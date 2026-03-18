"סיטי עדיין רדפה, כל תקווה לקאמבק התפוגגה"

מנצ’סטר סיטי אומנם הודחה מליגת האלופות על ידי מלכת המפעל, ריאל מדריד, אך הדרך בה זה קרה והשלב המוקדם (כבר בשמינית הגמר) הותירו את התכולים מאוכזבים מאוד. הבלאנקוס גברו אמש (שלישי) 1:2 על הסיטיזנס באיתיחאד, וסיימו עם 1:5 בסיכום כדי לשלוח את הקבוצה מאנגליה הביתה.

פפ גווארדיולה, כהרגלו, נתן מונולוג צבעוני מול התקשורת, שלא פספסה הזדמנות “להחזיר” עם ביקורות משלה עליו ועל חבורת השחקנים שלו. “סיטי נותרה שאפתנית, אך עדיין רדפה אחרי ריאל. ויניסיוס אמר את המילה האחרונה כשרגע לפני כן הקהל המקומי לעג לו, אבל הערב היה שייך לו ולמדריד”, נכתב ב’סקיי ספורט’.

ב’מירור’ התייחסו לאירוע מתחילת ההתמודדות, שם ברנרדו סילבה הורחק אחרי שהציל גול מקו השער עם היד וגרם גרם לפנדל נגד קבוצתו, שנתן ליריבה מבירת ספרד יתרון: “החלום האירופי של סיטי הפך לסיוט. כל תקווה לקאמבק אפשרי התפוגגה אחרי האדום של הפורטוגלי”.

פפ גווארדיולה (IMAGO)

המספרים נגד פפ

עבור גווארדיולה, זוהי לא הדחה רגילה למרות ששוב מדובר בריאל מדריד שגרמה לו להיפרד מהצ’מפיונס, כאשר מדובר בעונה השנייה ברציפות שבה קבוצתו לא מצליחה להגיע לרבע גמר ליגת האלופות. המאמן הספרדי נפרד מהתחרות לפני שמינית הגמר רק פעם אחת ב-15 העונות הקודמות שלו.

בנוסף, נתון אחר מדגיש עד כמה היריבות מול הבלאנקוס היא קשוחה בשביל פפ: האיש על הקווים של מנצ’סטר סיטי הפסיד בשני משחקי שלב הנוקאאוט בליגת האלופות בפעם הרביעית בקריירה אתמול, שלושה מהם נגד ריאל מדריד (2013/14, 2024/25 ו-2025/26).