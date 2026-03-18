תגובת דיאס להחלטת ההתאחדות האפריקאית

אחד הסיפורים המטלטלים בתולדות גביע אפריקה לאומות התפוצץ. התאחדות הכדורגל האפריקאית הודיעה אתמול (שלישי) כי סנגל מאבדת את תואר האליפות שבו זכתה בינואר.

ועדת הערעורים של הארגון החליטה להפוך את תוצאת הגמר מול מרוקו ולהעניק את הניצחון למרוקאים בתוצאה טכנית של 0:3, החלטה שהדהימה את עולם הכדורגל והפכה את האירוע לשערורייה בינלאומית.

הסיבה? עזיבת כר הדשא מצד שחקני סנגל לאחר הפנדל השערורייתי שקיבלה נבחרת מרוקו. למרות שהסנגלים עזבו את הדשא, הם חזרו בהם ועלו חזרה לסיים את המשחק. את אותו פנדל מכריע ניגש לבעוט ברהים דיאס, שעם פננקה חלשה החטיא והפך לגיבור הטרגי של הגמר.

ברהים דיאס במהלך המשחק אתמול (רויטרס)

חודשיים לאחר הגמר המטורף, דווקא שחקנה של ריאל מדריד יצא עם ידו על העליונה. ב-’מארקה’ פרסמו סרטון מסיום המשחק נגד מנצ’סטר סיטי בו ברהים מקבל את ההודעה המשמחת וחוגג עם אנשים מהיציע, שמחה כפולה עבור המרוקאי, שגם “זכה” באליפות אפריקה וגם העפיל לרבע גמר ליגת האלופות באותו היום.