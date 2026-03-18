40 נקודות לגילג'ס אלכסנדר, הת'אנדר בפלייאוף

אוקלהומה סיטי הפכה הלילה (בין שלישי לרביעי) לקבוצה הראשונה שמבטיחה את מקומה בפלייאוף ה-NBA. האלופה גברה על אורלנדו, דטרויט איבדה את קייד קנינגהאם, ניו יורק וסן אנטוניו ניצחו, דנבר הביסה, מינסוטה הסתדרה בלי אנתוני אדוארדס, קליבלנד הרשימה מול מילווקי החסרה ושארלוט התפוצצה ברבע האחרון.

אורלנדו – אוקלהומה סיטי 113:108

הת’אנדר עלו למאזן 15:54 והשיגו את הכרטיס לפלייאוף עם הצגה של שיי גילג’ס אלכסנדר. הכוכב צלף 40 נקודות ב-14 מ-27 מהשדה, 3 מ-5 לשלוש ו-9 מ-11 מקו העונשין, עם חמישה ריבאונדים, ארבע חטיפות ושני אסיסטים. צ’ט הולמגרן סייע לו עם 20 נקודות ו-12 ריבאונדים, ואג’יי מיצ’ל הוסיף 16 נקודות.

זה כבר הניצחון התשיעי ברציפות של אוקלהומה סיטי, בעוד אורלנדו ספגה הפסד שני רצוף אחרי שבעה ניצחונות ברצף. פאולו באנקרו היה האיש של המג’יק עם 32 נקודות ו-10 ריבאונדים, דזמונד ביין סיים עם 16 נקודות וג’יילן סאגס קלע 14.

וושינגטון – דטרויט 130:117

ג’יילן דורן התפוצץ עם 36 נקודות ו-12 ריבאונדים, והוביל את מוליכת המזרח לניצחון נוסף, למרות שקייד קנינגהאם נפצע כבר ברבע הראשון ולא חזר. דניס ג’נקינס תרם 15 נקודות מהספסל, ודטרויט המשיכה בכושר הטוב עם ניצחון רביעי בחמישה משחקים.

וושינגטון שנמצאת בעיצומו של רצף שלילי, קיבלה 30 נקודות מבאב קרינגטון ו-21 מהרוקי וויל ריילי, אך לא הצליחה להתקרב באמת. הפיסטונס ברחו ברבע השלישי ליתרון דו ספרתי גבוה וסגרו עניין, בעוד הוויזארדס עם הפסד 13 רצוף.

ניו יורק - אינדיאנה 110:136

ג’וש הארט סיפק ערב כמעט מושלם עם 33 נקודות ב-12 מ-13 מהשדה (כולל 5 מ-5 לשלוש) והוביל את הניקס לניצחון רביעי ברציפות. או.ג’י אננובי הוסיף 26 נקודות וקארל אנתוני טאונס תרם דאבל דאבל של 22 נקודות ו 11 ריבאונדים בדרך לתצוגת התקפה מרשימה של המארחת.

הפייסרס עוד הובילו בשלבים מוקדמים, אך ריצה אדירה של ניו יורק לקראת סיום המחצית הראשונה שינתה את המומנטום לחלוטין. משם הפער רק הלך וגדל עד ל-27 הפרש בשיא. אינדיאנה שקיבלה 16 נקודות מג’ראס ווקר, רשמה הפסד 14 ברציפות ונראית במשבר עמוק.

סקרמנטו – סן אנטוניו 132:104

הספרס ממשיכו להיראות כמו אחת הקבוצות החמות בליגה והביסו את הקינגס. ויקטור וומבניאמה אמנם לא פתח בסערה, אך סיים עם 18 נקודות, 8 ריבאונדים ותרומה מגוונת בדרך לניצחון שמיני בתשעה משחקים עבור הספרס (18:51). קלדון ג’ונסון הוסיף 18 נקודות, דיארון פוקס קלע 15 מול האקסית, והקבוצה שלטה לחלוטין עם 25 שלשות ב-51%.

