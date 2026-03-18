יום רביעי, 18.03.2026 שעה 14:35
שונות  >> שיחת היום של שוופס

אחמד סבע: יש אנשים שלא רוצים שאהיה בכדורגל

המאמן, שמושעה כבר יותר משנה בעקבות פרשת ליגה א', ב"שיחת היום": "לא יכול להיות שתוקעים בן אדם שחי ומתפרנס מהכדורגל, עשיתי את כל מה שביקשו"

אחמד סבע (חג'אג' רחאל)
אחמד סבע מושעה כבר יותר משנה בעקבות פרשת ליגה א’. המאמן וחלוץ העבר הגיש לבית הדין בקשה רשמית למחיקת כתב האישום שהוגש נגדו, בה טענות חריפות כלפי התנהלות התביעה של ההתאחדות. סבע דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אתה למעשה מושעה למעלה משנה בשל פרשת המכירות, מה קורה איתך ועם כתב האישום?
”עדיף שתשאל מה לא עבר עליי (מגחך), אנחנו סבלניים כי עורך הדין שלי אמר לי שהוא מטפל בזה. יותר משנה שאני מושעה בלי טלפון, בלי לדעת איפה אני עומד. אם אני צריך להיות מושעה, אני צריך לדעת איפה אני עומד. שיתפתי פעולה ואני חף מפשע, מה שביקשו עשיתי, זה לא יכול להיות במדינה שלנו לתקוע בן אדם שחי מכדורגל ומתעסק בזה, ולהשעות אותו בלי לפנות אליי. אמרתי לאוהד (עורך הדין) שאם זה היה תיק רצח זה היה כבר נגמר. אני לא יודע מה יש שם, יש אנשים ספציפיים שרוצים שלא אהיה בכדורגל”.

מי רוצה שתישאר מחוץ לכדורגל?
”אני לא יודע אם יש בן אדם אחד, אבל לא הגיוני שאף אחד לא פונה אליך. איך אומרים שאני אשם כשאני במיוחד ביקשתי מכונת אמת ויצאתי דובר אמת בשלוש מתוך ארבע השאלות? אני לא יודע מה להגיד לך, עשו לי כל דבר רע בהתאחדות. כל מי שמכיר אותי, יודע שהשם שלי נקי, לא רק בכדורגל, מכל הבחינות. מנעו ממני להמשיך לעזור ופגעו בי ובמשפחה שלי. אני כל החיים חייתי מהכדורגל ועשו לי נזק גדול. אני לא חי טוב ולא נותן שקט ולילדים שלי שקט. אני לא יודע איפה אני עומד”.

הגישו נגדך אישום ודרשו שהעונש יהיה לתמיד ושהקבוצה תיסגר, לא עשית כלום?
”בכל קבוצה שהייתי לא ידעתי על הדברים האלה, הייתי נקי. הורידו לקבוצות הרבה נקודות והשאירו אותם לשחק, אבל לגבי אחמד סבע – משאירים אותו בחוץ. לא מצאו אצלי כלום, שנה וחודשיים לא נותנים לי לדעת מה קורה”.

