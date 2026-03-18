יום רביעי, 18.03.2026 שעה 12:06
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5441-5430מנצ'סטר יונייטד3
5137-4030אסטון וילה4
4940-4930ליברפול5
4835-5330צ'לסי6
4542-4630ברנטפורד7
4335-3430אברטון8
4243-4330ניוקאסל9
4146-4430בורנמות'10
4143-4030פולהאם11
4036-3930ברייטון12
4035-3030סנדרלנד13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3248-3730לידס15
3047-4030טוטנהאם16
2943-2830נוטינגהאם פורסט17
2955-3630ווסטהאם18
2058-3230ברנלי19
1754-2431וולבס20

"פפ ייקח הפסקה כדי להחליט אם לעזוב את סיטי"

אחרי עוד הדחה מול ריאל, באנגליה דווח שהמאמן ייקח פסק זמן כדי להכריע את עתידו. וגם: הרמזים מסיום מהמשחק והמאמן שעל הכוונת של הסיטיזנס כמחליף

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
האם זה הסוף של פפ גווארדיולה במנצ'סטר סיטי? אחרי ההדחה הכואבת מול ריאל מדריד מליגת האלופות, המאמן מתכנן לקחת הפסקה קצרה כדי להחליט על עתידו, כך דווח ב’דיילי מייל’ הבריטי.

לפי הפרסום, המאמן בן ה-55 מתכנן לקחת פסק זמן לאחר גמר גביע הליגה כדי לחשוב לעומק - מה נכון עבורו ומה נכון עבור סיטי. העומס, התוצאות הלא יציבות והתחושות האישיות משחקים תפקיד, כאשר יש ימים שבהם הוא מלא אנרגיה – ואחרים שבהם הוא מרגיש מותש.

בדרך כלל, גווארדיולה נוהג להישאר על הדשא ולמחוא כפיים לאוהדים יחד עם שחקניו, אך הפעם, אחרי עוד ערב מתסכל מול ריאל, הוא ירד ישירות לחדר ההלבשה. למרות ההפסד 2:1 והדחה עם 5:1 בסיכום, התחושה במועדון היא של פספוס גדול - משחק שבו סיטי הייתה יכולה להוציא הרבה יותר, אלמלא יכולת אדירה של טיבו קורטואה ורגעים של חוסר ריכוז.

זה היה למעשה סיכום לעידן שלם: סיטי של גווארדיולה מציגה כדורגל גדול, אך שוב נופלת ברגעי האמת. זו כבר הדחה רביעית בחמש שנים מול ריאל, והתחושה היא של קבוצה שמתקשה מנטלית ברגעים קריטיים, כששער אחד נגדה הופך מהר מאוד לשניים ומכניס אותה ללחץ.

בסיום המשחק, גווארדיולה נשאל שוב על עתידו והגיב בעייפות: “כולם רוצים לפטר אותי, למה?”. התשובות שלו נשמעו מעורפלות. מצד אחד רמז שימשיך, מצד שני לא שלל אפשרות לעזיבה כבר בקיץ. במועדון מבינים: גם הוא עצמו עדיין לא יודע מה יחליט.

מארסקה על הכוונת

במקביל, במועדון כבר חושבים קדימה. שמו של אנצו מארסקה עלה כאופציה, אך הוא לא היחיד, כאשר המנהל הספורטיבי הוגו ויאנה בוחן אפשרויות. עם זאת, גווארדיולה עצמו תמיד היה חלק מתכנון העתיד, גם כשזה כולל חיפוש מחליפים פוטנציאליים.

למרות הכול, יש גם סיבות לאופטימיות. סיטי נמצאת בעיצומו של תהליך התחדשות, עם שחקנים צעירים שצוברים ניסיון ויכולים להוביל את הקבוצה קדימה. גווארדיולה עצמו הדגיש לא פעם: “אנחנו נחזור”, גם אם לא ברור עדיין אם הוא יהיה זה שיוביל את הקאמבק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */