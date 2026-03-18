ויניסיוס: אוהדי סיטי נתנו לי כוח, פפ בירך אותי

ויניסיוס כיכב הערב בניצחון 1:2 של ריאל מדריד על מנצ'סטר סיטי באיתיחאד, כאשר כבש צמד והוביל את הבלאנקוס לרבע גמר ליגת האלופות. המשחק הגיע גם על רקע מתיחות מול הקהל המקומי לאחר שבמפגש הראשון הונפה ביציע כרזה פוגענית נגד הברזילאי, אך על כר הדשא החלוץ סיפק את התשובה הטובה ביותר.

במשחק הראשון של הפלייאוף אוהדי מנצ'סטר סיטי הניפו שלט שעליו נכתב "תפסיק לבכות כל כך", לצד תמונה של רודרי מנשק את כדור הזהב, מסר שנועד לעקוץ את ויניסיוס לאחר שלא הגיע לטקס בפריז. במהלך המשחק גם נשמעו קריאות מהיציעים: "איפה כדור הזהב?". הברזילאי הגיב אז כשהצביע על הסמל של 15 הזכיות של ריאל מדריד בליגת האלופות שעל חולצתו, אך את התשובה המלאה שמר לגומלין.

כאשר כבש את השער הראשון בפנדל, ויניסיוס חגג מול היציעים, התיישב על שלט הפרסום והמתין לחבריו לקבוצה. לאחר מכן הביט לכיוון אותו יציע והציג תנועת בכי, כאילו מזכיר את המסר שהופנה אליו במשחק הראשון.

ויניסיוס מאושר (רויטרס)

ויניסיוס: "כשאוהדי היריבה עושים דברים כאלה זה נותן לי כוח"

בסיום המשחק, כאשר נבחר לשחקן המצטיין, דיבר ויניסיוס על הניצחון הגדול. "זה משחק מאוד חשוב לביטחון שלנו. מאז תחילת העונה היו לנו משחקים טובים, אבל לא שלטנו בהתמודדות כמו שעשינו בפלייאוף הזה. זה היה משחק מאוד קשה מול קבוצה גדולה ומאמן גדול. יש להם הרבה את הכדור, אבל ידענו שאנחנו צריכים לעבוד קשה ולנצל את ההזדמנויות שלנו, למרות שהחמצתי הרבה".

הברזילאי התייחס גם לרגע שבו ההתמודדות קיבלה תפנית: "כן, זה רגע חשוב. כולנו יודעים שעכשיו מגיעים המשחקים הגדולים, וכשריאל מדריד משחקת במפעל הזה הכל משתנה. אנחנו מוכנים ליותר, לכל מה שיגיע".

על הפנדל שכבש אמר: "במשחק הראשון אמרתי שזה של פדה, אבל הוא לא רצה, אני החמצתי, והיום אמרתי לו שייקח שוב, אבל הוא נתן לי את כל הביטחון שקפטן צריך לתת ועזרתי לקבוצה להמשיך עם הניצחון".

ויניסיוס גם התייחס לבאנר של אוהדי סיטי מהמשחק הראשון ואמר: "תמיד יש הזדמנות נוספת והנה היא, ניצחנו ואנחנו ברבע הגמר, עם האוהדים שלנו והצוות המקצועי שעושים הכל בשבילנו".

החלוץ חשף גם כי המאמן היריב פפ גווארדיולה בירך אותו לאחר המשחק: "הוא בירך אותי".

לבסוף כבר הסתכל קדימה לשלב הבא של המפעל ואמר בקצרה: "עכשיו אנחנו הולכים עליהם".