אין התקדמות בין חיפה לסק, מרדכי יזכה למעקב

עבדולאי סק רצה מאוד לצאת לפגרת הנבחרות בסוף השבוע כאשר הוא עם חוזה חדש לשנתיים נוספות בכרמל. אלא שכפי שפורסם לראשונה ב-ONE, סלע המחלוקת עם המועדון הוא לגבי אורך החוזה כאשר סק רוצה שנתיים ובחיפה רוצים שנה פלוס אופציה לעונה נוספת. כרגע לפחות, שני הצדדים עומדים על שלהם ואין פריצת דרך. רק שינוי של הרגע האחרון עד סוף השבוע עשוי להביא לתפנית במו"מ.

בעקבות החלטת פיקוד העורף שלא לקיים גם בסוף השבוע הזה משחקים, הקבוצה שינתה מעט את מועדי האימונים שתוכננו. האימון שנקבע ליום שישי בוטל ובמקומו חיפה תמשיך להתאמן היום (רביעי) ומחר, ובשישי-שבת תצא ליומיים חופשה.

כאשר יחזרו לאימונים בשבוע הבא, החיפאים ישובו ללא שחקני הנבחרת הצעירה כמו נבות רטנר וינון פיינגזיכט, שזכו לזימון בכורה ונמצאים גם במעקב של מאמן הנבחרת הלאומית רן בן שמעון, וללא שחקני הנבחרות השונות ובכללם סק, קנג'י גורה וליסב עיסאת. ברומניה הוחלט שעיסאת יזומן לנבחרת הצעירה (מול קוסובו וסן מרינו) ולא לבוגרת, ככל הנראה מהסיבה שאין משחקים בארץ.

נבות רטנר (עמרי שטיין)

הנציגים בנבחרת הבוגרת, והמעקב אחר מרדכי

בעונה שכזאת כאשר חיפה איבדה כל סיכוי להיאבק על תואר האליפות, לקבוצה לא צפוי להיות מחר אף נציג בסגל הנבחרת שיוזמן למשחק מול גיאורגיה, להבדיל למשל מכל ארבע הקבוצות הראשונות בליגה, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים וגם הפועל תל אביב. מדובר בתופעה לא מחמיאה, אבל כזו שמשקפת את העבודה הרבה שתהיה לברק בכר לקראת העונה הבאה הן מבחינת המאבק על תואר האליפות, והן מבחינת הרצון לראות שוב כמו בימים הטובים ייצוג גדול של שחקני נבחרת.

אחד השחקנים הישראלים שצפויים לזכות במעקב של חיפה הוא כוכב עירוני קריית שמונה יאיר מרדכי, שכבש העונה שמונה שערים וסיפק גם חמישה בישולים. הירוקים אמנם יתרכזו בעונה הבאה בעיקר בשלושה שחקנים זרים בעמדות מפתח כמו 10, חלוץ מטרה ושחקן כנף בנוסף לרצון להביא את מוחמד אבו פאני, אבל בגזרת הישראלים מרדכי זה שם שיכול להיות מאוד מעניין עבור המועדון מהכרמל.