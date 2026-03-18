"צריכים להסתכל עכשיו על ארבלואה בצורה אחרת"

ריאל מדריד עלתה לרבע גמר ליגת האלופות לאחר ניצחון 1:2 דרמטי על מנצ'סטר סיטי באיתיחאד, תוצאה שקבעה 1:5 בסיכום שני המשחקים ושלחה את אלופת אירופה לשלב הבא. למרות פציעות רבות והספקות לפני ההתמודדות, הבלאנקוס סיפקו הופעה משכנעת והדיחו את הקבוצה של פפ גווארדיולה, כאשר בתקשורת הספרדית לא חסכו מחמאות.

במהלך המשחק הצליחה ריאל מדריד להשתלט על הקצב מוקדם יחסית, כאשר ויניסיוס היה אחד הגורמים המרכזיים לניצחון. מנגד, מנצ'סטר סיטי התקשתה לחזור למשחק למרות ניסיונות התקפה רבים, ובסיום היה זה ערב נוסף שבו הקבוצה האנגלית נכנעה למועדון ממדריד בזירה האירופית.

המחמאות לארבלואה והסיוט של גווארדיולה

בעיתון 'אס' התייחסו בעיקר לרגעים המכריעים במשחק ולתחושת התסכול של המאמן הספרדי. שם נכתב: "הסיוט של גווארדיולה. ויניסיוס, עם פנדל וכרטיס אדום לברנרדו סילבה אחרי עשרים דקות, השתיק את שאגת האיתיחאד. מדריד הפליגה לרבע הגמר ללא בעיות נוספות. קורטואה נפצע".

שמחה בריאל מדריד (רויטרס)

עוד הוסיפו שם: "יש משחקי נוקאאוט שבהם עדיף לא לצאת מהבית. גווארדיולה בטח חושב על כך עכשיו, לאחר שפגש את ואלוורדה ככלי נשק אדיר במדריד ואת ויניסיוס כסיוט במנצ'סטר. בגומלין קורטואה עצר את ההתקפה הראשונה של סיטי (לאחר מכן נפצע ויצא במחצית, ולונין נכנס במקומו, יעיל בדיוק כפי שהיה לפני שנתיים) ואז התקפה מהירה של הברזילאי סגרה את הסיפור: פנדל, כרטיס אדום לברנרדו סילבה והמרה לפני הדקה ה-20".

ב'מארקה' בחרו להתמקד דווקא במאמן ריאל מדריד, אלברו ארבלואה, שהוביל את הקבוצה לניצחון למרות סגל חסר. בכלי התקשורת נכתב: "אנחנו צריכים להתחיל להסתכל על ארבלואה בצורה אחרת. ריאל מדריד נחשבה מחוץ למאבק עוד לפני שההתמודדות התחילה. בגלל הפציעות, בגלל היריבה, ובגלל שמדובר בפפ גווארדיולה. ועל ספסל ריאל מדריד ישב אלברו ארבלואה, שעדיין רבים רואים בו מאמן חסר אמינות".

אלברו ארבלואה (רויטרס)

עוד הוסיפו שם כי המציאות הייתה שונה לחלוטין: "אבל ההתמודדות התבררה כהפוכה לגמרי: ריאל מדריד עלתה שלב בנוחות והייתה הקבוצה הטובה יותר, בזכות תוכנית המשחק של המאמן שלה. זה לא היה עניין של הברקות אישיות, כי חצי מהסגל פצוע, אלא של מאמץ קבוצתי. הקבוצה ידעה מה לעשות בכל רגע והובילה את שני המשחקים לכיוון שרצתה".

ב’מארקה’ סיכמו במחמאה גדולה למאמן: "עם מה שהיה לו, וזה לא היה הרבה, ארבלואה בנה קבוצה תחרותית, רצינית ויעילה. וזה, בהתמודדות כל כך קשה, היה הכל מול הסיטי של גווארדיולה. לכן אנחנו צריכים להתחיל להסתכל על ארבלואה אחרת. כי אולי לריאל מדריד יש כאן יותר מפתרון חירום, אולי יש לה כאן מאמן".