אנסו פרננדס: האם אשאר בצ'לסי בעתיד? נראה

אחת ההתמודדויות שהיו אמורות להיות הכי צמודות בשמינית גמר ליגת האלופות, הסתיימה כזאת שהייתה הכי רחוקה מכך, כשפאריס סן ז’רמן השפילה אמש (שלישי) את צ’לסי 0:3 (2:8 בסיכום) ונקמה בה רשמית על גמר גביע העולם למועדונים.

בסיום המשחק, מאמן צ’לסי, ליאם רוזניור, דיבר: “לילה קשה. ידענו שזו משימה קשה ולהתחיל את המשחק בצורה שעשינו… עוד לא הסתכלתי על הסטטיסטיקה, אבל היו להו הרבה בעיטות. פאריס לא עשו טעויות, אני רוצה להגיד תודה לאוהדים”.

אבל הציטוט שתפס הכי הרבה את התקשורת האנגלית, היה זה של אנסו פרננדס בסיום: “האם אני יכול להבטיח שאשאר פה בעתיד? אני לא יודע. יש עוד שמונה משחקים ואת הגביע. יהיה את המונדיאל ואז אנחנו נראה”.