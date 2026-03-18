באופן רשמי: מכבי עירוני אשדוד מוצעת למכירה

מכבי עירוני אשדוד יוצאת למכירה. עו"ד אורון קרן, נאמן העמותה, הוציא הזמנה לרכישת פעילות מועדון ובית ספר לכדורגל באשדוד, בפנייתו לציבור. במסגרת הליך פירוק, פורסמה הזמנה רשמית להגיש הצעות לרכישת פעילות מועדון הספורט ובית הספר לכדורגל, כולל קבוצות, זכויות ניהול ותשתיות. המועד האחרון להגשת הצעות: 16 באפריל 2026.

על פי מסמך ההזמנה, הרכישה המוצעת כוללת את מכלול פעילות העמותה, ובכלל זה זכויות הניהול, המוניטין, ציוד, נכסים הקשורים לפעילות הכדורגל, וכן האפשרות להפעיל קבוצות במסגרת ההתאחדות לכדורגל. לצד זאת, צוין כי כל פעילות כפופה לאישורים הרגולטוריים הנדרשים, לרבות אישור ההתאחדות לכדורגל והגופים הרלוונטיים.

עוד עולה כי נכון לשנת 2015 הפעילה העמותה קבוצות כדורגל תחרותיות רבות, ובהן קבוצות ילדים, נערים ונוער, לצד בית ספר לכדורגל רחב היקף שכלל מאות חניכים (כ-350 ילדים ונוער). פעילות זו היוותה בסיס מרכזי לפיתוח שחקנים צעירים בעיר אשדוד ובסביבתה, והייתה חלק בלתי נפרד מהמרקם הספורטיבי המקומי.

עו"ד אורון קרן (יח"צ)

התנאים להגשת הצעות

המעוניינים להגיש הצעות נדרשים לעמוד במספר תנאים, ובהם הצגת יכולת פיננסית, ניסיון בניהול מערכות ספורטיביות או חינוכיות, והתחייבות להמשך הפעלת הפעילות. בנוסף, נדרש כל מציע להפקיד ערבות בנקאית ולהגיש את הצעתו במעטפה סגורה עד ליום 16 באפריל 2026 בשעה 15:00, במשרדי עו"ד חיות גרינברג.

עוד הודגש כי ההצעות ייבחנו לא רק על בסיס גובה התמורה הכספית, אלא גם בהתאם לאיכות ההצעה, היכולת של המציעים להבטיח יציבות תפעולית והמשך פעילות סדירה של המועדון. המפרק שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן עם מציעים ואף לבחור שלא לקבל אף הצעה, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

יחד עם זאת, במסגרת ההליך ציין עו"ד אורון קרן גם כי הנכסים והזכויות של מכבי עירוני אשדוד מוצעים למכירה במצבם הנוכחי ("As Is"), וכי האחריות לבדיקת המידע והנתונים מוטלת על המציעים בלבד. המשמעות היא כי כל גורם המעוניין ברכישה נדרש לבצע בדיקות נאותות עצמאיות טרם הגשת ההצעה.

גורמים המעורים בנישת הליגות הנמוכות מציינים כי מדובר בהזדמנות ייחודית עבור יזמים, אנשי עסקים או גופים ספורטיביים לקחת חלק בהחייאת פעילות כדורגל ענפה בעיר אשדוד, תוך בניית תשתית מקצועית לדור העתיד. עם זאת, מדובר גם באתגר ניהולי וכלכלי משמעותי, לאור מורכבות ההליך והצורך בהשקעות מתמשכות.