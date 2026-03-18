דקה 64: סאות'המפטון - נוריץ' סיטי 0:1

מסעו של דניאל פרץ עם סאות’המפטון נמשך בשעה זו עם משחק נגד נוריץ’ מהמקום ה-12 בטבלה. קבוצתו של הישראלי ממקומת במקום ה-7, שלוש נקודות פחות מרקסהאם, ויודעת שניצחון יעלה אותה למקום שמוביל לפלייאוף העלייה בסוף העונה.

סאות’המפטון מגיעה למשחק עם רצף של 12 משחקים ללא הפסד, הכוללים בתוכם עשרה ניצחונות והעפלה לרבע גמר הגביע האנגלי. הישראלי רושם את משחקו השביעי ברציפות בהרכב, זאת בבמטרה לשמור על שער נקי בפעם השישית מאז שהגיע לאנגליה.

מנגד, האורחת מגיעה לאחר שני ניצחונות רצופים, וכתוצאה מהמקום שלה בטבלה, היא מגיעה בלי לחץ למשחק הליגה הקרוב. המשחק הקודם בין שתי הקבוצות נגמר ב-1:2 לזכות נוריץ’, אז דניאל פרץ עוד היה במדי המבורג בליגה הגרמנית.

מחצית ראשונה:

דקה 8 – איום ראשון לשער של דניאל פרץ מרגליו של פאריס מגהומה, השוער הישראלי לא התקשה.

דקה 14 – זה כבר היה מסוכן יותר. אניס סלימאן שלח בעיטה טובה למסגרת, פרץ שוב היה במקום והדף טוב.

סמואל אדוזיה (IMAGO)

דקה 15 – כדור קרן הוגבה לרחבה, פרץ יצא נהדר, אגרף והרחיק את הסכנה.

דניאל פרץ ביציאה נהדרת (IMAGO)

דקה 24, שער! סאות׳המפטון עלתה ל-0:1: מהלך יפה של המארחת הסתיים במסירה של קייל לארין אל פין אזז, שהמשיך במבצע אישי נהדר ושלח את הכדור לרשת.

דקה 33 – הגבהה לרחבה הגיעה לראשו של הווארד בלייס, אך הוא נגח מחוץ למסגרת.