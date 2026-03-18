יום רביעי, 18.03.2026 שעה 21:37
יום רביעי, 18/03/2026, 19:45אצטדיון קאמפ נואוליגת האלופות - שמינית גמר
ניוקאסל
דקה 87
7 2
שופט: פרנסואה לטסייה
ברצלונה
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36
לאמין ימאל מחויך (רויטרס)
לאמין ימאל מחויך (רויטרס)

משחקי הגומלין של שמינית גמר ליגת האלופות ממשיכים הערב ובשעה זו מתקיים בקאמפ נואו משחק גדול בין ברצלונה לניוקאסל. המפגש הראשון באנגליה הסתיים ב-1:1 דרמטי, כלומר כל קבוצה צריכה ניצחון כדי להעפיל לשלב הבא. הקטלונים לא רוצים להסתבך כמובן, המגפייז מחפשים להפתיע.

אחרי התיקו בסנט ג’יימס אפרק, בארסה התאוששה יפה עם 2:5 נפלא וביתי על סביליה במסגרת הליגה הספרדית, ניצחון שהגדיל שוב את הפער מריאל מדריד לארבע נקודות בדרך לעוד שבוע בפסגת הטבלה. עכשיו האנזי פליק רוצה לנצל את הקהל המקומי כדי ששחקניו ייצאו עם ידם על העליונה.

מנגד, האנגלים שחווים עונה פחות יציבה (בטח לעומת העונה הקודמת), השיגו 0:1 חשוב על צ’לסי בשבת האחרונה וינסו למנף את התוצאה הזו לכדי מומנטום בשביל לשלוח את הבלאוגרנה הביתה בשלב מוקדם מאוד, דבר שידהים את הכדורגל העולמי.

כאמור, המשחק הראשון נגמר ב-1:1, שם ניוקאסל לחצה כהוגן את החבורה של פליק והייתה מסוכנת יותר עד שהשיגה שער של הארווי בארנס בדקה ה-86, אך האדומים-כחולים היו מספקים חכמים כדי לנצל פנדל מאוחר על מנת להשוות, כשלאמין ימאל הכניע את ארון רמסדייל בדקה ה-96.

