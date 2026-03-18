פרנצווארוש הובסה והודחה מהליגה האירופית

דעת המבקר

השחקן המצטיין ריקארדו הורטה, ציון: 8

סיפק משחק נהדר וכבש צמד חשוב. השחקן המאכזב דויד גרוף, ציון: 3

השוער לא היה מרוכז ולא עזר לקבוצתו.

הרכבים וציונים

גומלין שלב שמינית גמר הליגה האירופית יצא לדרך הערב (רביעי), כאשר בשעה זו פרנצווארוש של גבי קניקובסקי ומוחמד אבו פאני, מתאחת אצל בראגה עם יתרון של 0:2 מהמפגש הראשון ובמטרה להשלים את המשימה כדי להמשיך להתקדם במפעל.

לפורטוגלים למעשה לא הייתה התמודדות נוספת אחרי ההפסד בהונגריה, שסגר עבורם אז בשבוע שעבר משחק שני ברציפות ללא ניצחון בעקבות 2:2 עם ספורטינג במחזור האחרון בליגה. בדומה למארחת, גם קבוצת החוץ הגיעה רעננה ללא שום משחק אחר בזירה המקומית בין המפגשים באירופה.

כזכור, במשחק הראשון, קניקובסקי היה זה שהבקיע בצורה נהדרת ונתן לפרנצווארוש את ההובלה לעיני הקהל הביתי, כשמאוחר יותר לני ז’וזף היה זה שהכפיל את התוצאה. גם אבו פאני השלים 90 דקות וכמעט בישל, כשהחבורה של רובי קין יכולה גם להפסיד היום בהפרש של גול אחד ועדיין להעפיל שלב.

מבחינת ההיסטוריה, הרקורד דווקא לא עם פרנצווארוש, בעוד חמש הקבוצות ההונגריות האחרונות ששיחקו משחקי חוץ בפורטוגל ספגו כולן הפסדים – נתון שיכול לתת זריקת מוטיבציה לבראגה שחולמת על מהפך בהשארת ספורטינג אתמול בליגת האלופות.