נבלם הניסיון לפגוע באופ"א בגלל יחסה לישראל

סערה פוליטית סביב אופ״א: הפרלמנט של קנטון וו (Vaud) בשווייץ דחה הצעה לפגוע בהטבות המס של הארגון, על רקע טענות לאי נקיטת צעדים נגד ישראל. אופ״א, שממוקמת בעיר ניון מאז 1995, נהנית מפטור מס משמעותי המוערך ביותר מ-30 מיליון פרנק בשנה - סוגיה שהפכה למוקד הוויכוח.

היוזמה, שהוגשה על ידי חבר הפרלמנט, תיאופיל שנקר, טענה כי הפטור ניתן בין היתר בשל תרומתה של אופ״א לקידום שלום, אך בפועל הארגון אינו פועל כך נוכח המלחמה בין ישראל לחמאס, כך לטענתו. עוד נטען כי בהתאחדות לכדורגל בישראל, החברה באופ״א, קיימים מועדונים הפועלים בהתנחלויות שנחשבות בלתי חוקיות לפי בית הדין הבינלאומי לצדק. למרות זאת, ההצעה נדחתה ברוב של 74 מול 53 קולות.

הסערה לפני ההצבעה

לקראת ההצבעה, חברי הפרלמנט הוצפו באלפי מיילים מצד פעילים פרו פלסטינים, אך מפלגות הימין התנגדו בחריפות. לטענתם, מדובר בניסיון להשתמש במדיניות המס המקומית ככלי ללחץ גיאופוליטי. גם נציגת הממשלה, כריסטל לואיזייה, הבהירה כי החוק אינו מתנה פטור ממס בעמדות פוליטיות או בפעולות משמעתיות של ארגון בינלאומי, וכי “קידום שלום” אינו תנאי מחייב לקבלת ההטבה.

הדיון העלה מחדש טענות ל”אכיפה בררנית”, במיוחד לנוכח החלטת אופ״א להרחיק את רוסיה מהמפעלים מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה, בעוד שבמקרה הישראלי לא ננקטו צעדים דומים.

מנגד, הודגש המשקל הכלכלי של הארגון באזור, כ-1,000 מקומות עבודה, כאשר חברי פרלמנט הזהירו כי לחץ יתר עלול להוביל להעברת מטה אופ״א למדינה אחרת. בסופו של דבר, נראה כי השיקול הכלכלי הכריע, והארגון ימשיך לפעול בשווייץ תחת אותם תנאים.