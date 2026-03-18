שחקני סיטי האמינו במהפך, אבל גווארדיולה לא

בסופו של דבר, זו שאלה של אמונה בכוחותיך. פיגור של שלושה שערים מהמשחק הראשון מייצר אתגר גדול מאוד בגומלין, אבל ברור לגמרי שהוא לא בלתי אפשרי. הסיכויים לא גבוהים, אבל אם אתה סומך על עצמך הם עולים במידה ניכרת. נדרשת גישה אופטימית, עם אש בעיניים ורוח לחימה – ואז היריב עלול לחשוש לגורלו.

בהקשר זה, תמוהה הייתה האמירה של ברנרדו סילבה לקראת הגומלין מול ריאל מדריד אתמול. "אם נספוג, זה נגמר מבחינתנו", הצהיר קפטן מנצ'סטר סיטי והעביר מסר לא נכון עבור חבריו. אולי הוא ניסה לשכנע אותם להיות נחושים במיוחד בהגנה, אבל איך אפשר לוותר בגלל שער חובה אחד. התכולים הפסידו ללבנים 3:0 בסנטיאגו ברנבאו בשבוע שעבר. האם הם לא מסוגלים לנצח 1:4 במבצרים באנגליה? מדוע?

באופן אירוני למדי, סילבה היה מעורב מאוד בספיגת השער ממנו כה רצה להימנע. הפורטוגלי היה נחוש למנוע מהכדור של ויניסיוס להיכנס לרשת, אז הוא עצר אותו בידו על הקו. אולי הייתה זו תנועה אינסטינקטיבית, אבל זה לא רלוונטי לגבי פסיקת השופט. כרטיס אדום נשלף, ומנצ'סטר סיטי לא רק הוציאה כדור מהרשת אלא גם נותרה בנחיתות מספרית כבר באמצע המחצית הראשונה. להבקיע רביעיה עם שחקן אחד פחות, זה כבר באמת משהו היסטורי, אבל גם כאן היה שווה להאמין ולנסות.

אחרי הכל, לפני פחות מחודש ביצעה יובנטוס קאמבק נהדר ב-10 שחקנים. הגברת הזקנה הפסידה 5:2 באיסטנבול לגלאטסראיי בשלב הפלייאוף, והובילה 0:1 בגומלין בטורינו כאשר לויד קלי הורחק בהחלטה שערורייתית ביותר של השופט. אפשר היה להניף דגל לבן, אבל יובה המשיכה להפעיל לחץ בלתי פוסק, ממש לא נכנעה גם בנסיבות קשות וכבשה פעמיים, כולל שער של הבלם פדריקו גאטי מעמדת החלוץ המרכזי. היא ניצחה 0:3 וגררה את המשחק להארכה שם לא הספיקו לה הכוחות. גלאטסראיי כבשה פעמיים והמשיכה הלאה, אבל זה כבר סיפור אחר. בשורה התחתונה, הייתה כאן דוגמה טרייה מאוד לכך שאפשר לתת פייט אחרי הרחקה.

אז נכון, ריאל מדריד היא לא גלאטסראיי, ומנצ'סטר סיטי הייתה בפיגור ולא ביתרון במשחק הספציפי, אבל השורה התחתונה לא משתנה. האמונה חייבת להיות שם תמיד, והשחקנים אכן הפגינו אותה. הם אמנם אפשרו לריאל לבצע התקפות בהן ויניסיוס החמיץ פעמיים ממצבים קורצים, אבל הלכו קדימה ללא היסוס. שער שוויון של ארלינג הולאנד היווה פרס ראוי לפני השריקה להפסקה, ואפשר היה לצפות להמשך הדרמה במחצית השנייה, אבל אז נכנס לתמונה פפ גווארדיולה.

פפ חיסל את הסיכויים של סיטי

לשם התחלה, שילב מאמן מנצ'סטר סיטי שני בלמים במחצית. מבחינה טקטית כניסתם של מארק גואהי ונייתן אקה אינה מופרכת, כי הרעיון היה לעבור למערך עם שלושה בלמים ולאפשר לשני שחקני הקו חופש פעולה נרחב יותר במערך שניתן להגדירו כמשהו כמו 3-3-3. ואולם, לצורך כך הוקרב טיג'אני ריינדרס שעשה עבודה חיונית במרכז המגרש. פיל פודן נותר על הספסל, והמסר הכללי שעבר הוא היעדר שאפתנות. למרות זאת, מנצ'סטר סיטי המשיכה לייצר מצבי הבקעה, והולאנד היה פעיל במיוחד עם שתי החמצות.

ואז, בדקה ה-57, הגיעה המהלומה הגדולה באמת מצידו של גוואדיולה. הקטלוני בחר להחליף את הולאנד דווקא כאשר הנורבגי נכנס לעניינים והיה בתנופה מצוינת. זה היה הזוי באופן קיצוני, במיוחד אם זוכרים כי המאמן השאיר את הולאנד על הדשא במשך 82 דקות תמימות במשחק הראשון במדריד למרות שהוא לא עשה כלום במלוא מובן המילה ונגע בכדור רק 10 פעמים. החלוץ אף השלים 90 דקות במשחק חלש מאוד מול ווסטהאם בשבת. דווקא כאשר הוא חזר סוף סוף לעצמו, ואף השקיע מאמץ עליון במשימות לחץ הגנתיות, העדיף הבוס שאינו נחוץ, והולאנד ירד מהמגרש עם הבעת הלם על פניו.

