ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"כולם רוצים לפטר אותי, יום אחד אגיד לכם ביי"

פפ אחרי ההדחה מהאלופות: "הייתי צריך לזכות שש פעמים בליגת האלופות כדי להיחשב למאמן מצליח, כן, כן, בטח. אני עדיין כאן ויש לי עוד שנה בחוזה"

פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

מנצ'סטר סיטי הודחה מליגת האלופות לאחר ההפסד 2:1 לריאל מדריד (5:1 בסיכום), אך המאמן פפ גווארדיולה ניסה לשמור על פרספקטיבה במסיבת העיתונאים שלאחר המשחק. הספרדי התייחס להחלטות במהלך המשחק, להרחקתו של ברנרדו סילבה, לעתידו במועדון וגם למצב הקבוצה לקראת ההמשך.

אחד הרגעים שגרמו להרבה שאלות היה חילופו של ארלינג הולאנד במהלך המשחק. גווארדיולה הבהיר כי לא מדובר בפציעה וכי החלוץ יהיה כשיר למשחק הקרוב: "החילוף של הולאנד מול ריאל מדריד לא היה בגלל פציעה, והוא יהיה כשיר וזמין לגמר גביע הליגה מול ארסנל".

"לעולם לא אאשים את ברנרדו"

גווארדיולה נשאל גם על הכרטיס האדום שספג ברנרדו סילבה במהלך המשחק. המאמן הספרדי בחר להגן על שחקנו והדגיש כי מדובר בפעולה אינסטינקטיבית: "נו באמת, זו לא טעות, זו פעולה אינסטינקטיבית. זה לא משהו שניתן באמת להימנע ממנו. ברור שעכשיו אפשר לומר: 'אוקיי, תבקיע שער ותשחקו 11 נגד 11, בפיגור 4-0 עם 75 דקות, נראה מה היה קורה'".

ברנרדו סילבה מאוכזב (רויטרס)

הוא הוסיף כי למרות ההשלכות הקשות של המהלך, אין לו שום כוונה לבקר את הקשר הפורטוגלי: "זה היה יכול להיות קשה יותר, אני יודע. אבל בחיים לא אאשים את השחקן שלי בהחלטה כזו, ובטח לא את ברנרדו על מה שהוא עשה עבורנו במשך הרבה מאוד שנים".

גווארדיולה נשאל גם על עתידו במנצ'סטר סיטי ועל האפשרות שיעזוב עם זכייה אחת בלבד בליגת האלופות. בתגובה אמר בחיוך: "אה, כולם רוצים לפטר אותי, נכון?! אלוהים, חבר'ה! יום אחד אני אגיע לכאן ואגיד: 'ביי ביי חבר'ה!' ובינתיים אני עדיין כאן, עם עוד שנה בחוזה. כן, אתם צודקים. הייתי צריך לזכות ב-6 ליגות אלופות כדי שיכירו בי כמאמן מצליח של מנצ'סטר סיטי. כן, כן, בטח".

בהמשך התייחס גם לאמירה שלו כי סיטי "תחזור" לליגת האלופות, והסביר למה הוא משתמש במילה "אנחנו": "כשאפרוש בעוד 10 שנים, וכל עוד מנצ'סטר סיטי תהיה בליגת האלופות, אני אגיד 'אנחנו נחזור', כי אני חלק מזה. כמו בברצלונה או בבאיירן מינכן. כשאני שם, אני חלק מהמועדון. אני מאוד קשור למועדון הזה כי אני כאן כבר עשור, וכשאני אומר 'אנחנו' זה בגלל שאני חלק מזה".

פפ גווארדיולה מתוסכל (רויטרס)

המאמן הספרדי גם הודה כי למרות האיכות של הסגל, הקבוצה עדיין לא הגיעה לשלמות מבחינתו: "עדיין אנחנו לא קבוצה שלמה, זו המציאות. הייתי כאן במנצ'סטר סיטי בקבוצה שהייתה שלמה בכל ההיבטים שמגדירים קבוצה, ועדיין אנחנו לא שם".

למרות ההדחה, גווארדיולה הדגיש כי העונה עדיין רחוקה מסיום וכי הקבוצה תמשיך להילחם על התארים שנותרו: "יש לנו קבוצה יוצאת דופן, קבוצה של שחקנים יוצאי דופן. העתיד בהיר. יש לנו גמר ביום ראשון, רבע גמר גביע אנגלי מול ליברפול, עדיין יש מאבק בפרמייר ליג ואנחנו צריכים לקבל החלטות טובות לקראת העונה הבאה. ובעונה הבאה נחזור לליגת האלופות".

