יום רביעי, 18.03.2026 שעה 10:48
כדורגל עולמי

לואיס אנריקה: בלתי אפשרי שננצח ככה כל משחק

מאמן פאריס סן ז'רמן צינן אחרי ה-2:8 על צ'לסי בסיכום וההעפלה לרבע גמר האלופות: "אנחנו קבוצה בלתי צפויה". מרקיניוס: "נמשיך עד שנגיע לתואר"

|
לואיס אנריקה (IMAGO)
פאריס סן ז’רמן סיפקה אמש (שלישי) עוד ערב גדול שהזכיר לכולם למה היא אלופת אירופה. הצרפתים הביסו 0:3 את צ’לסי בלונדון, בדרך ל-2:8 אדיר בסיכום שני המשחקים על הבלוז, תוצאה שבזכותה העפילו לשלב רבע גמר ליגת האלופות.

לואיס אנריקה, שמנצח מהקווים על החבורה מבירת צרפת, דיבר בסיום המשחק ולמרות החגיגה הגדולה, בחר לצנן מעט: “זו עונה קשה בגלל פציעות והרבה משחקים, אני גאה. הראינו שאנחנו קבוצה בלתי צפויה. תמיד קשה לנצח כל משחק, כולם רוצים שננצח 0:4 כל משחק, אבל זה בלתי אפשרי בכדורגל”. 

המאמן הספרדי הוסיף: “אנחנו בחלק האחרון של העונה, החשוב והמכריע ביותר. אנחנו משפרים את הרמה שלנו וזה חיובי”. עוד שיבח את הסגל: “השחקנים בעלי מוטיבציה טבעית. כשהאימון מסתיים הם ממשיכים בחדר הכושר. אני מתכוון לזה, אתמול הם המשיכו להתאמן ליד האוטובוס”. על ז’ואאו נבש ובראדלי ברקולה: “אין שום דבר חשוב לגבי הפציעות שלהם, צריכים לחכות לבדיקות”.

שחקני פאריס סן זשחקני פאריס סן ז'רמן חוגגים (IMAGO)

קווארצחליה: “אנחנו צריכים להמשיך לעבוד קשה”, מרקיניוס: “המטרה שלנו? לזכות בתואר”

חוויצ'ה קווארצחליה, שכבש גם במפגש השני אתמול בסטמפורד ברידג’ וזכה בשחקן המצטיין, שיתף גם הוא: “זה פנטסטי להבקיע שלושה שערים (בסיכום) נגד צ’לסי. אנחנו צריכים להמשיך ככה ולעבוד קשה. עבורנו, כל משחק חשוב. אני מנסה לשחק באותה צורה בכל משחק”.

גם מרקיניוס המשיך באותו הקו כמו הגאורגי: “הצלחנו לחתום את התוצאה מהר מאוד. זו הייתה המטרה שלנו, על זה עבדנו השבוע. במשחקים הקרובים נצטרך להישאר מרוכזים במשך 90 דקות, זה חשוב. כל משחק יכול להשתנות מהר מאוד. אנחנו צריכים להמשיך ככה עם המנטליות הזו עד שנגיע למטרה שלנו, שהיא התואר”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */