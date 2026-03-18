"הסיוט של פפ", מאמן סיטי שלח נשיקה לרודיגר

פפ גווארדיולה שוב לא הצליח להתמודד עם ריאל מדריד. הבלאנקוס הדיחו את מנצ’סטר סיטי ועלו לרבע גמר ליגת האלופות עם 1:2 בגומלין ו-1:5 בסיכום בדרך למפגש עם באיירן מינכן בשלב הבא. בכלי התקשורת במדריד כבר מתחילים להתכונן לרבע הגמר המסקרן.

“להתראות פפ, שלום באיירן", נכתב על שער עיתון ‘אס’ המדרידאי לצד תמונתו של ויניסיוס החוגג. באתר של העיתון כתבו: “הסיוט של גווארדיולה". ב’מארקה’ הציגה בשער העיתון את ויניסיוס חוגג עם דגל הקרן וכתבו: “מדריד הציגה את הדגל שלה ברבע הגמר".

הרגע המתוח עם רודיגר

בסיום המשחק, גווארדיולה עבר בין שחקני ריאל ולחץ להם ידיים, אך כשהגיע לאנטוניו רודיגר, הרגע הידידותי לכאורה הפך למתוח במיוחד. השניים אחזו ידיים בצורה אגרסיבית, מה שכמעט הוביל לעימות של ממש, עד שניית’ן אקה התערב והפריד, בעוד אלברו ארבלואה הרחיק את רודיגר מהמקום.

אושר בריאל מדריד (רויטרס)

רגע לפני שהסתיים האירוע, גווארדיולה אף שלח נשיקה לעבר הבלם, מחווה שהוסיפה עוד צבע לסיטואציה החריגה. האירוע הזה היה רק עוד פרק במפגשים הלוהטים בין שתי הענקיות, שהפכו לקלאסיקה אירופית בשנים האחרונות.

בסופו של דבר, ריאל שוב יצאה עם ידה על העליונה, כאשר ויניסיוס כבש צמד בניצחון באתיחאד, שהשלים עלייה משכנעת לאחר ה-0:3 בסנטיאגו ברנבאו. מתוך חמש העונות האחרונות, הבלאנקוס הדיחו את סיטי בארבע הזדמנויות שונות, בעוד האנגלים הצליחו לנצח רק פעם אחת, בנוסף למפגש בשלב הליגה בעונת 2025/26.