"פפ ייקח הפסקה כדי להחליט אם לעזוב את סיטי"

האם זה הסוף של פפ גווארדיולה במנצ'סטר סיטי? אחרי ההדחה הכואבת מול ריאל מדריד מליגת האלופות, המאמן מתכנן לקחת הפסקה קצרה כדי להחליט על עתידו, כך דווח ב’דיילי מייל’ הבריטי.

לפי הפרסום, המאמן בן ה-55 מתכנן לקחת פסק זמן לאחר גמר גביע הליגה כדי לחשוב לעומק - מה נכון עבורו ומה נכון עבור סיטי. העומס, התוצאות הלא יציבות והתחושות האישיות משחקים תפקיד, כאשר יש ימים שבהם הוא מלא אנרגיה – ואחרים שבהם הוא מרגיש מותש.

בדרך כלל, גווארדיולה נוהג להישאר על הדשא ולמחוא כפיים לאוהדים יחד עם שחקניו, אך הפעם, אחרי עוד ערב מתסכל מול ריאל, הוא ירד ישירות לחדר ההלבשה. למרות ההפסד 2:1 והדחה עם 5:1 בסיכום, התחושה במועדון היא של פספוס גדול - משחק שבו סיטי הייתה יכולה להוציא הרבה יותר, אלמלא יכולת אדירה של טיבו קורטואה ורגעים של חוסר ריכוז.

זה היה למעשה סיכום לעידן שלם: סיטי של גווארדיולה מציגה כדורגל גדול, אך שוב נופלת ברגעי האמת. זו כבר הדחה רביעית בחמש שנים מול ריאל, והתחושה היא של קבוצה שמתקשה מנטלית ברגעים קריטיים, כששער אחד נגדה הופך מהר מאוד לשניים ומכניס אותה ללחץ.

בסיום המשחק, גווארדיולה נשאל שוב על עתידו והגיב בעייפות: “כולם רוצים לפטר אותי, למה?”. התשובות שלו נשמעו מעורפלות. מצד אחד רמז שימשיך, מצד שני לא שלל אפשרות לעזיבה כבר בקיץ. במועדון מבינים: גם הוא עצמו עדיין לא יודע מה יחליט.

מארסקה על הכוונת

במקביל, במועדון כבר חושבים קדימה. שמו של אנצו מארסקה עלה כאופציה, אך הוא לא היחיד, כאשר המנהל הספורטיבי הוגו ויאנה בוחן אפשרויות. עם זאת, גווארדיולה עצמו תמיד היה חלק מתכנון העתיד, גם כשזה כולל חיפוש מחליפים פוטנציאליים.

למרות הכול, יש גם סיבות לאופטימיות. סיטי נמצאת בעיצומו של תהליך התחדשות, עם שחקנים צעירים שצוברים ניסיון ויכולים להוביל את הקבוצה קדימה. גווארדיולה עצמו הדגיש לא פעם: “אנחנו נחזור”, גם אם לא ברור עדיין אם הוא יהיה זה שיוביל את הקאמבק.