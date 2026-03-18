היחסים לברצלונה, באיירן, אתלטיקו וליברפול

הקטלונים קיבלו יחס של פי 1.45 לניצחון ב-19:45 על ניוקאסל. וגם: הבווארים בגומלין מול אטאלנטה, אתלטיקו בחוץ מול טוטנהאם וליברפול נגד גלאטסראיי

לאמין ימאל בין שחקני ניוקאסל (רויטרס)
אחרי משחקי אתמול, שמינית גמר ליגת האלופות תימשך היום (רביעי) עם ארבעה מפגשים: ברצלונה תארח את ניוקאסל במשחק המוקדם (19:45) וב-22:00 באיירן מינכן תארח את אטאלנטה, ליברפול את גלאטסראיי וטוטנהאם את אתלטיקו מדריד.

ברצלונה – ניוקאסל

בארסה תארח את משחק הנוק אאוט הראשון שלה באלופות עם קהל בקאמפ נואו – משהו שלא קרה מאז 2019. אחרי ה-1:1 באנגליה, הקטלונים פייבוריטיים עם 62,000 אוהדים ביציעים. הקבוצה של האנזי פליק קיבלה יחס של פי 1.45 לניצחון (ללא הארכה) לעומת 4.9 לתרחיש של ניצחון אנגלי מפתיע. במקרה של תיקו ב-90 דקות, היחס הוא פי 4.6.

באיירן מינכן – אטאלנטה

באיירן הביסה 1:6 את אטאלנטה במשחק הראשון, כך שהסיפור במפגש הכפול הזה די גמור. ובכל זאת, הבווארים קיבלו יחס של פי 1.25 לניצחון באליאנץ ארנה, בעוד מי שמאמין בניצחון איטלקי ויחזה את העתיד, ירוויח פי 7.3 מסכום ההימור. מי שמאמין בתיקו, היחס לכך הוא פי 5.7.

טוטנהאם – אתלטיקו מדריד

אתלטיקו תגיע לגומלין עם 2:5 מהמשחק הראשון מול טוטנהאם, שמצאה את עצמה בפיגור 4:0 כבר אחרי 22 דקות במטרופוליטנו. הקולצ’ונרוס קיבלו יחס של פי 2.25 לניצחון בגומלין לעומת פי 2.5 לניצחון של התרנגולים, בעוד היחס לתיקו הוא פי 3.75.

ליברפול – גלאטסראיי

בדומה לברצלונה, גם ליברפול בונה על הקהל שלה בגומלין. אחרי ההפסד 1:0 לגלאטסראיי במשחק הראשון, המייטי רדס חוזרים לאנפילד והם פייבוריטים עם יחס של פי 1.2 לניצחון. במקרה של ניצחון טורקי, היחס לכך הוא פי 8.6, בעוד היחס לתיקו הוא פי 6.

