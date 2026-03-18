עתי סנדרוביץ הוחתם בהפועל ת"א לשנתיים וחצי

כבר בגיל 13 בונה הפועל תל אביב על עתי סנדרוביץ, שחקן כנף ילדים א' של המועדון ומי שמקבל דקות משחק גם בנערים ג', קבוצה עם שחקנים הגדולים ממנו בשנה. המועדון החתים את עתי לשנתיים וחצי קדימה, זאת באמצעות נציגיו, עידן בן אבו ועמית איזון, מסוכנות Iscout.

עתי משחק באקדמיה של הנבחרת ומסומן בשנתון שלו, כשמדובר בשחקן צעיר שחלק מסגל בקבוצה הגדולה ממנו בשנה. העונה, התכבד ב-21 הופעות, 18 שערים ושמונה בישולים. מתוך 21 הופעותיו העונה, רשם חמש הופעות בליגת נערים ג' – על, הליגה הבכירה לשנתון 2011.

52 שערים ו-38 בישולים

בעונה החולפת, בעודו שחקן ילדים ב', עלה לשחק גם בקבוצת ילדים א' של המועדון, רשם לא פחות מ-52 שערים בכל המסגרות ונהנה מ-38 בישולים. מספריו מוכיחים כמה דומיננטי הוא בקרב חבריו בחלקו העליון של המגרש מול שער היריבה.

בעונת המשחקים 2019/20 נרשם לראשונה תחת ההתאחדות לכדורגל וחבר למחלקת הנוער של מכבי תל אביב (טרום ילדים ג'). לאחר חמש שנים רצופות במכבי תל אביב, עבר את הכביש והצטרף להפועל תל אביב, במדיה מככב כשיש מי שצופה לו עתיד ורוד באם ימשיך בדרך זו.