מחצית שניה
  • '72
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-2:7: מהגדולים של ברצלונה תחת פליק, והיו. מרפי טעה בענק ופשוט מסר ישירות לראפיניה כשהוא לבד מול רמסדייל. הברזילאי בקלות גלגל את השביעי
  • '66
  • חילוף
  • דני אולמו עלה במקום פרמין לופס
  • '66
  • חילוף
  • בברצלונה לבנדובסקי ירד עם צמד ובמקומו נכנס פראן טורס
  • '64
  • חילוף
  • כובש הצמד אלנגה ירד, ג'ייקוב מרפי עלה
  • '64
  • חילוף
  • חילופים רבים בשני הצדדים, כשאדי האו עם שניים. ג'ואלינטון פינה את מקומו לסוון בוטמן
  • '61
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-2:6: לא שפוי בשום צורה. הריקודים והכדורגל המרהיב לא נגמר, כשרוברט לבנדובסקי השלים צמד בזק, הפעם מבישול פשוט מטורף של לאמין ימאל, שעבר שחקן, דהר קדימה ובאומנות השאיר את הפולני לבד ברחבה
  • '60
  • כרטיס צהוב
  • כבר ווילוק נכנס לפנקס, כשמשך בחולצתו של פדרי וקיבל צהוב
  • '56
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-2:5: הקאמפ נואו מחייך ורוקד. המאמץ של טונאלי אולי היה לשווא, כאשר מאותה קרן ראפיניה הרים לצד הרחוק ורוברט לבנדובסקי חיכה כדי לנגוח את החמישי
  • '55
  • חילוף
  • סנדרו טונאלי נתן ספרינט גדול כדי למנוע מפרמין להרים כדור. האיטלקי עמד במשימה וסידר קרן, אבל נפצע ונאלץ לרדת. ווילוק עלה במקומו
פרמין לופס נהנה (רויטרס)
פרמין לופס חוגג (רויטרס)
פרמין לופס מאושר (רויטרס)
פרמין לופס רץ לחגוג (רויטרס)
פרמין לופס כובש (רויטרס)
  • '51
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-2:4: הילדים של פליק עם הצגה התקפית. מרטין חתך את כל הקישור עם מסירה לראפיניה, שבנגיעה גאונית ומושלמת השאיר את פרמין לדהור לעבר אחד על אחד, והספרדי גלגל מעבר לרמסדייל ולרשת
  • '46
  • חילוף
  • אדי האו החליט לעשות שינוי במחצית. הקפטן קיירן טריפייר שהוצהב באותו פנדל בסיום המחצית הראשונה לא עלה לשנייה, כאשר ולנטינו ליברמנטו עלה
מחצית ראשונה
לאמין ימאל מחויך (רויטרס)
טירוף בברצלונה (רויטרס)
לאמין ימאל רץ לחגוג (רויטרס)
לאמין ימאל בועט פנדל (רויטרס)
פרנסואה לטסייה אחרי בדיקת ה-VAR (רויטרס)
התנפלות על השופט (רויטרס)
קיירן טריפייר מבצע עבירה על ראפיניה (רויטרס)
  • '45+7
  • שער בפנדל
  • שער! ברצלונה עלתה ל-2:3: לאמין ימאל הוא זה שניגש לנקודה הלבנה, ילד הפלא בעט חזק וימינה, רמסדייל נגע, אבל לא מנע את הגול
  • '45+6
  • כרטיס צהוב
  • מחצית כזו לא הייתה יכולה להסתיים בלי דרמה. ראפיניה ניסה להגיע לרוחב של פרמין ונמשך על ידי טריפייר. תחילה השופט לא שרק, אבל ב-VAR התערבו לו לצפות ולאחר מכן הוא הצביע על הנקודה הלבנה, וגם הוציא צהוב לקפטן של ניוקאסל
לאמין ימאל מאוכזב (רויטרס)
ז'ואאו קנסלו בורח מקיירן טריפייר (רויטרס)
  • '45+1
  • החמצה
  • אחת ההחמצות הכי גדולות בקריירה הקצרה של לאמין ימאל. הקיצוני התחיל את המהלך בצורה מצוינת, ראפיניה סחט הצלה מרמסדייל ולאמין ימאל איכשהו מתוך רחבת ה-5 הטיס את הריבאונד לשמיים
  • '44
  • כרטיס צהוב
  • צהוב ראשון בצד של ברצלונה. פאו קוברסי מנע מגורדון להשלים דאבל פס עם חסימה ונכנס על כך לפנקס
מאליק צ'יאו מול רוברט לבנדובסקי (רויטרס)
דן ברן בהצלה ענקית (רויטרס)
  • '40
  • החמצה
  • הצלה מדהימה של דן ברן, שהציל שער של מאה אחוז. צ’ואי טעה בענק וסידר שניים על אחד, רק שהאחד היה ברן. ראפיניה שלח את לבנדובסקי, גליץ’ הירואי של הבלם מנע מהפולני לבעוט וסידר רק קרן
  • '29
  • החמצה
  • כמעט מהפך מטורף. ניוקאסל יצאה למתפרצת ולא עצרה כמו גם השופט על אף פגיעת ראש של פדרי, גורדון הגיע לרוחב טוב ופספס בסנטימטרים את המסגרת
שחקני ברצלונה מאוכזבים (רויטרס)
הכיפים לאנתוני אלנגה (רויטרס)
אנתוני אלנגה רץ לחגוג (רויטרס)
אנתוני אלנגה כובש (רויטרס)
הארווי בארנס עובר את רונאלד אראוחו (רויטרס)
  • '28
  • שער
  • שער! ניוקאסל השוותה ל-2:2: לא ייאמן מה שקורה בקאמפ נואו. שוב שוויון בכולל, שוב אלנגה. בארנס קיבל בצד שמאל, עבר בקלות את אראוחו, העביר רוחב שגורדון פספס, אבל השבדי היה שם כדי לאזן
  • '21
  • חילוף
  • חילוף מוקדם של האנזי פליק. רונאלד אראוחו החליף את אריק גארסיה, כאשר האחרון לא ממש נפל על הדשא או הראה כאבים, אז לא ברור אם מדובר בפציעה או מהלך טקטי
חגיגות בברצלונה (רויטרס)
שחקני ברצלונה בטירוף (רויטרס)
מארק ברנאל בטירוף (רויטרס)
מארק ברנאל כובש (רויטרס)
ג'רארד מרטין נוגח לכיוון מארק ברנאל (רויטרס)
  • '18
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-1:2: איזה קצב מטורף. כדור חופשי הורם לרחבה בצד שמאל, ג’רארד מרטין הגיע ראשון ונגח לאמצע, מארק ברנאל חיכה שם ובנגיעה החזיר את היתרון למארחת
  • '17
  • כרטיס צהוב
  • ג'ואלינטון עצר מתפרצת של לאמין ימאל באזור קו רבע המגרש וקיבל את הכרטיס הראשון במשחק, שגם הבטיח שלא ישחק ברבע אם ניוקאסל תעפיל
לאמין ימאל מאוכזב (רויטרס)
שחקני ניוקאסל מאושרים (רויטרס)
אנתוני אלנגה כובש (רויטרס)
אנתוני אלנגה מגיע (רויטרס)
  • '15
  • שער
  • שער! ניוקאסל השוותה ל-1:1: הקאמפ נואו בהלם. מתפרצת קטלנית של המגפייז הסתיימה עם שוויון במשחק ושוויון בסיכום. לואיס הול נשלח קדימה בצד שמאל ועם כדור רוחב מדהים הוא השאיר את אנתוני אלנגה באחד על אחד, והאחרון הכניע את ז’ואן גארסיה
ראפיניה ולאמין ימאל חוגגים (רויטרס)
ראפיניה בטירוף (רויטרס)
ראפיניה רץ לחגוג (רויטרס)
ראפיניה כובש (רויטרס)
לאמין ימאל מתחיל במהלך (רויטרס)
  • '6
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: הנה זה בא. במצב הראשון של הקטלונים במשחק, ראפיניה מצא את הרשת. לאמין ימאל החל את המהלך דווקא משמאל עם דהירה מדהימה, הקיצוני שלח ימינה, פרמין קיבל, השאיר לחברו הברזילאי והכוכב עם סרט הקפטן בעט לפינה הרחוקה
  • '3
  • החמצה
  • מצב ראשון במשחק דווקא של ניוקאסל, כשדן ברן הבלם בעט מסף הרחבה, אבל לידיים של ז’ואן גארסיה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שופט המשחק, פרנסואה לטסייה, שרק! המשחק בקאמפ נואו יצא לדרך
שחקני ברצלונה בהכנות אחרונות (רויטרס)
שחקני ניוקאסל מתחממים (רויטרס)
הקאמפ נואו מתחיל להתמלא (רויטרס)
אוהדי ניוקאסל כבר ממתינים בחוץ (IMAGO)
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד