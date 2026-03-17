יום רביעי, 18.03.2026 שעה 01:49
כדורגל עולמי

הזיה: מרוקו אלופת אפריקה, הפסד טכני לסנגל

לא ייאמן: אחרי גמר שנוי במחלוקת באליפות היבשתית, ההתאחדות האפריקאית הכריזה רשמית כי התואר נלקח מהסנגלים ועובר למרוקאים. כל הפרטים בפנים

|
שחקני מרוקו וסנגל (IMAGO)
שחקני מרוקו וסנגל (IMAGO)

רעידת אדמה והלם מוחלט. ועדת הערעורים של ה-CAF, ההתאחדות האפריקאית, הדהימה את היבשת כשקבעה כי ניצחונה של סנגל בגמר אליפות אפריקה מבוטל, ובמקומו הוענק למרוקו ניצחון טכני של 0:3. ההחלטה התקדימית מגיעה בעקבות ערעור של ההתאחדות המרוקאית שהתקבל במלואו, מה שהופך את המארחת לאלופת אפריקה הרשמית בצעד שמזעזע את הענף.

הסערה החלה בתוך תוספת הזמן כזכור, כאשר בראהים דיאס הוכשל ברחבה וה-VAR העניק למרוקו פנדל שנוי במחלוקת. בתגובה, המאמן הסנגלי פאפה תיאו הורה לשחקניו לרדת מהמגרש במחאה שנמשכה דקות ארוכות, אירוע שנתפס על ידי ראשי ה-CAF כהפרה חמורה של התקנון וביזיון של מעמד הגמר החגיגי.

לאחר מכן, המשחק נכנס להארכה ודווקא אז, אחרי החמצת הפנדל וכל הדרמה שהיו ב-90 הדקות, פאפא גיי כבש את שער הניצחון בדקה ה-94 בבעיטה אדירה מרחוק, מה שקבע את תוצאת המשחק ונתן את הניצחון החוקי לסנגלים, אלא שעכשיו כאמור זה השתנה.

בפסיקתה הסתמכה הוועדה על סעיפים 82 ו-84 לתקנון האליפות, הקובעים כי עזיבת כר הדשא דינה הפסד טכני מיידי ללא קשר לתוצאה. כרגע, בזמן שמרוקו חוגגת זכייה היסטורית דרך שולחן הדיונים, בסנגל המומים מהגזירה שגזלה מהם כתר שני ברציפות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */