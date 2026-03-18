18/03/2026 19:45
לאמין ימאל מחויך (רויטרס)
משחקי הגומלין של שמינית גמר ליגת האלופות ממשיכים הערב ובשעה זו מתקיים בקאמפ נואו משחק גדול בין ברצלונה לניוקאסל. המפגש הראשון באנגליה הסתיים ב-1:1 דרמטי, כלומר כל קבוצה צריכה ניצחון כדי להעפיל לשלב הבא. הקטלונים לא רוצים להסתבך כמובן, המגפייז מחפשים להפתיע.
אחרי התיקו בסנט ג’יימס אפרק, בארסה התאוששה יפה עם 2:5 נפלא וביתי על סביליה במסגרת הליגה הספרדית, ניצחון שהגדיל שוב את הפער מריאל מדריד לארבע נקודות בדרך לעוד שבוע בפסגת הטבלה. עכשיו האנזי פליק רוצה לנצל את הקהל המקומי כדי ששחקניו ייצאו עם ידם על העליונה.
מנגד, האנגלים שחווים עונה פחות יציבה (בטח לעומת העונה הקודמת), השיגו 0:1 חשוב על צ’לסי בשבת האחרונה וינסו למנף את התוצאה הזו לכדי מומנטום בשביל לשלוח את הבלאוגרנה הביתה בשלב מוקדם מאוד, דבר שידהים את הכדורגל העולמי.
כאמור, המשחק הראשון נגמר ב-1:1, שם ניוקאסל לחצה כהוגן את החבורה של פליק והייתה מסוכנת יותר עד שהשיגה שער של הארווי בארנס בדקה ה-86, אך האדומים-כחולים היו מספקים חכמים כדי לנצל פנדל מאוחר על מנת להשוות, כשלאמין ימאל הכניע את ארון רמסדייל בדקה ה-96.
מחצית שניה
'72
- שער! ברצלונה עלתה ל-2:7: מהגדולים של ברצלונה תחת פליק, והיו. מרפי טעה בענק ופשוט מסר ישירות לראפיניה כשהוא לבד מול רמסדייל. הברזילאי בקלות גלגל את השביעי
'66
- דני אולמו עלה במקום פרמין לופס
'66
- בברצלונה לבנדובסקי ירד עם צמד ובמקומו נכנס פראן טורס
'64
- כובש הצמד אלנגה ירד, ג'ייקוב מרפי עלה
'64
- חילופים רבים בשני הצדדים, כשאדי האו עם שניים. ג'ואלינטון פינה את מקומו לסוון בוטמן
'61
- שער! ברצלונה עלתה ל-2:6: לא שפוי בשום צורה. הריקודים והכדורגל המרהיב לא נגמר, כשרוברט לבנדובסקי השלים צמד בזק, הפעם מבישול פשוט מטורף של לאמין ימאל, שעבר שחקן, דהר קדימה ובאומנות השאיר את הפולני לבד ברחבה
'60
- כבר ווילוק נכנס לפנקס, כשמשך בחולצתו של פדרי וקיבל צהוב
'56
- שער! ברצלונה עלתה ל-2:5: הקאמפ נואו מחייך ורוקד. המאמץ של טונאלי אולי היה לשווא, כאשר מאותה קרן ראפיניה הרים לצד הרחוק ורוברט לבנדובסקי חיכה כדי לנגוח את החמישי
'55
- סנדרו טונאלי נתן ספרינט גדול כדי למנוע מפרמין להרים כדור. האיטלקי עמד במשימה וסידר קרן, אבל נפצע ונאלץ לרדת. ווילוק עלה במקומו
'51
- שער! ברצלונה עלתה ל-2:4: הילדים של פליק עם הצגה התקפית. מרטין חתך את כל הקישור עם מסירה לראפיניה, שבנגיעה גאונית ומושלמת השאיר את פרמין לדהור לעבר אחד על אחד, והספרדי גלגל מעבר לרמסדייל ולרשת
'46
