מאליק צ'יאו מול רוברט לבנדובסקי (רויטרס)

משחקי הגומלין של שמינית גמר ליגת האלופות ממשיכים הערב ובשעה זו מתקיים בקאמפ נואו משחק גדול בין ברצלונה לניוקאסל. המפגש הראשון באנגליה הסתיים ב-1:1 דרמטי, כלומר כל קבוצה צריכה ניצחון כדי להעפיל לשלב הבא. הקטלונים לא רוצים להסתבך כמובן, המגפייז מחפשים להפתיע.

אחרי התיקו בסנט ג’יימס אפרק, בארסה התאוששה יפה עם 2:5 נפלא וביתי על סביליה במסגרת הליגה הספרדית, ניצחון שהגדיל שוב את הפער מריאל מדריד לארבע נקודות בדרך לעוד שבוע בפסגת הטבלה. עכשיו האנזי פליק רוצה לנצל את הקהל המקומי כדי ששחקניו ייצאו עם ידם על העליונה.

מנגד, האנגלים שחווים עונה פחות יציבה (בטח לעומת העונה הקודמת), השיגו 0:1 חשוב על צ’לסי בשבת האחרונה וינסו למנף את התוצאה הזו לכדי מומנטום בשביל לשלוח את הבלאוגרנה הביתה בשלב מוקדם מאוד, דבר שידהים את הכדורגל העולמי.

כאמור, המשחק הראשון נגמר ב-1:1, שם ניוקאסל לחצה כהוגן את החבורה של פליק והייתה מסוכנת יותר עד שהשיגה שער של הארווי בארנס בדקה ה-86, אך האדומים-כחולים היו מספקים חכמים כדי לנצל פנדל מאוחר על מנת להשוות, כשלאמין ימאל הכניע את ארון רמסדייל בדקה ה-96.