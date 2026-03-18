"סיוט בסטמפורד ברידג', ירד המסך על צ'לסי"

ערב לא פשוט עבר על צ’לסי. הבלוז הגיעו למפגש בסטמפורד ברידג’ עם פיגור 5:2 מהמשחק הראשון נגד פ.ס.ז’, וקיוו לחולל סנסציה מול הקהל הביתי. אך חלומות לחוד ומציאות לחוד, האנגלים חטפו 3:0 וסיימו עם 8:2 מהדהד מול אלופת אירופה.

בתקשורת האנגלית לא ריחמו על צ’לסי וכתבו: "התחלת משחק נוראית, אפילו לא היוו איום עבור אלופת אירופה. טעויות קשות באגנה לא השאירו סיכוי לחלום על קאמבק. החיסרון של ריס ג’יימס היה בולט עבור ליאם רוזניור".

באנגליה גם ידעו לפרגן לפ.ס.ז’ לאחר התצוגה המרשימה בשני המשחקים: “אם היו ספקות לגבי קבוצתו של לואיס אנריקה, אפשר להישאר רגועים. הצרפתים דילגו בקלות לשלב הבא והזכירו מדוע הם זכו בתואר בשנה שעברה”.

קול פאלמר מתוסכל (IMAGO)

“שריקות בוז כבר במחצית הראשונה, ירד המסך על צ’לסי”

ה-’מירור’ התייחס גם לשריקות הבוז מצד אוהדי צ’לסי עוד בירידה למחצית: “ האוהדים בסטמפורד ברידג’ לא הצליחו להתאפק ושרקו בוז כבר לאחר השער השני של פאריס. האווירה לא השתפרה כשעה לאחר מכן, כאשר המסך ירד רשמית על עונת ליגת האלופות של צ'לסי”.