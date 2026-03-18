משמרות המהפכה מאיימים על כוכב נבחרת איראן

אחרי הסאגה הארוכה והדרמטית עם נבחרת הנשים האיראנית, ענף הכדורגל באיראן ממשיך להיות מושפע מהמלחמה ומהגלים שלה כשעכשיו המשטר האיראני רוצה להבהיר שהוא בכל פינה וכבר נובר אחורה כדי לשלוח יד לכל מקום אפשרי.

על פי דיווח ב’איראן אינטרנשיונל’, משמרות המהפכה תקפו את חלוץ הנבחרת הלאומית, סרדאר אזמון, לאור כך שפרסם תמונות עם מנהיגי איחוד האמירויות הערביות, מוחמד בן ראשיד אל-מקטום ומוחמד בן זאיד אל-נהיאן, והזהירו אותו מפני העמדה לדין ותפיסת נכסים אפשרית.

התמונות שהעלה אזמון הן בכלל מינואר 2025, כאלה שנעוצות לראש חשבון האינסטגרם הפרטי שלו. על אותם הצילומים כתב דאז לפני יותר משנה: “פגישה עם אחד המוחות המצליחים ביותר בעולם, היה תענוג וכבוד”.

סרדאר אזמון, מאוים ע"י משמרות המהפכה (רדאד ג'בארה)

בצל המצב במזרח התיכון, משמרות המהפכה תיארו את הביקור הזה של אצמון כ”שיתוף פעולה עם אויבי איראן” וקראו לנקוט צעדים משפטיים נגד השחקן כאמור, לצד טענה נוספת שאומרת כי אזמון שתק בנוגע להתקפות האמריקאיות והישראליות על המדינה.

נכון לכתיבת שורות אלו, אזמון טרם מחק את הפוסט המדובר שעורר סערה אצל המשטר ודיווחים אחרים מסוכנות הידיעות ‘פארס’, מדברים על כך שקיים גם סיכוי כי יוחלט למעשה להדיח אותו מסגל נבחרת איראן, בלי קשר אם יתנצל או יוריד את התמונות.

סרדאר אזמון במונדיאל (רויטרס)

ההתבטאויות הקודמות, ומסלול הקריירה

אגב, בסבב הקודם מול איראן במבצע “עם כלביא”, אזמון ששיחק עם מונאס דאבור בשבאב אל אהלי מאיחוד האמירויות, הגיב לאירועים בפוסט אנטי ציוני: “האויב הציוני על הברכיים”. זאת למרות שבמחאת החיג’אב, סרדאר הביע תמיכה אמיצה: “מגיע לנשים האיראניות לחיות. ממשלתי רוצחת, תתביישו”.

החלוץ האיראני בן ה-31, שעדיין בשבאב אל אהלי, מחזיק בקריירה לא רעה בכלל הכוללת מעבר בזניט, באייר לברקוזן ורומא. עם 57 שערים ב-91 הופעות במדי נבחרת איראן, אזמון נחשב לאחד הסקוררים האיראנים הטובים ביותר ומהעוגנים המרכזיים של נבחרתו הלאומית לאורך השנים.