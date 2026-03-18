זומן ולא יגיע: בלארוס תיאלץ להתמודד ללא פוטקין

זימון בינלאומי בצל מלחמה. איליה פוטקין, שחגג לפני יומיים 20, שחקן ההתקפה ממ.ס קריית ים, נקרא לנבחרת בלארוס הצעירה. פוטקין, שנולד בויטבסק, זומן למחנה האימונים של נבחרת בלארוס עד גיל 21 ולמשחקי מוקדמות היורו מול וויילס ואוסטריה, כשהציפייה הייתה כי ימריא למחנה בהונגריה כבר ב-23/03.

הזימון הגיע באמצעות מכתב רשמי שנשלח למועדון מההתאחדות הבלארוסית, ובו התבקשה קבוצתו, מ.ס קריית ים, לשחרר את השחקן לטובת פעילות הנבחרת. בפועל, איליה פוטקין לא ישוחרר, נוכח המצב בארץ ונוכח העובדה כי הוא משרת בצה”ל ולא צפוי לקבל שחרור.

על פי הודעת ההתאחדות הבלארוסית, מחנה האימונים של הנבחרת עד גיל 21 יתקיים בין התאריכים 23/03 ועד 01/04. המחנה ישמש כהכנה לשני משחקים רשמיים במסגרת מוקדמות יורו הצעירות 2027, כאשר הראשון ייערך מול וויילס ב-27/03 בעיר ניופורט שבוויילס. המשחק השני יתקיים ארבעה ימים לאחר מכן, ב-31/03, מול אוסטריה בעיר ריד אין קרייס שבאוסטריה.

איליה פוטקין חוגג עם חבריו (עדי דטליס, מ.ס קריית ים)

כבוד גדול למועדון ולשחקן

בעבור מ.ס קריית ים מדובר בכבוד משמעותי למועדון, שכן זימון של שחקן לנבחרת לאומית, גם אם מדובר בנבחרת צעירה, מהווה הכרה ביכולת המקצועית של השחקן ובהתקדמותו. בשנים האחרונות קשה למצוא קבוצות מהליגה הלאומית ומטה המצליחות להעמיד שחקנים המגיעים לרמות בינלאומיות, ולכן הזימון של פוטקין נחשב להישג עבור המועדון מהקריות.

פוטקין, שנחשב לאחד השחקנים הבולטים בסגל הקבוצה בעונה הנוכחית, הצליח למשוך תשומת לב בזכות יכולתו במרכז המגרש והתרומה שלו למשחק ההתקפה של הקבוצה. הזימון השני במספר לנבחרת הצעירה של בלארוס יכול היה להעניק לו במה נוספת להציג את יכולותיו ברמה בינלאומית, מול יריבות חזקות במסגרת מוקדמות אליפות אירופה.

בפעם הראשונה בה הוזמן איליה פוטקין לנבחרת בלארוס 21U היה זה במסגרת מוקדמות אליפות אירופה עד גיל 21, במסגרת בית ט’ בו התמודדות מול וויילס ודנמרק. את וויילס ניצחה 0:3 ומול דנמרק הפסידה 1:0. מול וויילס שיחק פוטקין 13 דקות בתור חלוץ ומול דנמרק רשם 15 דקות בתוך שחקן קישור.

שחקני קריית ים (אופיר מגדל)

העונה, פוטקין שייך לנוער של מ.ס קריית ים וכך גם לבוגרים. מאחוריו, כבר 39 הופעות בכל המסגרות. 27 הופעות מהכלל בליגה הלאומית, היתר בקבוצת הנוער, אף היא משחקת בליגה הלאומית ונמצא לה במקום הראשון בטבלה, מעל הפועל חדרה, בני סכנין ובית”ר טוברוק. לעת עתה התכבד ב-11 שערי ליגה, לצד צמד שערים במסגרת גביע הטוטו.