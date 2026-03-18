244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

וידאל לניוקאסל: 90 דקות בקאמפ נואו זה נצח

אקס ברצלונה הזהיר את האנגלים לפני המשחק ב-19:45 - משחק הנוק אאוט הראשון באלופות עם קהל בקאמפ נואו מאז 2019. לאמין ימאל במרחק צהוב מהשעיה

אוהדי ברצלונה (IMAGO)
אוהדי ברצלונה (IMAGO)

העונה של ברצלונה תגיע הערב (רביעי, 19:45) לאחד הרגעים החשובים שלה עם הגומלין בשמינית הגמר אחרי ה-1:1 במשחק הראשון מול ניוקאסל, בו הקבוצה של האנזי פליק הציגה יכולת ירודה. בקאמפ נואו זה אמור להיות סיפור שונה וכל דבר חוץ מניצחון קטלוני יהיה הפתעה גדולה.

בינתיים, אקס ברצלונה, ארתורו וידאל, הזהיר את ניוקאסל והדגיש את המשמעות של משחק בקאמפ נואו: “90 דקות שם זה לא הרבה זמן - זה נצח”.

וידאל לא התרשם מהעוצמה הכלכלית של האנגלים והבהיר כי יש דברים שלא נקנים בכסף: “ניוקאסל מגיעה עם המשאבים האדירים שלה והאינטנסיביות של הפרמייר ליג, אבל היא נכנסת למקדש שלא מתרשם מהכסף שלך”. לדבריו, היתרון של ברצלונה טמון גם בתנאים על המגרש וגם במסורת: “המגרש גדול יותר, הכדור זז מהר יותר וההיסטוריה מורגשת בכל רגע”.

הצ’יליאני, שמשחק כיום בקולו־קולו, התייחס גם למפגש הראשון שהסתיים ב־1:1 ורמז כי לאנגלים צפויה משימה קשה במיוחד בגומלין: “יש קבוצות שמגיעות לשחק כאן, ויש כאלה שמגיעות לסבול”.

ארתורו וידאל עם מסי (רויטרס)ארתורו וידאל עם מסי (רויטרס)

"הקאמפ נואו מוכן עם 62,000"

“זה כמו גמר", כתבו בעיתון ‘ספורט’ הקטלוני, “אחרי ה-1:1 במשחק הראשון, בארסה תקבל את התמיכה מהאוהדים כדי לעלות לרבע הגמר". ב’מונדו דפורטיבו’ נכתב לקראת המשחק: “מכריע. עם אריק גארסיה שחוזר והכוכבים שנחו, בארסה מחויבת לנצח. הקאמפ נואו מוכן עם 62,000 אוהדים שידחפו". בעצם זה יהיה המשחק הראשון של בארסה בנוק אאוט של ליגת האלופות מאז ה-0:3 על ליברפול ב-2019.

פליק שביצע רוטציות מול סביליה, כמובן יעלה את ההרכב החזק ביותר הפעם. אריק גארסיה יחזור לעמדת המגן הימני במקום ז’ול קונדה הפצוע, כך לפחות לפי ההרכב שתורגל באימון אתמול. ממנו עולה גם שפאו קובארסי וג’רארד מרטין יהיו הבלמים עם ז’ואאו קאנסלו כמגן שמאלי.

לאמין ימאל בין שחקני ניוקאסל (רויטרס)

בקישור תורגלו מארק ברנאל ופדרי עם פרמין לופס בעמדה מספר 10 והוא אמור לקבל עדיפות על פני דני אולמו למרות שהאחרון הציג יכולת טובה לאחרונה. לאמין ימאל וראפיניה כמובן ישחקו באגפים, ואת עמדת החלוץ אמור לאייש פראן טורס. פרנקי דה יונג, אלחנדרו באלדה ואנדראס כריסטנסן ימשיכו להיעדר, כמו גם קונדה.

נקמה מתוקה: בארסה עם 2:5 מרשים על סביליה

סכנת ההיעדרות מרבע הגמר

לפליק אין שחקנים חסרים בגלל השעיה, אבל יש ארבעה שחקנים שצריכים להיזכר מספיגת כרטיס צהוב כי במקרה כזה הוא ייעדר מהמשחק הראשון ברבע הגמר, אם בארסה כמובן תעפיל. מדובר בלאמין ימאל, פרמין, ג’רארד מרטין ומארק קסאדו.

