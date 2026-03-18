7740-7838קובנטרי1
7037-5938מידלסברו2
6838-6637איפסוויץ'3
6843-5238מילוול4
6356-5938האל סיטי5
6050-5838רקסהאם6
5748-6037סאות'המפטון7
5748-5538דרבי קאונטי8
5546-5038ווטפורד9
5348-4838בירמינגהאם10
5246-4438סוונסי11
5145-5137נוריץ'12
5140-4538סטוק סיטי13
5149-4938בריסטול סיטי14
5052-5338שפילד יונייטד15
5060-4938ק.פ.ר16
4948-4238פרסטון17
4845-3638צ'רלטון18
4249-3638בלקבורן19
4048-3637פורטסמות'20
4054-3938ווסט ברומיץ'21
3949-3638אוקספורד יונייטד22
3860-5138לסטר23
-676-2338שפילד וונסדיי24

דקה 64: סאות'המפטון - נוריץ' סיטי 0:1

צ'מפיונשיפ, מחזור 36: אחרי פתיחה מהוססת, המארחת עלתה ליתרון בדקה ה-25 משער של אזז. קודם לכן, דניאל פרץ הצליח להדוף שני איומים לעבר המסגרת

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

מסעו של דניאל פרץ עם סאות’המפטון נמשך בשעה זו עם משחק נגד נוריץ’ מהמקום ה-12 בטבלה. קבוצתו של הישראלי ממקומת במקום ה-7, שלוש נקודות פחות מרקסהאם, ויודעת שניצחון יעלה אותה למקום שמוביל לפלייאוף העלייה בסוף העונה.

סאות’המפטון מגיעה למשחק עם רצף של 12 משחקים ללא הפסד, הכוללים בתוכם עשרה ניצחונות והעפלה לרבע גמר הגביע האנגלי. הישראלי רושם את משחקו השביעי ברציפות בהרכב, זאת  בבמטרה לשמור על שער נקי בפעם השישית מאז שהגיע לאנגליה.

מנגד, האורחת מגיעה לאחר שני ניצחונות רצופים, וכתוצאה מהמקום שלה בטבלה, היא מגיעה בלי לחץ למשחק הליגה הקרוב. המשחק הקודם בין שתי הקבוצות נגמר ב-1:2 לזכות נוריץ’, אז דניאל פרץ עוד היה במדי המבורג בליגה הגרמנית.

מחצית ראשונה:

דקה 8 – איום ראשון לשער של דניאל פרץ מרגליו של פאריס מגהומה, השוער הישראלי לא התקשה.

דקה 14 – זה כבר היה מסוכן יותר. אניס סלימאן שלח בעיטה טובה למסגרת, פרץ שוב היה במקום והדף טוב.

סמואל אדוזיה (IMAGO)

דקה 15 – כדור קרן הוגבה לרחבה, פרץ יצא נהדר, אגרף והרחיק את הסכנה.

דניאל פרץ ביציאה נהדרת (IMAGO)

דקה 24, שער! סאות׳המפטון עלתה ל-0:1: מהלך יפה של המארחת הסתיים במסירה של קייל לארין אל פין אזז, שהמשיך במבצע אישי נהדר ושלח את הכדור לרשת.

דקה 33 – הגבהה לרחבה הגיעה לראשו של הווארד בלייס, אך הוא נגח מחוץ למסגרת.

דניאל פרץ (IMAGO)
