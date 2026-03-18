"זה לא מובן מאליו": הפועל תל אביב סימנה עוד וי

אפשר לומר זאת כנראה באופן רשמי: הפועל תל אביב יצאה מהמשבר שלה. אמנם היכולת עוד לא בשיא ולא קרוב לכך, אבל אחרי שבועיים בלי כדורסל, מסע ארוך ומתיש לצאת מהארץ, חוויה לא נעימה בכלל בטח לזרים ותקופה לא פשוטה, האדומים רשמו אתמול (שלישי) ניצחון שלישי ברציפות ביורוליג עם 82:93 על פאריס.

מחזיקת היורוקאפ עלתה למאזן של 19 ניצחונות לצד 11 הפסדים ואמנם כן יש סיכוי ריאלי שהיא תסיים מחוץ לטופ 6 עדיין, אבל גם יש סיכוי ריאלי שהיא תגיע עד המקום השני. לרעתה של הפועל תל אביב אפשר לציין שהיא עוד צריכה לפגוש את ריאל מדריד, פנאתינייקוס, אולימפיאקוס, פנרבחצ’ה, מונאקו וגם את מכבי תל אביב, שזה אף פעם לא קל.

בכל מקרה, במועדון מרוצים מאוד מהאופי: “אי אפשר לקחת כמובן מאליו שהשחקנים מופיעים ככה, יש פה לא מעט שחוו לראשונה בומים כאלו ואזעקות כאלו והם עולים לפרקט כמו ווינרים. יש עוד דרך ארוכה, יש עוד הר לטפס אין ספק, אבל אנחנו בטוחים גם שהיכולת תצטרף והקבוצה הזו תעמוד במשימה שלה”.

איש וויינרייט חוגג (הפועל ת"א)

בלייקני ו-וויינרייט קיבלו הודעה מינאי אחרי המשחק

רוב המחמאות הלכו לכיוונו של אנטוניו בלייקני שהבריק עם 24 נקודות ושש שלשות, כאשר גם אלייז’ה בראיינט ודן אוטורו כרגיל סיפקו את הסחורה. אגב, בסיום המשחק בעלי הקבוצה עופר ינאי החליט לשלוח הודעה לשני שחקנים באופן פרטני, ומדובר בבלייקני וגם באיש וויינרייט, שקלע 9 נקודות והוריד 7 ריבאונדים.

ינאי כתב לבלייקני שהיה לו משחק מצוין ושהוא שלח את כל השונאים למיטה, ולאיש וויינרייט בעלי הפועל תל אביב רשם שהוא מודה לו על ההקרבה והמאמץ. בכל מקרה, במועדון כבר עם הפנים למשחק הבא שיהיה כבר מחר (21:05) נגד בולוניה, מפגש שישוחק גם כן באולם הביתי בסופיה, במטרה לרשום ניצחון רביעי ברציפות ביורוליג.

עופר ינאי (חגי מיכאלי)

מוטלי צפוי להיעדר גם נגד בולוניה

מבחינה מקצועית, מי שפעם נוספת לא ראה דקות הוא ים מדר, כשכמוהו גם איתי שגב וגיא פלטין לא שותפו. מי שכן ראה מספר דקות הוא בר טימור, כאשר יש לציין שהפועל תל אביב שיחקה ללא קסלר אדוארדס, ליוואי רנדולף, תומר גינת, טיילר אניס וג’ונתן מוטלי. שני הראשונים יכולים לחזור נגד בולוניה, וכל הנוגע למוטלי, ההערכה במועדון שהוא ייעדר גם מההתמודדות נגד האיטלקים.

דן אוטורו אמר בסיום הניצחון: “היה משחק טוב, סימנו עוד וי, צריכים להישאר מרוכזים ולהתקדם למשחק הבא כבר”. טאי אודיאסי הוסיף על חברו לקו הקדמי: “היה משחק נהדר, היה קצת מקרטע מבחינה הגנתית בחצי הראשון, אבל ננעלנו במחצית השנייה מול קבוצה שמשחקת מהר מאוד והצלחנו להשיג את הניצחון”.