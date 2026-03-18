רם: נשברו שמשות, כשזה נוחת אצלך זה שוק

אחרי עוד לילה עם שיגורים רבים מאיראן, אנדי רם גילה שאחד הטילים פגע גם בסניף הגלידה שלו, פינולי. טניסאי העבר דיבר על כך ובכלל על ימי המלחמה עם איראן, בראיון לתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

מה הנזק שנגרם לסניף?

”נשברו שמשות. כשזה פתאום נוחת אצלך זה שוק. אנחנו מבואסים בשביל הזכיין שלנו. לא נתנו לנו להיכנס כדי לראות כי בודקים את האיזור. זה מבאס, אבל בשוליים לעומת חיי אדם. צריך להמשיך ולעשות מה שאפשר. זאת המציאות הקשה שאנחנו נמצאים בה. אני שבוע מחכה שיחזירו אותי, אמרו לי שאני משוגע כשחזרתי לארץ”.

מה מיץ’ גולדהאר אומר על מה שקורה?

”הוא גם בשוק, הוא חי את זה עם מכבי, עם הזרים והכל. הוא חי את האירוע, חוץ מלהזדהות אין להם מה לעשות. הם תומכים כמה שאפשר מרחוק”.

מיץ' גולדהאר ואנדי רם (איציק בלניצקי וחגי מיכאלי)

יכול להיות שהוא יחתים מאמן ישראלי?

”מאז ומתמיד הוא העדיף את האופציה מבחוץ. אם זה יקרה זה כי אין לו ברירה, אבל ימים יגידו”.

פאדל זו התרפיה של האנשים?

”אנשים רוצים לעשות ספורט, זו הבריחה שלהם. יש פה מלא ילדים בלי מסגרות, זה מקום טוב, יש לנו גם מרחב מוגן ככה שהכל תקין”.

“זהבי בפאדל – כמו בכדורגל”

איך ערן זהבי בפאדל?

”כמו בכדורגל, הספורטאי שפרש שמתאמן הכי חזק. מקצוען אמיתי. מבחינת רצון הוא מדהים, אם ערן היה טניסאי כנראה שהיינו בבית העליון בגביע דייויס”.

יש הזמנות הביתה של הגלידות?

”כן, יש הזמנות, אני מקבל פרגון מטורף בשל המצב, שולחים הודעות, כיף לקבל את החיזוק הזה, יש לנו עם מדהים. אתה רואה אנשים שרוצים לבוא ולתמוך וזה כיף. לא רציתי שזה יהיה אצלי, אבל התמיכה הזאת היא כיפית ואנחנו אופטימיים”.