- אדי האו החליט לעשות שינוי במחצית. הקפטן קיירן טריפייר שהוצהב באותו פנדל בסיום המחצית הראשונה לא עלה לשנייה, כאשר ולנטינו ליברמנטו עלה
מחצית ראשונה
'45+7
- שער! ברצלונה עלתה ל-2:3: לאמין ימאל הוא זה שניגש לנקודה הלבנה, ילד הפלא בעט חזק וימינה, רמסדייל נגע, אבל לא מנע את הגול
'45+6
- מחצית כזו לא הייתה יכולה להסתיים בלי דרמה. ראפיניה ניסה להגיע לרוחב של פרמין ונמשך על ידי טריפייר. תחילה השופט לא שרק, אבל ב-VAR התערבו לו לצפות ולאחר מכן הוא הצביע על הנקודה הלבנה, וגם הוציא צהוב לקפטן של ניוקאסל
'45+1
- אחת ההחמצות הכי גדולות בקריירה הקצרה של לאמין ימאל. הקיצוני התחיל את המהלך בצורה מצוינת, ראפיניה סחט הצלה מרמסדייל ולאמין ימאל איכשהו מתוך רחבת ה-5 הטיס את הריבאונד לשמיים
'44
- צהוב ראשון בצד של ברצלונה. פאו קוברסי מנע מגורדון להשלים דאבל פס עם חסימה ונכנס על כך לפנקס
'40
- הצלה מדהימה של דן ברן, שהציל שער של מאה אחוז. צ’ואי טעה בענק וסידר שניים על אחד, רק שהאחד היה ברן. ראפיניה שלח את לבנדובסקי, גליץ’ הירואי של הבלם מנע מהפולני לבעוט וסידר רק קרן
'29
- כמעט מהפך מטורף. ניוקאסל יצאה למתפרצת ולא עצרה כמו גם השופט על אף פגיעת ראש של פדרי, גורדון הגיע לרוחב טוב ופספס בסנטימטרים את המסגרת
'28
- שער! ניוקאסל השוותה ל-2:2: לא ייאמן מה שקורה בקאמפ נואו. שוב שוויון בכולל, שוב אלנגה. בארנס קיבל בצד שמאל, עבר בקלות את אראוחו, העביר רוחב שגורדון פספס, אבל השבדי היה שם כדי לאזן
'21
- חילוף מוקדם של האנזי פליק. רונאלד אראוחו החליף את אריק גארסיה, כאשר האחרון לא ממש נפל על הדשא או הראה כאבים, אז לא ברור אם מדובר בפציעה או מהלך טקטי
'18
- שער! ברצלונה עלתה ל-1:2: איזה קצב מטורף. כדור חופשי הורם לרחבה בצד שמאל, ג’רארד מרטין הגיע ראשון ונגח לאמצע, מארק ברנאל חיכה שם ובנגיעה החזיר את היתרון למארחת
'17
- ג'ואלינטון עצר מתפרצת של לאמין ימאל באזור קו רבע המגרש וקיבל את הכרטיס הראשון במשחק, שגם הבטיח שלא ישחק ברבע אם ניוקאסל תעפיל
'15
- שער! ניוקאסל השוותה ל-1:1: הקאמפ נואו בהלם. מתפרצת קטלנית של המגפייז הסתיימה עם שוויון במשחק ושוויון בסיכום. לואיס הול נשלח קדימה בצד שמאל ועם כדור רוחב מדהים הוא השאיר את אנתוני אלנגה באחד על אחד, והאחרון הכניע את ז’ואן גארסיה
'6
- שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: הנה זה בא. במצב הראשון של הקטלונים במשחק, ראפיניה מצא את הרשת. לאמין ימאל החל את המהלך דווקא משמאל עם דהירה מדהימה, הקיצוני שלח ימינה, פרמין קיבל, השאיר לחברו הברזילאי והכוכב עם סרט הקפטן בעט לפינה הרחוקה
'3
- מצב ראשון במשחק דווקא של ניוקאסל, כשדן ברן הבלם בעט מסף הרחבה, אבל לידיים של ז’ואן גארסיה
'1
- שופט המשחק, פרנסואה לטסייה, שרק! המשחק בקאמפ נואו יצא לדרך