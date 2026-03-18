נבחרת סנגל תערער, שחקניה התחילו להגיב בבוז

הדרמה סביב גמר גביע אפריקה לאומות ממשיכה להסעיר את עולם הכדורגל. לאחר שהקונפדרציה האפריקאית לכדורגל החליטה לשלול מסנגל את התואר ולהעניק אותו למרוקו בעקבות החלטה על הפסד טכני 3:0 התגובות מצד השחקנים והפרשנים לא איחרו להגיע, ובסנגל כבר שוקלים להגיש ערעור רשמי.

לפי הדיווחים, ההתאחדות הסנגלית בוחנת אפשרות לפנות לבית הדין לבוררות בספורט, כאשר על פי התקנון ניתן לערער על החלטות ועדת הערעורים של ההתאחדות האפריקאית בתוך 10 ימים. אם אכן יוגש הערעור, הוא צפוי להגיע לבית הדין הבינלאומי לבוררות בספורט.

בינתיים, השחקנים הסנגלים הגיבו בזעם ברשתות החברתיות לאחר ההחלטה הדרמטית. קשר ראיו וייקאנו פתה סיס פרסם מספר תמונות שלו עם מדליית האליפות והגביע וכתב מסר עוקצני: "אתם יכולים לתת עוד שלושה שערים לבכיינים".

פתה סיס (IMAGO)

גם שחקנים נוספים הצטרפו לביקורת. בלם ליון מוסא ניאקטה פרסם תמונה שלו עם הגביע וכתב: "בואו לקחת אותם. הם משוגעים!". לאחר מכן הוסיף מסר נוסף: "זה לא בינה מלאכותית, זה אמיתי". שחקנים נוספים כמו פאפ דמבה דיופ שיתפו גם הם תמונות מהחגיגות וכתבו: "אנחנו בארץ המשוגעים, אני חושב".

הטור העוקצני במארקה והביקורת על מרוקו

גם בתקשורת האירופית הגיבו לסערה, ובמיוחד בספרד. בטור חריף בעיתון 'מארקה' נטען כי ההחלטה לא הפתיעה את מי שעוקב אחרי האירועים סביב הטורניר.

בטור נכתב: "אחרי שפיפ"א העניקה לדונלד טראמפ את פרס השלום שלה, היה ברור שהפרשה בין מרוקו לסנגל בגביע אפריקה לא תיגמר שם". עוד הוסיפו: "אומרים שאתה משחק כפי שאתה חי, ופיפ"א הראתה שדרך החיים והמשחק שלה היא לקבל ולתמוך בחוק החזק".

הכותב המשיך לבקר את ההתנהלות סביב המשחק והוסיף כי מבחינת הארגונים הגדולים זה היה מהלך צפוי: "מרוקו יישמה היטב את העיקרון שכדורגל הוא כלי מושלם לקידום עצמי. טורניר שמתקיים במדינה המארחת הוא דרך מצוינת לאחד את הציבור, וכמובן שלא חוסכים באמצעים".

שחקני מרוקו (IMAGO)

עוד נכתב בטור כי ההתנהלות סביב המשחק, כולל פרשת נערי הכדור והאירועים סביב המשחק, דווקא נתפסה כחיובית מבחינת הגורמים הבינלאומיים. "אמרנו זאת כבר יום אחרי הגמר: שהטקטיקות מאחורי הקלעים של נבחרת מרוקו הראו עד כמה המדינה תעשה הכול כדי להפוך את מונדיאל 2030 להצלחה".

במאמר סיכמו בעקיצה: "בסופו של דבר מישהו תמיד חייב לנצח בכדורגל ומה שחשוב הוא התוצאה הסופית. אינפנטינו ביקר את סנגל, ההתאחדות הענישה את סנגל. אני מניח שמישהו עוד יאמר שההתאחדות עצמאית מפיפ"א... בכל מקרה, שליחת חיבוק לסנגל. זה הכדורגל, ולכן הוא גם מנצח. היה ברור מראש שמרוקו תנצח".