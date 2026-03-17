"סקנדל עולמי": מדוע מרוקו הוכתרה לאלופה?

אחד הסיפורים המטלטלים בתולדות גביע אפריקה לאומות התפוצץ כאשר התאחדות הכדורגל האפריקאית הודיעה כי סנגל מאבדת את תואר האליפות שבו זכתה בינואר. ועדת הערעורים של הארגון החליטה להפוך את תוצאת הגמר מול מרוקו ולהעניק את הניצחון למרוקאים בתוצאה טכנית של 0:3, החלטה שהדהימה את עולם הכדורגל והפכה את האירוע לשערורייה בינלאומית.

הגמר המדובר נערך ב-18 בינואר 2026 באצטדיון פרינס מולאי עבדאללה ברבאט, כאשר סנגל ניצחה תחילה 0:1 משער של פאפ גיי בהארכה והוכרזה כאלופת אפריקה. אלא שהמשחק עצמו היה רצוף מתיחות ותקריות, כאשר בשלב מסוים נבחרת סנגל ירדה מהמגרש למספר דקות לאחר שהשופט שרק לפנדל לזכות מרוקו. ברהים דיאס אמנם החמיץ את הפנדל, אך האירוע הפך לנקודת המחלוקת המרכזית שהובילה לערעור מצד ההתאחדות המרוקאית.

בהודעה הרשמית של ההתאחדות נכתב: "ועדת הערעורים של התאחדות הכדורגל האפריקאית החליטה כי בהתאם לסעיף 84 בתקנון גביע אפריקה לאומות, נבחרת סנגל הפסידה טכנית את גמר טורניר TotalEnergies Morocco 2025. תוצאת המשחק נרשמה כ-0:3 לטובת ההתאחדות המלכותית המרוקאית לכדורגל".

עוד הוסיפו בארגון כי התנהלותה של סנגל במהלך המשחק הייתה בניגוד לתקנון: "ועדת הערעורים של ההתאחדות האפריקאית קובעת כי התנהלות נבחרת סנגל נופלת במסגרת סעיפים 82 ו-84 בתקנון גביע אפריקה לאומות", וכן הדגישו: "בהתאם לסעיף 84 בתקנון גביע אפריקה לאומות, נבחרת סנגל מוכרזת כמי שהפסידה טכנית את המשחק, כאשר התוצאה נרשמת כ-0:3 לטובת ההתאחדות המרוקאית לכדורגל".

קנסות, עונשים והפחתות בערעור

ההחלטה הפכה גם שורה ארוכה של עונשים משמעתיים שניתנו לאחר המשחק. ההתאחדות הסנגלית נקנסה בסכום של 615 אלף דולר בעקבות מספר עבירות משמעת במהלך הגמר, ושני שחקנים, אילימאן אנדיאיי ואיסמאילה סאר, הושעו לאחר תקריות עם השופט. גם מאמן הנבחרת פאפ טיאו נענש בהשעיה של 5 משחקים וקנס כספי.

גם מרוקו לא יצאה נקייה לחלוטין מהאירועים. ההתאחדות המרוקאית נקנסה בסכום כולל של 315 אלף דולר בשל תקריות שונות במשחק, כולל התנהגות שחקנים, מעורבות נערי כדור ואירועים ביציעים. במסגרת הערעור חלק מהעונשים הופחתו, אך אחרים נותרו על כנם.

בנוסף, שחקן נבחרת מרוקו איסמאיל סייבארי הורשע בעבירה משמעתית. העונש שלו הופחת לשני משחקי השעיה בלבד, כאשר אחד מהם הושהה, והקנס הכספי של 100 אלף דולר שהוטל עליו בוטל. לעומת זאת, קנס של 100 אלף דולר נגד ההתאחדות המרוקאית בגין הפרעה באזור בדיקת ה-VAR נותר בתוקף.

החלטת ועדת הערעורים, שפורסמה סמוך לחצות ב-17 במרץ 2026, הפכה באופן רשמי את זהות האלופה: גביע אפריקה עבר מסנגל למרוקו, בתפנית דרמטית שכמעט ולא נראתה בעבר בכדורגל הבינלאומי. בעולם כבר הגדירו את המקרה כאחד הסקנדלים הגדולים בתולדות הטורניר, לאחר שתוצאת גמר רשמית בוטלה חודשים לאחר שריקת הסיום.