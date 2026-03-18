פרנצווארוש הובסה והודחה מהליגה האירופית

דעת המבקר

השחקן המצטיין ריקארדו הורטה, ציון: 8

סיפק משחק נהדר וכבש צמד חשוב. השחקן המאכזב דויד גרוף, ציון: 3

השוער לא היה מרוכז ולא עזר לקבוצתו.

הרכבים וציונים

החלום האירופי של פרנצווארוש הסתיים הערב (חמישי) בטון צורם במיוחד עם תבוסה 4:0 לבראגה. למרות שהגיעה לפורטוגל עם מקדמה מבטיחה של 0:2 מהמפגש הראשון, אלופת הונגריה פשוט לא הופיעה לגומלין מול בראגה. היתרון נמחק במהירות שיא, והחבורה של רובי קין, יחד עם הנציגים הישראליים, גבי קניקובסקי ומוחמד אבו פאני, נראתה חסרת אונים מול המכבש המקומי, בדרך להדחה כואבת.

בראגה לא בזבזה זמן והתנפלה על ההגנה ההונגרית מהשנייה הראשונה. תוך 34 דקות בלבד, לוח התוצאות כבר הראה 0:3 מהדהד למארחת, בזכות שערים של הורטה, גריליץ׳ ומרטינס. פרנצווארוש נראתה כבויה לחלוטין, איבדה שליטה במרכז השדה ולא הצליחה לייצר אפילו איום ממשי אחד. במחצית השנייה, הורטה השלים צמד אישי מול ההגנה המפורקת וחתם את תוצאת הסיום החד-צדדית.

שני הליגיונרים הישראלים התקשו לעמוד בקצב של הפורטוגלים. מוחמד אבו פאני הוחלף בדקה ה-59 לאחר שהתקשה להתמודד עם האגרסיביות בקישור, וגם גבי קניקובסקי, ששיחק 78 דקות, לא הצליח להביא לידי ביטוי את היצירתיות שלו בערב שבו קבוצתו נראתה אובדת עצות.

עבור פרנצווארוש מדובר באכזבה עצומה, שכן היא הגיעה למשחק הכי חשוב שלה העונה בעמדת זינוק מצוינת, אך קרסה ברגע האמת מול העליונות הפיזית והטקטית של בראגה.