יום רביעי, 18/03/2026, 19:45אצטדיון קאמפ נואוליגת האלופות - שמינית גמר
ניוקאסל
דקה 13
1 0
שופט: פרנסואה לטסייה
ברצלונה
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36
הרכבים וציונים
 
 
מאליק צ'יאו מול רוברט לבנדובסקי (רויטרס)

משחקי הגומלין של שמינית גמר ליגת האלופות ממשיכים הערב ובשעה זו מתקיים בקאמפ נואו משחק גדול בין ברצלונה לניוקאסל. המפגש הראשון באנגליה הסתיים ב-1:1 דרמטי, כלומר כל קבוצה צריכה ניצחון כדי להעפיל לשלב הבא. הקטלונים לא רוצים להסתבך כמובן, המגפייז מחפשים להפתיע.

אחרי התיקו בסנט ג’יימס אפרק, בארסה התאוששה יפה עם 2:5 נפלא וביתי על סביליה במסגרת הליגה הספרדית, ניצחון שהגדיל שוב את הפער מריאל מדריד לארבע נקודות בדרך לעוד שבוע בפסגת הטבלה. עכשיו האנזי פליק רוצה לנצל את הקהל המקומי כדי ששחקניו ייצאו עם ידם על העליונה.

מנגד, האנגלים שחווים עונה פחות יציבה (בטח לעומת העונה הקודמת), השיגו 0:1 חשוב על צ’לסי בשבת האחרונה וינסו למנף את התוצאה הזו לכדי מומנטום בשביל לשלוח את הבלאוגרנה הביתה בשלב מוקדם מאוד, דבר שידהים את הכדורגל העולמי.

כאמור, המשחק הראשון נגמר ב-1:1, שם ניוקאסל לחצה כהוגן את החבורה של פליק והייתה מסוכנת יותר עד שהשיגה שער של הארווי בארנס בדקה ה-86, אך האדומים-כחולים היו מספקים חכמים כדי לנצל פנדל מאוחר על מנת להשוות, כשלאמין ימאל הכניע את ארון רמסדייל בדקה ה-96.

מחצית ראשונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שופט המשחק, פרנסואה לטסייה, שרק! המשחק בקאמפ נואו יצא לדרך
שחקני ברצלונה בהכנות אחרונות (רויטרס)
שחקני ניוקאסל מתחממים (רויטרס)
הקאמפ נואו מתחיל להתמלא (רויטרס)
אוהדי ניוקאסל כבר ממתינים בחוץ (IMAGO)
