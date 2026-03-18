יום רביעי, 18.03.2026 שעה 01:52
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"צריכים להסתכל עכשיו על ארבלואה בצורה אחרת"

במדריד החמיאו למאמן אחרי ה-1:2 על סיטי: "בנה קבוצה תחרותית ויעילה. הוא יותר מסתם פתרון חירום". ביקורת על פפ: "כבר היה עדיף שלא ייצא מהבית"

|
ארבלואה (IMAGO)
ריאל מדריד עלתה לרבע גמר ליגת האלופות לאחר ניצחון 1:2 דרמטי על מנצ'סטר סיטי באיתיחאד, תוצאה שקבעה 1:5 בסיכום שני המשחקים ושלחה את אלופת אירופה לשלב הבא. למרות פציעות רבות והספקות לפני ההתמודדות, הבלאנקוס סיפקו הופעה משכנעת והדיחו את הקבוצה של פפ גווארדיולה, כאשר בתקשורת הספרדית לא חסכו מחמאות.

במהלך המשחק הצליחה ריאל מדריד להשתלט על הקצב מוקדם יחסית, כאשר ויניסיוס היה אחד הגורמים המרכזיים לניצחון. מנגד, מנצ'סטר סיטי התקשתה לחזור למשחק למרות ניסיונות התקפה רבים, ובסיום היה זה ערב נוסף שבו הקבוצה האנגלית נכנעה למועדון ממדריד בזירה האירופית.

המחמאות לארבלואה והסיוט של גווארדיולה

בעיתון 'אס' התייחסו בעיקר לרגעים המכריעים במשחק ולתחושת התסכול של המאמן הספרדי. שם נכתב: "הסיוט של גווארדיולה. ויניסיוס, עם פנדל וכרטיס אדום לברנרדו סילבה אחרי עשרים דקות, השתיק את שאגת האיתיחאד. מדריד הפליגה לרבע הגמר ללא בעיות נוספות. קורטואה נפצע".

עוד הוסיפו שם: "יש משחקי נוקאאוט שבהם עדיף לא לצאת מהבית. גווארדיולה בטח חושב על כך עכשיו, לאחר שפגש את ואלוורדה ככלי נשק אדיר במדריד ואת ויניסיוס כסיוט במנצ'סטר. בגומלין קורטואה עצר את ההתקפה הראשונה של סיטי (לאחר מכן נפצע ויצא במחצית, ולונין נכנס במקומו, יעיל בדיוק כפי שהיה לפני שנתיים) ואז התקפה מהירה של הברזילאי סגרה את הסיפור: פנדל, כרטיס אדום לברנרדו סילבה והמרה לפני הדקה ה-20".

ב'מארקה' בחרו להתמקד דווקא במאמן ריאל מדריד, אלברו ארבלואה, שהוביל את הקבוצה לניצחון למרות סגל חסר. בכלי התקשורת נכתב: "אנחנו צריכים להתחיל להסתכל על ארבלואה בצורה אחרת. ריאל מדריד נחשבה מחוץ למאבק עוד לפני שההתמודדות התחילה. בגלל הפציעות, בגלל היריבה, ובגלל שמדובר בפפ גווארדיולה. ועל ספסל ריאל מדריד ישב אלברו ארבלואה, שעדיין רבים רואים בו מאמן חסר אמינות".

עוד הוסיפו שם כי המציאות הייתה שונה לחלוטין: "אבל ההתמודדות התבררה כהפוכה לגמרי: ריאל מדריד עלתה שלב בנוחות והייתה הקבוצה הטובה יותר, בזכות תוכנית המשחק של המאמן שלה. זה לא היה עניין של הברקות אישיות, כי חצי מהסגל פצוע, אלא של מאמץ קבוצתי. הקבוצה ידעה מה לעשות בכל רגע והובילה את שני המשחקים לכיוון שרצתה".

ב’מארקה’ סיכמו במחמאה גדולה למאמן: "עם מה שהיה לו, וזה לא היה הרבה, ארבלואה בנה קבוצה תחרותית, רצינית ויעילה. וזה, בהתמודדות כל כך קשה, היה הכל מול הסיטי של גווארדיולה. לכן אנחנו צריכים להתחיל להסתכל על ארבלואה אחרת. כי אולי לריאל מדריד יש כאן יותר מפתרון חירום, אולי יש לה כאן מאמן".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */