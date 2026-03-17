יום שישי, 20.03.2026 שעה 04:17
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"לא בטוח שפפ ימשיך בסיטי גם בעונה הבאה"

אחרי החילוף המפתיע של ארלינג הולאנד במצב של 1:1, בתקשורת האנגלית נותרו המומים: "גווארדיולה יתחנן להפסיק לקבל את ריאל מדריד". ציון דרך לחלוץ

הולאנד ופפ (IMAGO)
הולאנד ופפ (IMAGO)

מנצ'סטר סיטי קיוותה להשלים מהפך גדול מול ריאל מדריד, אך רגע אחד במשחק עורר לא מעט תהיות באנגליה. כאשר התוצאה עמדה על 1:1 והקבוצה של פפ גווארדיולה עדיין הייתה זקוקה לשלושה שערים כדי להשוות את ההתמודדות, ארלינג הולאנד הוחלף, החלטה שהדהימה רבים ביציעים וגם בתקשורת הבריטית.

החלוץ הנורבגי דווקא נראה חד יותר מאשר במשחק הראשון בסנטיאגו ברנבאו. הולאנד רשם שבע בעיטות לשער במהלך המשחק, נתון שממחיש עד כמה היה מעורב בהתקפה של סיטי. למעשה, מדובר בשבע בעיטות יותר ממה שהצליח לייצר במשחק הראשון במדריד.

מעבר לכך, הולאנד המשיך לבסס את מעמדו כאחד החלוצים הגדולים של דורו גם בזירה האירופית. החלוץ הגיע ל-57 שערים בליגת האלופות והפך למלך השערים השביעי בתולדות המפעל, הישג מרשים במיוחד עבור שחקן בגילו.

ארלינג הולאנד ופפ גווארדיולה (רויטרס)ארלינג הולאנד ופפ גווארדיולה (רויטרס)

הביקורת באנגליה: שוב ריאל מדריד שוברת את סיטי

ההחלטה של גווארדיולה להוציא את הולאנד בזמן שסיטי עדיין זקוקה לשערים רבים עוררה לא מעט תגובות. בתקשורת האנגלית התמקדו בעיקר בעוד הדחה אפשרית של האלופה האנגלית מול ריאל מדריד, יריבה שהפכה למכשול קבוע עבור הקבוצה בשנים האחרונות.

ב-'BBC' נכתב בציניות על התחושה סביב המאמן הספרדי: "אתם יכולים כבר לשמוע את פפ גווארדיולה עכשיו... 'בבקשה, בבקשה, בבקשה, לא ריאל מדריד בעונה הבאה'".

עוד הוסיפו שם כי אם אכן תגיע הדחה נוספת, זו תהיה הפעם הרביעית בתוך חמש עונות שמנצ'סטר סיטי מודחת מליגת האלופות על ידי ריאל מדריד. נתון שממחיש עד כמה היריבה הספרדית הפכה למעין "סיוט אירופי" עבור המועדון.

באנגליה אף העלו סימן שאלה לגבי עתידו של המאמן: “האם גווארדיולה בכלל ימשיך באיתיחאד בעונה הבאה? השאלה הזו החלה להישמע יותר ויותר ככל שהקבוצה מתקשה שוב מול ריאל מדריד, היריבה שכבר כמה שנים עומדת בדרכה אל התואר האירופי”.

