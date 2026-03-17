הזיה: מרוקו אלופת אפריקה, הפסד טכני לסנגל

רעידת אדמה והלם מוחלט. ועדת הערעורים של ה-CAF, ההתאחדות האפריקאית, הדהימה את היבשת כשקבעה כי ניצחונה של סנגל בגמר אליפות אפריקה מבוטל, ובמקומו הוענק למרוקו ניצחון טכני של 0:3. ההחלטה התקדימית מגיעה בעקבות ערעור של ההתאחדות המרוקאית שהתקבל במלואו, מה שהופך את המארחת לאלופת אפריקה הרשמית בצעד שמזעזע את הענף.

הסערה החלה בתוך תוספת הזמן כזכור, כאשר בראהים דיאס הוכשל ברחבה וה-VAR העניק למרוקו פנדל שנוי במחלוקת. בתגובה, המאמן הסנגלי פאפה תיאו הורה לשחקניו לרדת מהמגרש במחאה שנמשכה דקות ארוכות, אירוע שנתפס על ידי ראשי ה-CAF כהפרה חמורה של התקנון וביזיון של מעמד הגמר החגיגי.

לאחר מכן, המשחק נכנס להארכה ודווקא אז, אחרי החמצת הפנדל וכל הדרמה שהיו ב-90 הדקות, פאפא גיי כבש את שער הניצחון בדקה ה-94 בבעיטה אדירה מרחוק, מה שקבע את תוצאת המשחק ונתן את הניצחון החוקי לסנגלים, אלא שעכשיו כאמור זה השתנה.

בפסיקתה הסתמכה הוועדה על סעיפים 82 ו-84 לתקנון האליפות, הקובעים כי עזיבת כר הדשא דינה הפסד טכני מיידי ללא קשר לתוצאה. כרגע, בזמן שמרוקו חוגגת זכייה היסטורית דרך שולחן הדיונים, בסנגל המומים מהגזירה שגזלה מהם כתר שני ברציפות.