המשחק הוכרע מוקדם מאוד, כשסן אנטוניו פתחה פער עצום כבר ברבע הראשון והובילה ב־31 הפרש במחצית, ואף ב-41 במהלך הרבע השלישי. מנגד, הקינגס (18:52) נעצרו אחרי תקופה טובה, למרות 32 נקודות של מקסים ריינו. ראסל ווסטברוק הוסיף 10 אסיסטים וטיפס למקום החמישי בכל הזמנים בקטגוריה, אך זה היה ערב חד צדדי לחלוטין שבו הספרס פשוט התפוצצו.

דנבר – פילדלפיה 96:124

הנאגטס רשמו ניצחון שלישי בארבעת המשחקים האחרונים, ובאף אחד מהם ניקולה יוקיץ’ לא היה הקלע המוביל. הפעם הג’וקר סיים עם 8 נקודות (4 מ-7 מהשדה), 14 אסיסטים ו-7 ריבאונדים ב-25 דקות בלבד, אחרי שדנבר ברחבה ל-22:38 ברבע הראשון ו-40:72 במחצית.

כריסטיאן בראון הוביל את קלעי דנבר עם 22 נקודות, קמרון ג’ונסון הוסיף 18, וארון גורדון, ג’מאל מארי וברוס בראון סיימו עם 12 כל אחד. בפילדלפיה מרג’ון בושאמפ עלה מהספסל כדי לקלוע 16 נקודות, 12 היו לקוונטין גריימס ולטרנדון ווטפורד.

מינסוטה - פיניקס 104:116

בלי אדוארדס הפצוע, ג’וליוס רנדל לקח אחריות עם 32 נקודות ובונס היילנד הוסיף 22 מהספסל כדי להוביל את מינסוטה לניצחון חשוב במאבקי המיקום במערב. איו דוסונמו תרם 19 נקודות ורודי גובר שלט בצבע עם 19 ריבאונדים.

פיניקס שסיימה מסע חוץ מאכזב, קיבלה 34 נקודות מדווין בוקר, אך חסרה עומק משמעותי בשל פציעות. ריצה של 2:16 מצד מינסוטה בסוף הרבע השלישי הכריעה את המשחק, כאשר הטימברוולבס השתלטו על הקצב וברחו לניצחון.

מילווקי – קליבלנד 123:116

אוואן מובלי (15 ריבאונדים) וג’יימס הארדן קלעו 27 נקודות כל אחד והובילו את הקאבלירס לניצחון חוץ במשחק צמוד ורווי תהפוכות. דונובן מיצ’ל הוסיף 19 נקודות וסם מריל תרם 17, כולל שלשה קריטית שהעלתה את קליבלנד ליתרון אותו לא שמטה.

מילווקי, ללא יאניס אנטטוקומפו הפצוע, קיבלה 25 נקודות ו-10 אסיסטים מקווין פורטר ג’וניור ועוד 19 משלושה שחקנים שונים (ראיין רולינס, בובי פורטיס ואוסמן דיאנג), אך זה לא הספיק. למרות יתרון מהספסל וקליעה טובה מחוץ לקשת, הבאקס לא הצליחו להתמודד עם היעילות של קליבלנד בקו העונשין.

שארלוט - מיאמי 106:136

לאמלו בול ניצח על החגיגה עם 30 נקודות ו-13 אסיסטים, ושארלוט התפוצצה ברבע האחרון בדרך לניצחון מרשים. קובי ווייט הוסיף 24 נקודות מהספסל והרוקי קון קנופל קלע 22, כשההורנטס ממשיכים בכושר נהדר עם תשעה ניצחונות ב-12 משחקים.

מיאמי שחסרה את באם אדבאיו, לא עמדה בקצב ונכנעה לאחר רבע רביעי של 40:18. טיילר הירו הוביל עם 20 נקודות, אך ההיט נעצרו אחרי רצף חיובי וירדו למאזן שמותיר אותם במאבקי המיקום במזרח.