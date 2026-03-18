פרנצווארוש הובסה והודחה מהליגה האירופית

השחקן המצטיין
ריקארדו הורטה, ציון: 8
סיפק משחק נהדר וכבש צמד חשוב.
השחקן המאכזב
דויד גרוף, ציון: 3
השוער לא היה מרוכז ולא עזר לקבוצתו.
החלום האירופי של פרנצווארוש הסתיים הערב (חמישי) בטון צורם במיוחד עם תבוסה 4:0 לבראגה. למרות שהגיעה לפורטוגל עם מקדמה מבטיחה של 0:2 מהמפגש הראשון, אלופת הונגריה פשוט לא הופיעה לגומלין מול בראגה. היתרון נמחק במהירות שיא, והחבורה של רובי קין, יחד עם הנציגים הישראליים, גבי קניקובסקי ומוחמד אבו פאני, נראתה חסרת אונים מול המכבש המקומי, בדרך להדחה כואבת.
בראגה לא בזבזה זמן והתנפלה על ההגנה ההונגרית מהשנייה הראשונה. תוך 34 דקות בלבד, לוח התוצאות כבר הראה 0:3 מהדהד למארחת, בזכות שערים של הורטה, גריליץ׳ ומרטינס. פרנצווארוש נראתה כבויה לחלוטין, איבדה שליטה במרכז השדה ולא הצליחה לייצר אפילו איום ממשי אחד. במחצית השנייה, הורטה השלים צמד אישי מול ההגנה המפורקת וחתם את תוצאת הסיום החד-צדדית.
שני הליגיונרים הישראלים התקשו לעמוד בקצב של הפורטוגלים. מוחמד אבו פאני הוחלף בדקה ה-59 לאחר שהתקשה להתמודד עם האגרסיביות בקישור, וגם גבי קניקובסקי, ששיחק 78 דקות, לא הצליח להביא לידי ביטוי את היצירתיות שלו בערב שבו קבוצתו נראתה אובדת עצות.
עבור פרנצווארוש מדובר באכזבה עצומה, שכן היא הגיעה למשחק הכי חשוב שלה העונה בעמדת זינוק מצוינת, אך קרסה ברגע האמת מול העליונות הפיזית והטקטית של בראגה.
מחצית שניה
'88
- ג׳וליו רומאו ספג כרטיס צהוב
'83
- פאו ויקטור יצא, פרנסיסקו נאברו נכנס
'80
- גבריאל מוסקרדו ספג כרטיס צהוב
'78
- במדילה יוסוף יצא, קאדו נכנס במקומו
'78
- חילוף כפול של רובי קין. גם גבי קניקובסקי סיים את חלקו בהתמודדות, נאבי קייטה נכנס במקומו
'76
- פלוריאן גריליץ׳ יצא, במקומו נכנס דייגו הנריקי
'76
- מריו דורגלס נכנס במקום גבריאל מרטינז
'76
- חילוף משולש בבראגה. כובש הצמד, ריקארדו הורטה, יצא, במקומו נכנס ז׳ואו מווטיניו
'75
- רודריגו זלזר ספג כרטיס צהוב
'72
- ז׳ומבור גרובר נכנס במקום לני יוסף
'71
- פאו ויקטור ספג כרטיס צהוב
'68
- רומאו שלח בעיטה נהדרת מחוץ לרחבה בנגיעה, הורניצק ירד בזמן והדף טוב
'66
- גוסטף לגרבילקה ספג כרטיס צהוב
'65
- חילוף בבראגה. גבריאל מוסקרדו נכנס במקום גורבי
'60
- מוחמד אבו פאני סיים את חלקו במשחק, פרנקו קובצביץ׳ נכנס במקומו
'59
- ויקטור גומז ספג כרטיס צהוב
'53
- שער! בראגה עלתה ל-0:4: חגיגה של הפורטוגלים. כדור רוחב הגיע לרגליו של הורטה שבעט בנגיעה מכ-14 מטרים כדור עוצמתי ישר לרשת
מחצית ראשונה
'45
- עשר דקות חלפו מאז השער השלישי, שתי הקבוצות לא הגיעו למצבים ממשיים, כשפרנצווארוש ניסתה לצאת מההלם
'34
- שער! בראגה עלתה ל-0:3: המארחת יצאה למתפרצת וניצלה דלילות בהגנת פרנצווארוש. ויקטור שלח עומק נהדר למרטינז שדהר לרחבה ומקרוב כבש את השלישי
'23
- הורטה כמעט השלים צמד, אחרי שבעט טוב לכיוון המסגרת, אך גרוף הדף
'15
- שער! בראגה עלתה ל-0:2: מוחמד אבו פאני איבד כדור בחצי המגרש של פרנצווארוש, הכדור הגיע לגריליץ׳ שבעט מסף הרחבה למסגרת, גרוף טעה והכדור נכנס. בראגה מחקה את הפיגור הכפול מהמשחק הקודם בקלות והקבוצות בשוויון בסיכום
'11
- שער! בראגה עלתה ל-0:1: זלזר הוציא כדור רוחב נהדר לרחבה, הורטה הגיע ראשון ובעט בנגיעה לרשת
'6
- טעות של גרוף הובילה את הכדור לזלזר, שבעט מסף הרחבה, אך נעצר
'1
- השופט גלן נייברג הוציא את המשחק לדרך!