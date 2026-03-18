דקה 47: ליברפול - גלאטסראיי 0:1

שלב שמינית גמר ליגת האלופות ממשיך בשעה זו עם שלושה משחקים מרתקים. במוקד: ליברפול מארחת את גלאטסראיי במטרה להפוך את התוצאה מהמשחק הקודם (1:0) ולעלות שלב. במקביל: אתלטיקו מדריד פוגשת את טוטנהאם בלונדון אחרי ה-2:5 המהדהד ובאיירן מינכן מתמודדת מול אטאלנטה בגרמניה לאחר שניצחה בחוץ 1:6.

ליברפול – גלאטסראיי 0:1 (1:0)

האדומים מגיעים לאנפילד במטרה לעלות לשלב הבא, חניכיו של ארנה סלוט יודעים שרק ניצחון יאפשר העפלה, אך ניצחון בשער אחד בלבד יוביל להארכה. מנגד, הטורקים יקוו להימנע מדרמה כמו שחוו באיטליה נגד יובנטוס, וינסו לשמור על היתרון המזערי מהמשחק הקודם.

דקה 25, שער! ליברפול עלתה ל-0:1: תרגיל הנייחים של המייטי רדס, שעובד לה בצורה מופלאה בחודשים האחרונים, שוב עשה את שלו כשקרן שטוחה של אלכסיס מק אליסטר יצאה אל מחוץ לרחבה, שם המתין דומיניק סובוסלאי, שבדיוק רב הכניע את שוער גלאטסראיי אוגורקאן צ’אקיר.

דקה 45+4: דומיניק סובוסלאי הצליח לסחוט פנדל גבולי, כשאל הנקודה ניגש מוחמד סלאח, אבל האחרון בעט כדור למרכז המגרש וצ’אקיר שלח רגל כדי למנוע את השני.

טוטנהאם – אתלטיקו מדריד 0:1 (5:2)

חניכיו של דייגו סימאונה יודעים שהם כמעט בוודאות עלו לשלב הבא. לאחר הניצחון המרשים במטרופוליטנו, הקולצ’ונרוס באים במטרה לסגור את הסיפור ולהעפיל לרבע הגמר. מנגד, התרנגולים יקוו לא לחטוף עוד תבוסה כואבת, כאשר הראש שלהם כבר בליגה, שם הם במאבק לא לרדת לצ’מפיונשיפ.

דקה 30, שער! טוטנהאם עלתה ליתרון: מאתיס טל, הבולט בשורות התרנגולים במחצית הראשונה, הצליח להשתחרר באגף הימני ולהגביה באמנות כדור שנחת על ראשו של רנדאל קולו מואני. החלוץ הצרפתי התרומם ושלח נגיחה עוצמתית לרשת של חואן מוסו. האם אנחנו בדרך לקאמבק?

באיירן מינכן – אטאלנטה 0:1 (1:6)

הגרמנים מגיעים לאצטדיון הביתי כשהם מסתכלים כבר על השלב הבא. הניצחון המהדהד על האיטלקים גרם למשחק הגומלין להיות לפרוטוקול בלבד. מהצד השני, הקבוצה מברגמו תקווה לא להיות מובסת שוב ולחזור למאבקים בליגה המקומית.

דקה 25, שער! באיירן מינכן עלתה ל-0:1: החגיגה הבווארית מהשבוע שעבר המשיכה אחרי שהארי קיין סחט פנדל כשבעיטה שלו הלכה ליד של ג’ורג’יו סקאלביני. האנגלי ניגש לנקודה הלבנה ובעט, אך מרקו ספורטיילו, השוער השני של אטאלנטה שקיבל הזדמנות הדף. אחרי בדיקה, נשרק לבעיטה חוזרת, משם החלוץ לקח את הצ’אנס לכפר בשתי רגליו ודייק.