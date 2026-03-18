לואיס אנריקה: בלתי אפשרי שננצח ככה כל משחק

פאריס סן ז’רמן סיפקה אמש (שלישי) עוד ערב גדול שהזכיר לכולם למה היא אלופת אירופה. הצרפתים הביסו 0:3 את צ’לסי בלונדון, בדרך ל-2:8 אדיר בסיכום שני המשחקים על הבלוז, תוצאה שבזכותה העפילו לשלב רבע גמר ליגת האלופות.

לואיס אנריקה, שמנצח מהקווים על החבורה מבירת צרפת, דיבר בסיום המשחק ולמרות החגיגה הגדולה, בחר לצנן מעט: “זו עונה קשה בגלל פציעות והרבה משחקים, אני גאה. הראינו שאנחנו קבוצה בלתי צפויה. תמיד קשה לנצח כל משחק, כולם רוצים שננצח 0:4 כל משחק, אבל זה בלתי אפשרי בכדורגל”.

המאמן הספרדי הוסיף: “אנחנו בחלק האחרון של העונה, החשוב והמכריע ביותר. אנחנו משפרים את הרמה שלנו וזה חיובי”. עוד שיבח את הסגל: “השחקנים בעלי מוטיבציה טבעית. כשהאימון מסתיים הם ממשיכים בחדר הכושר. אני מתכוון לזה, אתמול הם המשיכו להתאמן ליד האוטובוס”. על ז’ואאו נבש ובראדלי ברקולה: “אין שום דבר חשוב לגבי הפציעות שלהם, צריכים לחכות לבדיקות”.

שחקני פאריס סן ז'רמן חוגגים (IMAGO)

קווארצחליה: “אנחנו צריכים להמשיך לעבוד קשה”, מרקיניוס: “המטרה שלנו? לזכות בתואר”

חוויצ'ה קווארצחליה, שכבש גם במפגש השני אתמול בסטמפורד ברידג’ וזכה בשחקן המצטיין, שיתף גם הוא: “זה פנטסטי להבקיע שלושה שערים (בסיכום) נגד צ’לסי. אנחנו צריכים להמשיך ככה ולעבוד קשה. עבורנו, כל משחק חשוב. אני מנסה לשחק באותה צורה בכל משחק”.

גם מרקיניוס המשיך באותו הקו כמו הגאורגי: “הצלחנו לחתום את התוצאה מהר מאוד. זו הייתה המטרה שלנו, על זה עבדנו השבוע. במשחקים הקרובים נצטרך להישאר מרוכזים במשך 90 דקות, זה חשוב. כל משחק יכול להשתנות מהר מאוד. אנחנו צריכים להמשיך ככה עם המנטליות הזו עד שנגיע למטרה שלנו, שהיא התואר”.