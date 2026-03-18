רבע 4, 00:12: הפועל י-ם - טורק טלקום 87:87

רבע גמר היורוקאפ כבר יצא לדרך אתמול (שלישי), כשהערב השלב הנוכחי ממשיך עם הנציגה הישראלית שלנו הפועל ירושלים, ש”מארחת” בשעה זו בבלגרד את טורק טלקום במטרה להמשיך במסע האירופי המדהים לעבר מעמד ארבע האחרונות של המפעל.

המלחמה עצרה את הירושלמים דווקא לאחר שהתאוששו מהפסדים לוונציה ומכבי תל אביב עם ניצחון על עירוני רמת גן, אך מאז ה-22.2 הם לא ערכו משחק רשמי ולמעשה ביצעו מפגש אימון אחד בסרביה מול הצהובים של עודד קטש בלבד. ואם זה לא מספיק, החבורה של יונתן אלון בסגל חסר ללא קאדין קרינגטון ששוהה בארץ לצד אשתו שילדה.

לעומת הקבוצה הישראלית מהבירה שסיימה ראשונה בבית א’ ודילגה על שמינית הגמר, היריבה מאנקרה כן הייתה צריכה לעבור שם, והיא העפילה בזכות 81:98 על מנרסה. בשבת האחרונה, הטורקים השיגו ניצחון על קרשיאקה בליגה המקומית והם הגיעו להתמודדות עם רצף של שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות.

ובהסתכלות על חצי הגמר, זהות היריבה שתשחק מול המנצחת מהמפגש בין ירושלים לטורק טלקום כבר ידועה, כשמדובר על בורק. הצרפתים סיימו במקום השני בבית ב’, ומרבע הגמר אמש הם העפילו לאחר 79:83 על צדביטה לובליאנה הסלובנית.

רבע ראשון: 19:25 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, יובל זוסמן, ג’וזאיה ג’ורדן ג’יימס, אייזיאה מובלי ואוטסין וויילי.

חמישיית טורק טלקום: דוגוס אוזדמירוגלו, מייקל דיבו, אורוש טריפונוביץ’, מרקו סימונוביץ’, וקריס בנקסטון.

אחרי דקה נטולת סלים ג’ארד הארפר שייט כל הדרך לסל והניח לייאפ קל, אוסטין וויילי מצא את עצמו לבד לגמרי בצבע והטביע נקודות ראשונות עבורו. הארפר טס את המגרש וחתם ריצת 0:6, מרקו סימונוביץ’ צלף שלשה ואת הסל הראשון במשחק של הטורקים. הארפר לא נרגע וקלע אנד וואן גדול מחצי מרחק וקבע 3:9 לירושלמים, כשלאחר מכן הוא וג’ורדן אשר החליפו סלים. ברקאן דומארז צלף שלשה והוריד ל-3 הפרש, וויילי ענה לו עם 2 והוריד את הקבוצות לפסק זמן.

אשר חזר חד ודייק ל-2 אך הארפר הבלתי ניתן לעצירה החזיר לו עם סל מחוץ לקשת מהצד השני. הקצב ההתקפי עלה לו ולא קיבלנו הגנות יותֳר מדי חזקות, אורוש טריפונוביץ’ ויובל זוסמן נכנסו גם הם לעניינים עם שלשות מוצלחות. קאשיוס ווינסטון הקפיץ את ג’סטין סמית’ לאלי הופ גדול וקבע 16:23 להפועל י-ם והוסיף סל משלו עם חדירה נאה.

רבע שני: 46:50 להפועל ירושלים

וויילי פתח טוב את הרבע עם 4 נקודות מצידו, אך בכל פעם שירושלים ניסתה לברוח הגיע סל של טורק שהשאיר אותם קרוב, כששלשה של ג’יילן סמית’ הורידה את ההפרש ל-4 נקודות בלבד. אייזיאה מובלי הרגיע קצת עם שלשה, אבל סמית’ מיד ענה לו עם צליפה משלו. האורחת המשיכה במפגן השלשות שלה כשטריפונוביץ’ קלע אחת שקבעה 33:35 לקבוצה מהבירה.

4 עונשינים מדויקים של הארפר נתנו ליונתן אלון קצת מרווח. טריפונויץ’ לא הפסיק ליידות זריקות מחוץ לקשת בהצלחה והוריד את ההפרש לנקודה אחת בלבד, זוסמן עם חטיפה קריטית מצא את הארפר שהניח 2 בצד השני, ולאחר מכן צלף חת מהפינה והיתרון עלה ל-8. ארבע נקודות רצופות של טורק שוב נגסו בהובלה הירושלמית ודאגו להשאיר אותם קרוב בירידה להפסקה.

רבע שלישי: 63:67 להפועל ירושלים

וויילי הטביע, הארפר עלה ל-20 נקודות אישיות וזוסמן דייק מהקו כשהפער הירושלמי קפץ לו לתשע נקודות בפתיחת המחצית השנייה. הבלאגן חגג בפרקט כששתי הקבוצות לא מצאו את עצמם בהתקפה, עד שקייל אולמן שם לזה סוף עם אנד וואן, אך החטיא את העונשין, וזוסמן ניצל זאת להעניש מתחת לסל בצד השני. ההפרש כבר עלה לו לדו ספרתי אבל ג’יילן סמית’ ואולמן קיזזו עם שלשות וקבעו 57:61. הארפר דייק שלוש פעמים מהעונשין, אבל אולמן דייק 4 פעמים מהקו ודאג להוריד את ההפרש ל-4 נקודות בלבד.

רבע רביעי

קאשיוס ווינסון דייק מחוץ לקשת ונתן קצת אוויר להפועל ירושלים, גארד הארפר נכנס מהר לעניינים גם הוא עם 4 נקודות רצופות שקבעו 65:74. אולמן ו-וויילי החליפו סלים, כשטריפונביץ’ ניצל איבוד מיותר וקיזז את ההפרש ל-7. האדומים מהבירה ספגו מכה קשה כשג’ארד הארפר יצא ב-5 עבירות כמעט 5 דקות לסיום. מכאן החבורה של יונתן אלון פשוט איבדה את הראש, וריצת 0:10 של טורק טלקום נתנה לה משום מקום את ההובלה. לאמב צלף שלשה אדירה, ועם נקודות ראשונות עבורו החזיר את היתרון לירושלמים, עד שסמית’ החזיר לו עם שלוש נקודות מהצד השני.