"זה כמו גמר", "הקאמפ נואו מוכן עם 62,000"

העונה של ברצלונה תגיע הערב (רביעי, 19:45) לאחד הרגעים החשובים שלה עם הגומלין בשמינית הגמר אחרי ה-1:1 במשחק הראשון מול ניוקאסל, בו הקבוצה של האנזי פליק הציגה יכולת ירודה. בקאמפ נואו זה אמור להיות סיפור שונה וכל דבר חוץ מניצחון קטלוני יהיה הפתעה גדולה.

“זה כמו גמר", כתבו בעיתון ‘ספורט’ הקטלוני, “אחרי ה-1:1 במשחק הראשון, בארסה תקבל את התמיכה מהאוהדים כדי לעלות לרבע הגמר". ב’מונדו דפורטיבו’ נכתב לקראת המשחק: “מכריע. עם אריק גארסיה שחוזר והכוכבים שנחו, בארסה מחויבת לנצח. הקאמפ נואו מוכן עם 62,000 אוהדים שידחפו". בעצם זה יהיה המשחק הראשון של בארסה בנוק אאוט של ליגת האלופות מאז ה-0:3 על ליברפול ב-2019.

פליק שביצע רוטציות מול סביליה, כמובן יעלה את ההרכב החזק ביותר הפעם. אריק גארסיה יחזור לעמדת המגן הימני במקום ז’ול קונדה הפצוע, כך לפחות לפי ההרכב שתורגל באימון אתמול. ממנו עולה גם שפאו קובארסי וג’רארד מרטין יהיו הבלמים עם ז’ואאו קאנסלו כמגן שמאלי.

לאמין ימאל בין שחקני ניוקאסל (רויטרס)

בקישור תורגלו מארק ברנאל ופדרי עם פרמין לופס בעמדה מספר 10 והוא אמור לקבל עדיפות על פני דני אולמו למרות שהאחרון הציג יכולת טובה לאחרונה. לאמין ימאל וראפיניה כמובן ישחקו באגפים, ואת עמדת החלוץ אמור לאייש פראן טורס. פרנקי דה יונג, אלחנדרו באלדה ואנדראס כריסטנסן ימשיכו להיעדר, כמו גם קונדה.

סכנת ההיעדרות מרבע הגמר

לפליק אין שחקנים חסרים בגלל השעיה, אבל יש ארבעה שחקנים שצריכים להיזכר מספיגת כרטיס צהוב כי במקרה כזה הוא ייעדר מהמשחק הראשון ברבע הגמר, אם בארסה כמובן תעפיל. מדובר בלאמין ימאל, פרמין, ג’רארד מרטין ומארק קסאדו.