ארטטה: העמידה בעומס אומרת המון על הקבוצה

ארסנל בעונה חולמית. כשהיא מובילה את טבלת הפרמייר ליג, ולמעשה נמצאת עדיין בתמונה לזכות בקוואדרופל חלומי, גם המסע שלה בליגת האלופות נמשך, אחרי 0:2 על לברקוזן והעפלה לרבע גמר המפעל. התותחנים ניצחו 1:3 בסיכום שני המפגשים ויפגשו את ספורטינג ליסבון בשלב הבא.

בסיום, מאמן התותחנים, מיקל ארטטה, דיבר: ״הקבוצה שיחקה נהדר, כשמבצעים הוראות טקטיות ומצליחים בפעולות הטכניות יוצאים מזה דברים נהדרים. אנחנו נחגוג הלילה, אבל הפנים לגמר הגביע ביום ראשון. יהיה משחק מדהים ואנחנו רוצים לנצח״.

המאמן החמיא לשני שחקניו המצטיינים, דקלן רייס ואברצ׳י אזה: ״רייס היה פנטסטי. הוא וכל הקבוצה. הנשמה של הקבוצה הזאת, התשוקה שהם מפגינים בכל פעולה, זה פשוט יוצא דופן. זה כל כך קשה לשמור על הקצב הזה בכל שלושה ימים. אני חושב שאזה מפתח כימיה טובה יותר, הבנה טובה יותר. אנחנו מתחילים להבין אותו הרבה יותר טוב״.

אברצ'י אזה חוגג (IMAGO)

גם אזה עצמו דיבר על השער שהבקיע: ״אני לא יודע אם יכולתי אפילו לחלום על להבקיע שער כזה. פשוט ראיתי הזדמנות לבעוט, ותודה לאל, זה עבד היום. זה שער מיוחד, אני אזכור אותו עוד הרבה זמן״.

רייס פרגן גם הוא לאזה ואמר: ״יש לו את אחת הבעיטות הכי טובות שראיתי בחיים. רגל שמאל, רגל ימין, זה פשוט לא יאומן. ברגע שהוא נמצא באזור הרחבה, כל מה שצריך לעשות זה פשוט למסור לו את הכדור״.