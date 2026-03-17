"לא בטוח שפפ ימשיך בסיטי גם בעונה הבאה"

מנצ'סטר סיטי קיוותה להשלים מהפך גדול מול ריאל מדריד, אך רגע אחד במשחק עורר לא מעט תהיות באנגליה. כאשר התוצאה עמדה על 1:1 והקבוצה של פפ גווארדיולה עדיין הייתה זקוקה לשלושה שערים כדי להשוות את ההתמודדות, ארלינג הולאנד הוחלף, החלטה שהדהימה רבים ביציעים וגם בתקשורת הבריטית.

החלוץ הנורבגי דווקא נראה חד יותר מאשר במשחק הראשון בסנטיאגו ברנבאו. הולאנד רשם שבע בעיטות לשער במהלך המשחק, נתון שממחיש עד כמה היה מעורב בהתקפה של סיטי. למעשה, מדובר בשבע בעיטות יותר ממה שהצליח לייצר במשחק הראשון במדריד.

מעבר לכך, הולאנד המשיך לבסס את מעמדו כאחד החלוצים הגדולים של דורו גם בזירה האירופית. החלוץ הגיע ל-57 שערים בליגת האלופות והפך למלך השערים השביעי בתולדות המפעל, הישג מרשים במיוחד עבור שחקן בגילו.

ארלינג הולאנד ופפ גווארדיולה (רויטרס)

הביקורת באנגליה: שוב ריאל מדריד שוברת את סיטי

ההחלטה של גווארדיולה להוציא את הולאנד בזמן שסיטי עדיין זקוקה לשערים רבים עוררה לא מעט תגובות. בתקשורת האנגלית התמקדו בעיקר בעוד הדחה אפשרית של האלופה האנגלית מול ריאל מדריד, יריבה שהפכה למכשול קבוע עבור הקבוצה בשנים האחרונות.

ב-'BBC' נכתב בציניות על התחושה סביב המאמן הספרדי: "אתם יכולים כבר לשמוע את פפ גווארדיולה עכשיו... 'בבקשה, בבקשה, בבקשה, לא ריאל מדריד בעונה הבאה'".

עוד הוסיפו שם כי אם אכן תגיע הדחה נוספת, זו תהיה הפעם הרביעית בתוך חמש עונות שמנצ'סטר סיטי מודחת מליגת האלופות על ידי ריאל מדריד. נתון שממחיש עד כמה היריבה הספרדית הפכה למעין "סיוט אירופי" עבור המועדון.

באנגליה אף העלו סימן שאלה לגבי עתידו של המאמן: “האם גווארדיולה בכלל ימשיך באיתיחאד בעונה הבאה? השאלה הזו החלה להישמע יותר ויותר ככל שהקבוצה מתקשה שוב מול ריאל מדריד, היריבה שכבר כמה שנים עומדת בדרכה אל התואר האירופי”.