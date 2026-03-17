ניצחונות להוד השרון והפועל המעפיל בכדורעף

במחזור ה-18 שסגר את העונה הסדירה, הוד השרון ניצחה בדרבי השרון את כפ"ס, בעוד המעפיל גברה על ירושלים. ניצחונות גם לעיילבון ומכבי ת"א (טכני)

הפועל כפר סבא ומכבי הוד השרון (באדיבות המועדון)
הפועל כפר סבא ומכבי הוד השרון (באדיבות המועדון)

היום (שלישי) התקיים המחזור ה-18 והאחרון של ליגת העל בכדורעף לגברים לפני שלב הפלייאוף (ישנם עוד מספר משחקי השלמה ממחזורים קודמים שיושלמו בקרוב).

הפועל כפר סבא - מכבי מוסינזון הוד השרון 3:1 (20:25, 25:16, 25:22, 25:22)

דווקא כפר סבא פתחה היטב וניצחה את המערכה הראשונה בדרבי השרון, כאשר הוד השרון ניצחה בקלות את המערכה השנייה ואילו שתי המערכות האחרונות היו שוויוניות יותר אך גם בסופן ניצחה הוד השרון והיא תסיים את העונה במקום השלישי לעומת כפר סבא שעדיין מיקומה בטבלה אינה סופי ויש לה עוד משחק חסר.

הצטיינו בהוד השרון: זים עם 18 נקודות וקריטונוב עם 14 נקודות. הצטיינו בכפר סבא: קירשנבאום עם 23 נקודות ולופז עם 14 נקודות.

מ.ס עיילבון – מכבי SVA רחובות 1:3 (25:21, 23:25, 19:25, 20:25)

עיילבון עם ניצחון משמעותי על רחובות. ניצחון שמקפיץ אותה אחרי רחובות שסיימה את משחקיה העונה, אלא שעיילבון עוד לא מקובעת על המקום השביעי בסיום העונה והמשחק האחרון שלה יקבע את המשך הדרך בפלייאוף.

הצטיינו בעיילבון: פיינרו עם 22 נקודות ואינגרס עם 18 נקודות. הצטיינו ברחובות: ביג'לוביץ' עם 23 נקודות ופביצ'ביץ' עם 19 נקודות.

הפועל ירושלים – הפועל המעפיל/עמק חפר /מנשה 3:0 (25:20, 25:20, 25:17)

הפועל ירושלים מסיימת עונה מפתיעה מאוד לאחר שבעונה שעברה לא השיגה ולו ניצחון אחד - העונה השיגה חמישה ניצחונות והיא ללא ספק אחת המרעננות של ליגת העל. המעפיל מצד השני נמצאת כרגע במקום החמישי עם שמונה ניצחונות אבל מיקומה יכול להשתנות בהתאם לתוצאות משחקי ההשלמה.

מאמן המעפיל עדי תדמור: "אני שמח מאוד על הניצחון החשוב לאחר נסיעה ארוכה ולא פשוטה. אני גאה בשחקנים ששמו בצד את המצב המאתגר ובאו לעזור לקבוצה להבטיח מקום טוב בטבלה לקראת הפלייאוף".

מכבי יעדים תל אביב ניצחה ניצחון טכני את הפועל עירוני קריית אתא.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
