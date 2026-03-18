וידאל לניוקאסל: 90 דקות בקאמפ נואו זה נצח

העונה של ברצלונה תגיע הערב (רביעי, 19:45) לאחד הרגעים החשובים שלה עם הגומלין בשמינית הגמר אחרי ה-1:1 במשחק הראשון מול ניוקאסל, בו הקבוצה של האנזי פליק הציגה יכולת ירודה. בקאמפ נואו זה אמור להיות סיפור שונה וכל דבר חוץ מניצחון קטלוני יהיה הפתעה גדולה.

בינתיים, אקס ברצלונה, ארתורו וידאל, הזהיר את ניוקאסל והדגיש את המשמעות של משחק בקאמפ נואו: “90 דקות שם זה לא הרבה זמן - זה נצח”.

וידאל לא התרשם מהעוצמה הכלכלית של האנגלים והבהיר כי יש דברים שלא נקנים בכסף: “ניוקאסל מגיעה עם המשאבים האדירים שלה והאינטנסיביות של הפרמייר ליג, אבל היא נכנסת למקדש שלא מתרשם מהכסף שלך”. לדבריו, היתרון של ברצלונה טמון גם בתנאים על המגרש וגם במסורת: “המגרש גדול יותר, הכדור זז מהר יותר וההיסטוריה מורגשת בכל רגע”.

הצ’יליאני, שמשחק כיום בקולו־קולו, התייחס גם למפגש הראשון שהסתיים ב־1:1 ורמז כי לאנגלים צפויה משימה קשה במיוחד בגומלין: “יש קבוצות שמגיעות לשחק כאן, ויש כאלה שמגיעות לסבול”.

"הקאמפ נואו מוכן עם 62,000"

“זה כמו גמר", כתבו בעיתון ‘ספורט’ הקטלוני, “אחרי ה-1:1 במשחק הראשון, בארסה תקבל את התמיכה מהאוהדים כדי לעלות לרבע הגמר". ב’מונדו דפורטיבו’ נכתב לקראת המשחק: “מכריע. עם אריק גארסיה שחוזר והכוכבים שנחו, בארסה מחויבת לנצח. הקאמפ נואו מוכן עם 62,000 אוהדים שידחפו". בעצם זה יהיה המשחק הראשון של בארסה בנוק אאוט של ליגת האלופות מאז ה-0:3 על ליברפול ב-2019.

פליק שביצע רוטציות מול סביליה, כמובן יעלה את ההרכב החזק ביותר הפעם. אריק גארסיה יחזור לעמדת המגן הימני במקום ז’ול קונדה הפצוע, כך לפחות לפי ההרכב שתורגל באימון אתמול. ממנו עולה גם שפאו קובארסי וג’רארד מרטין יהיו הבלמים עם ז’ואאו קאנסלו כמגן שמאלי.

בקישור תורגלו מארק ברנאל ופדרי עם פרמין לופס בעמדה מספר 10 והוא אמור לקבל עדיפות על פני דני אולמו למרות שהאחרון הציג יכולת טובה לאחרונה. לאמין ימאל וראפיניה כמובן ישחקו באגפים, ואת עמדת החלוץ אמור לאייש פראן טורס. פרנקי דה יונג, אלחנדרו באלדה ואנדראס כריסטנסן ימשיכו להיעדר, כמו גם קונדה.

סכנת ההיעדרות מרבע הגמר

לפליק אין שחקנים חסרים בגלל השעיה, אבל יש ארבעה שחקנים שצריכים להיזכר מספיגת כרטיס צהוב כי במקרה כזה הוא ייעדר מהמשחק הראשון ברבע הגמר, אם בארסה כמובן תעפיל. מדובר בלאמין ימאל, פרמין, ג’רארד מרטין ומארק קסאדו.