת משום שאינם רואים עתיד במועדון שמעדיף יותר שחקנים מבחוץ. במחלקת הנוער לא מבינים את ההימור על דרו כאשר יש שחקנים בולטים בקבוצות הצעירות שעליהם לואיס אנריקה אינו מהמר.

אחד ממאמני הנוער הסביר את המצב המורכב: "נאמר להם שזה הגיוני, לאור חזרתם של שחקנים פצועים וההכנה למשחקים חשובים, ושכנראה מדובר בשחקנים שעדיין אינם מוכנים לרמה הזו. אבל לא קל להיות סבלני בגיל הזה".

לואיס אנריקה, מהמר על דרו (IMAGO)

בפ.ס.ז’ לא נלחצים מהסיטואציה עם שחקני הנוער

בינתיים, דרו קיבל דקות משחק אצל לואיס אנריקה בעיקר בליגה. השחקן פתח בהרכב בשלושה משחקים, בעוד שבליגת האלופות כמעט שלא שותף. אין ספק שהמאמן מתכוון להמר עליו, ובפ.ס.ז’ שומרים על רוגע בנוגע למרד במחלקת הנוער.

הקבוצה יישמה צעדים כדי למנוע עלייה בשכר הכולל ומודעים לכך שחלק מהכוכבים הצעירים שלהם עשויים לסיים בליגת אחרות כמו הפרמייר ליג, בין אם בגלל המקרה של דרו ובין אם משום שיקבלו יותר כסף וחשיפה במועדונים אחרים.