פרנצווארוש הובסה והודחה מהליגה האירופית

השחקן המצטיין
ריקארדו הורטה, ציון: 8
סיפק משחק נהדר וכבש צמד חשוב.
השחקן המאכזב
דויד גרוף, ציון: 3
השוער לא היה מרוכז ולא עזר לקבוצתו.
גומלין שלב שמינית גמר הליגה האירופית יצא לדרך הערב (רביעי), כאשר בשעה זו פרנצווארוש של גבי קניקובסקי ומוחמד אבו פאני, מתאחת אצל בראגה עם יתרון של 0:2 מהמפגש הראשון ובמטרה להשלים את המשימה כדי להמשיך להתקדם במפעל.
לפורטוגלים למעשה לא הייתה התמודדות נוספת אחרי ההפסד בהונגריה, שסגר עבורם אז בשבוע שעבר משחק שני ברציפות ללא ניצחון בעקבות 2:2 עם ספורטינג במחזור האחרון בליגה. בדומה למארחת, גם קבוצת החוץ הגיעה רעננה ללא שום משחק אחר בזירה המקומית בין המפגשים באירופה.
כזכור, במשחק הראשון, קניקובסקי היה זה שהבקיע בצורה נהדרת ונתן לפרנצווארוש את ההובלה לעיני הקהל הביתי, כשמאוחר יותר לני ז’וזף היה זה שהכפיל את התוצאה. גם אבו פאני השלים 90 דקות וכמעט בישל, כשהחבורה של רובי קין יכולה גם להפסיד היום בהפרש של גול אחד ועדיין להעפיל שלב.
מבחינת ההיסטוריה, הרקורד דווקא לא עם פרנצווארוש, בעוד חמש הקבוצות ההונגריות האחרונות ששיחקו משחקי חוץ בפורטוגל ספגו כולן הפסדים – נתון שיכול לתת זריקת מוטיבציה לבראגה שחולמת על מהפך בהשארת ספורטינג אתמול בליגת האלופות.
מחצית שניה
-
'88
- ג׳וליו רומאו ספג כרטיס צהוב
-
'83
- פאו ויקטור יצא, פרנסיסקו נאברו נכנס
-
'80
- גבריאל מוסקרדו ספג כרטיס צהוב
-
'78
- במדילה יוסוף יצא, קאדו נכנס במקומו
-
'78
- חילוף כפול של רובי קין. גם גבי קניקובסקי סיים את חלקו בהתמודדות, נאבי קייטה נכנס במקומו
-
'76
- פלוריאן גריליץ׳ יצא, במקומו נכנס דייגו הנריקי
-
'76
- מריו דורגלס נכנס במקום גבריאל מרטינז
-
'76
- חילוף משולש בבראגה. כובש הצמד, ריקארדו הורטה, יצא, במקומו נכנס ז׳ואו מווטיניו
-
'75
- רודריגו זלזר ספג כרטיס צהוב
-
'72
- ז׳ומבור גרובר נכנס במקום לני יוסף
-
'71
- פאו ויקטור ספג כרטיס צהוב
-
'68
- רומאו שלח בעיטה נהדרת מחוץ לרחבה בנגיעה, הורניצק ירד בזמן והדף טוב
-
'66
- גוסטף לגרבילקה ספג כרטיס צהוב
-
'65
- חילוף בבראגה. גבריאל מוסקרדו נכנס במקום גורבי
-
'60
- מוחמד אבו פאני סיים את חלקו במשחק, פרנקו קובצביץ׳ נכנס במקומו
-
'59
- ויקטור גומז ספג כרטיס צהוב
-
'53
- שער! בראגה עלתה ל-0:4: חגיגה של הפורטוגלים. כדור רוחב הגיע לרגליו של הורטה שבעט בנגיעה מכ-14 מטרים כדור עוצמתי ישר לרשת
מחצית ראשונה
-
'45
- עשר דקות חלפו מאז השער השלישי, שתי הקבוצות לא הגיעו למצבים ממשיים, כשפרנצווארוש ניסתה לצאת מההלם
-
'34
- שער! בראגה עלתה ל-0:3: המארחת יצאה למתפרצת וניצלה דלילות בהגנת פרנצווארוש. ויקטור שלח עומק נהדר למרטינז שדהר לרחבה ומקרוב כבש את השלישי
-
'23
- הורטה כמעט השלים צמד, אחרי שבעט טוב לכיוון המסגרת, אך גרוף הדף
-
'15
- שער! בראגה עלתה ל-0:2: מוחמד אבו פאני איבד כדור בחצי המגרש של פרנצווארוש, הכדור הגיע לגריליץ׳ שבעט מסף הרחבה למסגרת, גרוף טעה והכדור נכנס. בראגה מחקה את הפיגור הכפול מהמשחק הקודם בקלות והקבוצות בשוויון בסיכום
-
'11
- שער! בראגה עלתה ל-0:1: זלזר הוציא כדור רוחב נהדר לרחבה, הורטה הגיע ראשון ובעט בנגיעה לרשת
-
'6
- טעות של גרוף הובילה את הכדור לזלזר, שבעט מסף הרחבה, אך נעצר
-
'1
- השופט גלן נייברג הוציא את המשחק לדרך!