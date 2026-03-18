דקה 30: ליברפול - גלאטסראיי 0:1

שלב שמינית גמר ליגת האלופות ממשיך בשעה זו עם שלושה משחקים מרתקים. במוקד: ליברפול מארחת את גלאטסראיי במטרה להפוך את התוצאה מהמשחק הקודם (1:0) ולעלות שלב. במקביל: אתלטיקו מדריד פוגשת את טוטנהאם בלונדון אחרי ה-2:5 המהדהד ובאיירן מינכן מתמודדת מול אטאלנטה בגרמניה לאחר שניצחה בחוץ 1:6.

ליברפול – גלאטסראיי 0:1 (1:0)

האדומים מגיעים לאנפילד במטרה לעלות לשלב הבא, חניכיו של ארנה סלוט יודעים שרק ניצחון יאפשר העפלה, אך ניצחון בשער אחד בלבד יוביל להארכה. מנגד, הטורקים יקוו להימנע מדרמה כמו שחוו באיטליה נגד יובנטוס, וינסו לשמור על היתרון המזערי מהמשחק הקודם.

טוטנהאם – אתלטיקו מדריד 0:0 (5:2)

חניכיו של דייגו סימאונה יודעים שהם כמעט בוודאות עלו לשלב הבא. לאחר הניצחון המרשים במטרופוליטנו, הקולצ’ונרוס באים במטרה לסגור את הסיפור ולהעפיל לרבע הגמר. מנגד, התרנגולים יקוו לא לחטוף עוד תבוסה כואבת, כאשר הראש שלהם כבר בליגה, שם הם במאבק לא לרדת לצ’מפיונשיפ.

באיירן מינכן – אטאלנטה 0:1 (1:6)

הגרמנים מגיעים לאצטדיון הביתי כשהם מסתכלים כבר על השלב הבא. הניצחון המהדהד על האיטלקים גרם למשחק הגומלין להיות לפרוטוקול בלבד. מהצד השני, הקבוצה מברגמו תקווה לא להיות מובסת שוב ולחזור למאבקים בליגה המקומית.

דקה 24, שער! באיירן מינכן עלתה ל-0:1: החגיגה הבווארית מהשבוע שעבר המשיכה אחרי שהארי קיין סחט פנדל כשבעיטה שלו הלכה ליד של ג’ורג’יו סקאלביני. האנגלי ניגש לנקודה הלבנה ובעט, אך מרקו ספורטיילו, השוער השני של אטאלנטה שקיבל הזדמנות הדף. אחרי בדיקה, נשרק לבעיטה חוזרת, משם החלוץ לקח את הצ’אנס לכפר בשתי רגליו ודייק.