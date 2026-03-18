יום רביעי, 18.03.2026 שעה 14:13
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

רם: נשברו שמשות, כשזה נוחת אצלך זה שוק

טניסאי העבר שטיל פגע בסניף הגלידה שלו, סיפר ל"שיחת היום": "מבאס, אבל בשוליים לעומת חיי אדם". וגם: גולדהאר, מאמן ישראלי למכבי ת"א, זהבי ופאדל

|
אנדי רם ונזקי הטיל (רדאד ג'בארה, צילום מסך)
אנדי רם ונזקי הטיל (רדאד ג'בארה, צילום מסך)

אחרי עוד לילה עם שיגורים רבים מאיראן, אנדי רם גילה שאחד הטילים פגע גם בסניף הגלידה שלו, פינולי. טניסאי העבר דיבר על כך ובכלל על ימי המלחמה עם איראן, בראיון לתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

מה הנזק שנגרם לסניף?
”נשברו שמשות. כשזה פתאום נוחת אצלך זה שוק. אנחנו מבואסים בשביל הזכיין שלנו. לא נתנו לנו להיכנס כדי לראות כי בודקים את האיזור. זה מבאס, אבל בשוליים לעומת חיי אדם. צריך להמשיך ולעשות מה שאפשר. זאת המציאות הקשה שאנחנו נמצאים בה. אני שבוע מחכה שיחזירו אותי, אמרו לי שאני משוגע כשחזרתי לארץ”.

מה מיץ’ גולדהאר אומר על מה שקורה?
”הוא גם בשוק, הוא חי את זה עם מכבי, עם הזרים והכל. הוא חי את האירוע, חוץ מלהזדהות אין להם מה לעשות. הם תומכים כמה שאפשר מרחוק”.

מיץמיץ' גולדהאר ואנדי רם (איציק בלניצקי וחגי מיכאלי)

יכול להיות שהוא יחתים מאמן ישראלי?
”מאז ומתמיד הוא העדיף את האופציה מבחוץ. אם זה יקרה זה כי אין לו ברירה, אבל ימים יגידו”.

פאדל זו התרפיה של האנשים?
”אנשים רוצים לעשות ספורט, זו הבריחה שלהם. יש פה מלא ילדים בלי מסגרות, זה מקום טוב, יש לנו גם מרחב מוגן ככה שהכל תקין”.

“זהבי בפאדל – כמו בכדורגל”

איך ערן זהבי בפאדל?
”כמו בכדורגל, הספורטאי שפרש שמתאמן הכי חזק. מקצוען אמיתי. מבחינת רצון הוא מדהים, אם ערן היה טניסאי כנראה שהיינו בבית העליון בגביע דייויס”.

יש הזמנות הביתה של הגלידות?
”כן, יש הזמנות, אני מקבל פרגון מטורף בשל המצב, שולחים הודעות, כיף לקבל את החיזוק הזה, יש לנו עם מדהים. אתה רואה אנשים שרוצים לבוא ולתמוך וזה כיף. לא רציתי שזה יהיה אצלי, אבל התמיכה הזאת היא כיפית ואנחנו אופטימיים”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
