יום רביעי, 18.03.2026 שעה 23:07
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

דקה 47: ליברפול - גלאטסראיי 0:1

ליגת אלופות, שמינית גמר: המייטי רדס עלו ליתרון מרגלי סובוסלאי, סלאח החמיץ פנדל. במקביל: באיירן מינכן - אטאלנטה 0:1, טוטנהאם - אתלטיקו 0:1

סשה בואי מנסה לעצור את הוגו אקיטיקה (רויטרס)
סשה בואי מנסה לעצור את הוגו אקיטיקה (רויטרס)

שלב שמינית גמר ליגת האלופות ממשיך בשעה זו עם שלושה משחקים מרתקים. במוקד: ליברפול מארחת את גלאטסראיי במטרה להפוך את התוצאה מהמשחק הקודם (1:0) ולעלות שלב. במקביל: אתלטיקו מדריד פוגשת את טוטנהאם בלונדון אחרי ה-2:5 המהדהד ובאיירן מינכן מתמודדת מול אטאלנטה בגרמניה לאחר שניצחה בחוץ 1:6.

ליברפול – גלאטסראיי 0:1 (1:0)

האדומים מגיעים לאנפילד במטרה לעלות לשלב הבא, חניכיו של ארנה סלוט יודעים שרק ניצחון יאפשר העפלה, אך ניצחון בשער אחד בלבד יוביל להארכה. מנגד, הטורקים יקוו להימנע מדרמה כמו שחוו באיטליה נגד יובנטוס, וינסו לשמור על היתרון המזערי מהמשחק הקודם.

דקה 25, שער! ליברפול עלתה ל-0:1: תרגיל הנייחים של המייטי רדס, שעובד לה בצורה מופלאה בחודשים האחרונים, שוב עשה את שלו כשקרן שטוחה של אלכסיס מק אליסטר יצאה אל מחוץ לרחבה, שם המתין דומיניק סובוסלאי, שבדיוק רב הכניע את שוער גלאטסראיי אוגורקאן צ’אקיר.

דומיניק סובוסלאי רץ לחגוג (רויטרס)
דומיניק סובוסלאי חוגג עם מוחמד סלאח (רויטרס)
שחקני ליברפול מרוצים (רויטרס)

דקה 45+4: דומיניק סובוסלאי הצליח לסחוט פנדל גבולי, כשאל הנקודה ניגש מוחמד סלאח, אבל האחרון בעט כדור למרכז המגרש וצ’אקיר שלח רגל כדי למנוע את השני.

טוטנהאם – אתלטיקו מדריד 0:1 (5:2)

חניכיו של דייגו סימאונה יודעים שהם כמעט בוודאות עלו לשלב הבא. לאחר הניצחון המרשים במטרופוליטנו, הקולצ’ונרוס באים במטרה לסגור את הסיפור ולהעפיל לרבע הגמר. מנגד, התרנגולים יקוו לא לחטוף עוד תבוסה כואבת, כאשר הראש שלהם כבר בליגה, שם הם במאבק לא לרדת לצ’מפיונשיפ.

דקה 30, שער! טוטנהאם עלתה ליתרון: מאתיס טל, הבולט בשורות התרנגולים במחצית הראשונה, הצליח להשתחרר באגף הימני ולהגביה באמנות כדור שנחת על ראשו של רנדאל קולו מואני. החלוץ הצרפתי התרומם ושלח נגיחה עוצמתית לרשת של חואן מוסו. האם אנחנו בדרך לקאמבק?

רנדאל קולו מואני נוגח לרשת (רויטרס)
רנדאל קולו מואני ממהר להחזיר את הכדור למרכז המגרש (רויטרס)
שחקני טוטנהאם מברכים את רנדאל קולו מואני (רויטרס)

באיירן מינכן – אטאלנטה 0:1 (1:6)

הגרמנים מגיעים לאצטדיון הביתי כשהם מסתכלים כבר על השלב הבא. הניצחון המהדהד על האיטלקים גרם למשחק הגומלין להיות לפרוטוקול בלבד. מהצד השני, הקבוצה מברגמו תקווה לא להיות מובסת שוב ולחזור למאבקים בליגה המקומית.

דקה 25, שער! באיירן מינכן עלתה ל-0:1: החגיגה הבווארית מהשבוע שעבר המשיכה אחרי שהארי קיין סחט פנדל כשבעיטה שלו הלכה ליד של ג’ורג’יו סקאלביני. האנגלי ניגש לנקודה הלבנה ובעט, אך מרקו ספורטיילו, השוער השני של אטאלנטה שקיבל הזדמנות הדף. אחרי בדיקה, נשרק לבעיטה חוזרת, משם החלוץ לקח את הצ’אנס לכפר בשתי רגליו ודייק.

/* LAST / NEXT ROUNDs */