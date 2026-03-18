יום רביעי, 18.03.2026 שעה 10:47
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"הסיוט של פפ", מאמן סיטי שלח נשיקה לרודיגר

במדריד חגגו אחרי שריאל עלתה עם 1:5 בסיכום: "להתראות פפ". בסיום הקטלוני לחץ ידיים עם הבלם באופן אגרסיבי והם כמעט התעמתו, בסוף ארבלואה הפריד

|
אנטוניו רודיגר ופפ גווארדיולה (IMAGO, צילום מסך)
אנטוניו רודיגר ופפ גווארדיולה (IMAGO, צילום מסך)

פפ גווארדיולה שוב לא הצליח להתמודד עם ריאל מדריד. הבלאנקוס הדיחו את מנצ’סטר סיטי ועלו לרבע גמר ליגת האלופות עם 1:2 בגומלין ו-1:5 בסיכום בדרך למפגש עם באיירן מינכן בשלב הבא. בכלי התקשורת במדריד כבר מתחילים להתכונן לרבע הגמר המסקרן.

“להתראות פפ, שלום באיירן", נכתב על שער עיתון ‘אס’ המדרידאי לצד תמונתו של ויניסיוס החוגג. באתר של העיתון כתבו: “הסיוט של גווארדיולה". ב’מארקה’ הציגה בשער העיתון את ויניסיוס חוגג עם דגל הקרן וכתבו: “מדריד הציגה את הדגל שלה ברבע הגמר".

הרגע המתוח עם רודיגר

בסיום המשחק, גווארדיולה עבר בין שחקני ריאל ולחץ להם ידיים, אך כשהגיע לאנטוניו רודיגר, הרגע הידידותי לכאורה הפך למתוח במיוחד. השניים אחזו ידיים בצורה אגרסיבית, מה שכמעט הוביל לעימות של ממש, עד שניית’ן אקה התערב והפריד, בעוד אלברו ארבלואה הרחיק את רודיגר מהמקום.

אושר בריאל מדריד (רויטרס)

רגע לפני שהסתיים האירוע, גווארדיולה אף שלח נשיקה לעבר הבלם, מחווה שהוסיפה עוד צבע לסיטואציה החריגה. האירוע הזה היה רק עוד פרק במפגשים הלוהטים בין שתי הענקיות, שהפכו לקלאסיקה אירופית בשנים האחרונות.

בסופו של דבר, ריאל שוב יצאה עם ידה על העליונה, כאשר ויניסיוס כבש צמד בניצחון באתיחאד, שהשלים עלייה משכנעת לאחר ה-0:3 בסנטיאגו ברנבאו. מתוך חמש העונות האחרונות, הבלאנקוס הדיחו את סיטי בארבע הזדמנויות שונות, בעוד האנגלים הצליחו לנצח רק פעם אחת, בנוסף למפגש בשלב הליגה בעונת 2025/26.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
