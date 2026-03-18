7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5441-5430מנצ'סטר יונייטד3
5137-4030אסטון וילה4
4940-4930ליברפול5
4835-5330צ'לסי6
4542-4630ברנטפורד7
4335-3430אברטון8
4243-4330ניוקאסל9
4146-4430בורנמות'10
4143-4030פולהאם11
4036-3930ברייטון12
4035-3030סנדרלנד13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3248-3730לידס15
3047-4030טוטנהאם16
2943-2830נוטינגהאם פורסט17
2955-3630ווסטהאם18
2058-3230ברנלי19
1754-2431וולבס20

ארטטה: העמידה בעומס אומרת המון על הקבוצה

מאמן ארסנל דיבר לאחר ההעפלה לרבע גמר האלופות: ״להציג כזה קצב בכל 3 ימים דורש הרבה. אנחנו עם הפנים לגמר הגביע״. אזה: ״לא חלמתי על שער כזה״

מיקל ארטטה (רויטרס)

ארסנל בעונה חולמית. כשהיא מובילה את טבלת הפרמייר ליג, ולמעשה נמצאת עדיין בתמונה לזכות בקוואדרופל חלומי, גם המסע שלה בליגת האלופות נמשך, אחרי 0:2 על לברקוזן והעפלה לרבע גמר המפעל. התותחנים ניצחו 1:3 בסיכום שני המפגשים ויפגשו את ספורטינג ליסבון בשלב הבא.

בסיום, מאמן התותחנים, מיקל ארטטה, דיבר: ״הקבוצה שיחקה נהדר, כשמבצעים הוראות טקטיות ומצליחים בפעולות הטכניות יוצאים מזה דברים נהדרים. אנחנו נחגוג הלילה, אבל הפנים לגמר הגביע ביום ראשון. יהיה משחק מדהים ואנחנו רוצים לנצח״.

המאמן החמיא לשני שחקניו המצטיינים, דקלן רייס ואברצ׳י אזה: ״רייס היה פנטסטי. הוא וכל הקבוצה. הנשמה של הקבוצה הזאת, התשוקה שהם מפגינים בכל פעולה, זה פשוט יוצא דופן. זה כל כך קשה לשמור על הקצב הזה בכל שלושה ימים. אני חושב שאזה מפתח כימיה טובה יותר, הבנה טובה יותר. אנחנו מתחילים להבין אותו הרבה יותר טוב״.

אברצאברצ'י אזה חוגג (IMAGO)

גם אזה עצמו דיבר על השער שהבקיע: ״אני לא יודע אם יכולתי אפילו לחלום על להבקיע שער כזה. פשוט ראיתי הזדמנות לבעוט, ותודה לאל, זה עבד היום. זה שער מיוחד, אני אזכור אותו עוד הרבה זמן״.

רייס פרגן גם הוא לאזה ואמר: ״יש לו את אחת הבעיטות הכי טובות שראיתי בחיים. רגל שמאל, רגל ימין, זה פשוט לא יאומן. ברגע שהוא נמצא באזור הרחבה, כל מה שצריך לעשות זה פשוט למסור לו את הכדור״.

