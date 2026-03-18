"צריך לשחק עם 3 בלמים וחלאילי ורביבו בקווים"

אלון מזרחי ב"שיחת היום" לקראת משחקה של נבחרת ישראל מול גיאורגיה: "יש לנו בעיות בהגנה ושחקני אגף טובים". ומה לדעתו הסיכוי לעלות לטורניר גדול?

אלון מזרחי (שחר גרוס)
אלון מזרחי (שחר גרוס)

בזמן שהליגות מושבתות, נבחרת ישראל תקיים משחק הכנה מול גאורגיה בשבוע הבא. כמובן שזו סיטואציה לא הכי טובה כשצריך לבחור את הסגל כשאי אפשר לבחון את הכושר של השחקנים הליגה המקומית, וכוכב העבר, אלון מזרחי, דיבר לקראת הזימונים, בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה רואה את הזימונים של רן בן שמעון ביחס למצב?
”מי שמשחק, צריך להביא אותו ושישחק בחלון. צריך לבחור את שיטת המשחק לפי השחקנים, צריך לשחק עם שלושה בלמים ולתת לחלאילי ורביבו את הכנפיים כמו שצריך. מה שהביא אותנו למשחקי ההצלבה זה שלושה בלמים. בגלל הבעיות בהגנה והעובדה שיש שחקני כנף טובים, צריך לשחק עם שלושה בלמים”.

מה זה לשחקן לא לשחק כל כך הרבה זמן?
”אין ספק שהמצב לא לזכותנו, אבל זאת המציאות של המדינה והכדורגל הישראלי. בואו לא נחפש תירוצים ונעבוד קשה, גם כשהייתה ליגה לא הגענו ל-4 מונדיאלים. בקמפיין הקודם הייתי מרוצה והיה ניהול משחק טוב של רן בן שמעון, מגיעה לו עוד קדנציה. בבית שיש שתי נבחרות יותר טובות ממך יהיה לך קשה לעלות גם עם פפ ומוריניו כי יהיו נבחרות יותר טובות, ולכן לא עלינו עד היום. בואו ננחת לקרקע, מ-1992 הגענו פעם אחת למקום השני, וזה היה איתי אז קצת פרופורציה. אם אנחנו לא הצלחנו להגיע, אז בואו לא נבנה על הקמפיין הקרוב”.

