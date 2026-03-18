"מנסים להעיף אותנו מאירופה, נמשיך לבלום"

המלחמה עם איראן ממשיכה להשפיע על הספורט הישראלי. בזמן שהליגות מושבתות עקב המצב ושוררת אי ודאות, נבחרות ישראל כן ישחקו וכמובן שמדובר באתגר בעת הזו. המנהל הטכני של הנבחרות הצעירות, בוני גינצבורג, דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

יש לכם שתי נבחרות שצריכות לשחק בחו”ל, איך כל זה קורה עכשיו בעת המלחמה?

“כמו שכולנו עוברים בעת הזאת, זה מאוד קשה, מנטלית ונפשית. גם היום בדרך לאימון נכנסתי למרחב מוגן. זה לא פשוט בכלל. מה שנכון לכל הכדורגל נכון גם לגבי הנוער, כבר ארבעה משחקי ליגה במחלקות הנוער לא שוחקו, אנחנו גם בגלל התקנות לא יכולנו לערוך להם משחקים. נבחרת הנוער והנערים מתאמנות, אבל עם יד על הלב, הדבר הכי חשוב זה עצם הנוכחות. מנסים להעיף אותנו מאירופה ואני מקווה שנשיך לבלום אותם, אסור לנו לתת הזדמנות לכך שיגרשו אותנו, אבל אין ספק שזה מצב קיצוני”.

איך אתם הולכים לצאת מהארץ?

“נכון לעכשיו, נבחרת הנערים והנוער ייצאו ביחד לבודפשט ביום שני, והנערים ייסעו ללונדון ויעברו למרכז שבו מתקיים הטורניר. אנחנו שבוע שני באימונים, אבל גם כאן זה בעיה עם האזעקות, לא היה אימון שלא הופסק. אנחנו נעשה עוד שני אימונים וניסע”.

אופיר חיים (חגי מיכאלי)

מה דעתך על הנבחרות היריבות?

“אוסטריה הגיעה בקיץ האחרון לגמר המונדיאל בנוער, צריך לקחת בחשבון שזה פעם ראשונה שהנוער משחק בתחרות הישגית, אחרי אוסטריה יש את גרמניה ואז בוסניה. אפשר לעשות את זה, אבל זה בית קשוח. אם היינו בתנאים רגילים לא הייתי מהסס בתשובה שלי. אם הן יעפילו אז בספטמבר יהיה שלב העילית. אליפות אירופה הייתה אמורה להיות אצלנו, אבל בשל המצב נצטרך לעבור את כל המוקדמות”.

מה לגבי נבחרת הנוער?

“הם משחקים עבור הזכות להיות בדרג א’. זה בית מאוד לא אופייני, אנגליה אמנם בדרג ב’, אבל היא מאוד איכותית. המטרה שלנו זה שהשחקנים יעפילו לטורנירים משמעותיים ולייצר לבוגרת שחקנים משמעותיים, עד כה הצלחנו להביא 13 שחקנים במסלול הזה. אנחנו מכוונים ל-2028 לאליפות אירופה”.

האם תאריך את החוזה שלך שמסתיים באוגוסט?

“לא מתעסק בזה, לא מטריד אותי. הכל יכול להיות ואני מבסוט וגאה במה שעשינו עד עכשיו. אחד הדברים הכי משמעותיים שקורים זה שיתוף הפעולה עם המועדונים, לפעמים יש מתח, אבל ההתגייסות של כולם היא נהדרת”.