החילוף הזה הוא שחיסל את הסיכויים של מנצ'סטר סיטי. המשימה להבקיע שלושה שערים ב-10 שחקנים הייתה קשה מאוד גם כך, אבל גווארדיולה הפגין חוסר אמונה מחפיר וזרק גם את התקווה הקלשה לפח. הייתה תחושה כי הוא מעדיף לשמור את כוחותיו של הנורבגי לגמר גביע הליגה מול ארסנל ביום ראשון, ופפ אכן הדגיש במסיבת העיתונאים אחרי ההתמודדות שהסקורר שלו כשיר וזמין. אבל מי חושב על זכייה במפעל שולי כאשר צריך להיאבק בטורניר החשוב ביותר באירופה? ההימור על עומאר מרמוש, שיעיל הרבה יותר לצד הולאנד ואוהב מרחבים שהיו חסרים אתמול (שלישי), היה אבסורדי מלכתחילה, ובאופן כללי ניהול שני המשחקים מול ריאל היה מחריד. הוא הימר על מערך הרפתקני מדי בשבוע שעבר, ואז הרס במו ידיו את עבודת שחקניו אמש.

לריאן שרקי וג'רמי דוקו שנתנו את הלב והנשמה לא הגיע להפסיד, אבל לגווארדיולה כן. והוא קיבל את ההפסד הזה ביושר – הרביעי ברציפות מול ריאל בשלבי הנוקאאוט בליגת האלופות. אלברו ארבלואה שוב התעלה עליו עם תוכנית משחק פשוטה שמטרתה הייתה לנצל את המהירות והטכניקה של ויניסיוס. הברזילאי היה הגיבור הראשי בשער הראשון, והיה לו אומץ להכניע את ג'אנלואיג'י דונארומה בפנדל אחרי שהחמיץ מהנקודה הלבנה בשבוע שעבר. הוא היה גם זה שנעץ את המסמר האחרון כדי להשלים צמד ולקבוע 1:2 עמוק בזמן פציעות. הקרב כבר הוכרע אז, כמובן, אבל לניצחון יש סמליות, וזה הזכיר את התסריט שחוותה ריאל בעצמה בעונה שעברה.

אז, ברבע הגמר, הובסה ריאל 3:0 בלונדון על ידי ארסנל במופע כיבוש חריג של דקלאן רייס שהפציץ צמד. לקראת הגומלין דיבר קרלו אנצ'לוטי על הצורך במשחק מושלם, אבל הלבנים לא עמדו בציפיות ובסופו של דבר הפסידו 2:1 משער של הקיצוני השמאלי הברזילאי גבריאל מרטינלי בזמן פציעות. הפעם הייתה זו ריאל שניצחה 0:3 במשחק הראשון במופע כיבוש חריג של פדריקו ואלוורדה שהבקיע שלושער היסטורי. האורוגוואי החמיץ ברשלנות ממצב פשוט הרבה יותר בדקה הראשונה אתמול, אבל בשורה התחתונה ריאל ניצחה 1:2 משער של הקיצוני השמאלי הברזילאי שלה בזמן פציעות. הסימטריה הושלמה.

ספורטינג מציגה לסיטי: הנחישות מנצחת

ובינתיים, במשחק המוקדם דווקא הייתה קבוצה שהצליחה לחזור מפיגור 3:0 ולעלות בסטייל לרבע הגמר בגומלין. בודו גלימט היא לא ריאל מדריד, אבל צריך להעריך את האמונה של שחקני אלופת פורטוגל שנלחמו על כל כדור בגשם שוטף בליסבון והפגינו ביטחון מוחלט בכך שהם מסוגלים לעשות את זה. הנורבגים רשמו חמישה ניצחונות מפוארים ברציפות בליגת האלופות, רמסו את מנצ'סטר סיטי, ביצעו קאמבק מול אתלטיקו מדריד בספרד, גברו פעמיים על אינטר והביסו את ספורטינג בשבוע שעבר. המומנטום שלהם היה הכי חיובי שניתן לדמיין, אבל זה לא עבד מול הנחישות של ספורטינג, וזה נגמר עם 0:5 בהארכה.

צריך לומר תודה לנורבגים על החוויות הקסומות שהעניקו לכל חובבי הכדורגל הנייטרלים, אך ספורטינג בהחלט ראויה למקומה ברבע הגמר, ויהיה מעניין מאוד לראות אותה נגד ארסנל. התותחנים עברו אתמול ללא קושי את באייר לברקוזן, ומציגים מאזן של תשעה ניצחונות ותיקו בליגת האלופות עד כה. מול הירוקים-לבנים מליסבון, ייתכן שהרקורד המפואר הזה יעמוד בסכנה.