יום רביעי, 18.03.2026 שעה 01:50
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

ויניסיוס: אוהדי סיטי נתנו לי כוח, פפ בירך אותי

הכוכב שהבקיע צמד ב-1:2 על התכולים: "כשריאל מדריד משחקת במפעל הזה הכל משתנה. עכשיו הולכים על באיירן מינכן". וגם: הוויתור של ואלוורדה על הפנדל

|
ויניסיוס (רויטרס)
ויניסיוס כיכב הערב בניצחון 1:2 של ריאל מדריד על מנצ'סטר סיטי באיתיחאד, כאשר כבש צמד והוביל את הבלאנקוס לרבע גמר ליגת האלופות. המשחק הגיע גם על רקע מתיחות מול הקהל המקומי לאחר שבמפגש הראשון הונפה ביציע כרזה פוגענית נגד הברזילאי, אך על כר הדשא החלוץ סיפק את התשובה הטובה ביותר.

במשחק הראשון של הפלייאוף אוהדי מנצ'סטר סיטי הניפו שלט שעליו נכתב "תפסיק לבכות כל כך", לצד תמונה של רודרי מנשק את כדור הזהב, מסר שנועד לעקוץ את ויניסיוס לאחר שלא הגיע לטקס בפריז. במהלך המשחק גם נשמעו קריאות מהיציעים: "איפה כדור הזהב?". הברזילאי הגיב אז כשהצביע על הסמל של 15 הזכיות של ריאל מדריד בליגת האלופות שעל חולצתו, אך את התשובה המלאה שמר לגומלין.

כאשר כבש את השער הראשון בפנדל, ויניסיוס חגג מול היציעים, התיישב על שלט הפרסום והמתין לחבריו לקבוצה. לאחר מכן הביט לכיוון אותו יציע והציג תנועת בכי, כאילו מזכיר את המסר שהופנה אליו במשחק הראשון.

ויניסיוס: "כשאוהדי היריבה עושים דברים כאלה זה נותן לי כוח"

בסיום המשחק, כאשר נבחר לשחקן המצטיין, דיבר ויניסיוס על הניצחון הגדול. "זה משחק מאוד חשוב לביטחון שלנו. מאז תחילת העונה היו לנו משחקים טובים, אבל לא שלטנו בהתמודדות כמו שעשינו בפלייאוף הזה. זה היה משחק מאוד קשה מול קבוצה גדולה ומאמן גדול. יש להם הרבה את הכדור, אבל ידענו שאנחנו צריכים לעבוד קשה ולנצל את ההזדמנויות שלנו, למרות שהחמצתי הרבה".

הברזילאי התייחס גם לרגע שבו ההתמודדות קיבלה תפנית: "כן, זה רגע חשוב. כולנו יודעים שעכשיו מגיעים המשחקים הגדולים, וכשריאל מדריד משחקת במפעל הזה הכל משתנה. אנחנו מוכנים ליותר, לכל מה שיגיע".

על הפנדל שכבש אמר: "במשחק הראשון אמרתי שזה של פדה, אבל הוא לא רצה, אני החמצתי, והיום אמרתי לו שייקח שוב, אבל הוא נתן לי את כל הביטחון שקפטן צריך לתת ועזרתי לקבוצה להמשיך עם הניצחון".

ויניסיוס גם התייחס לבאנר של אוהדי סיטי מהמשחק הראשון ואמר: "תמיד יש הזדמנות נוספת והנה היא, ניצחנו ואנחנו ברבע הגמר, עם האוהדים שלנו והצוות המקצועי שעושים הכל בשבילנו".

החלוץ חשף גם כי המאמן היריב פפ גווארדיולה בירך אותו לאחר המשחק: "הוא בירך אותי".

לבסוף כבר הסתכל קדימה לשלב הבא של המפעל ואמר בקצרה: "עכשיו אנחנו הולכים עליהם".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטים כדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */