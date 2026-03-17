מה קרה לקורטואה? בספרד מסבירים את החילוף

הפתעה גדולה נרשמה במחצית המשחק בין מנצ'סטר סיטי לריאל מדריד. אנדריי לונין יצא להתחמם עם מאמן השוערים לואיס יופיס בזמן ששאר חבריו לקבוצה היו בחדר ההלבשה, ובהמשך הפך לחילוף הראשון במשחק.

בריאל מדריד עדיין לא פרסמו הודעה רשמית לגבי מצבו הפיזי של טיבו קורטואה, אך ברור כי השוער הבלגי הרגיש משהו לא תקין כדי שיבקש לצאת.

השוער האוקראיני חזר לאיתיחאד, האצטדיון שבו כבר רשם הופעה גדולה בשנת 2024 כאשר סייע לריאל מדריד להעפיל לחצי גמר ליגת האלופות, אחרי שהדף שני פנדלים בדו קרב ההכרעה.

לונין שב אל בין הקורות

גם הפעם הוא לא אכזב, וכבר בהזדמנות הראשונה שלו במשחק מנע שער כאשר עצר ניסיון מסוכן של ארלינג הולאנד.

יש לציין כי לריאל מדריד לא היה למעשה שוער מחליף נוסף על הספסל. פראן גונסאלס אמנם נסע עם הקבוצה למשחק, אך לא נכלל בסגל. המאמן אלברו ארבלואה העדיף לצרף יותר שחקני שדה והשאיר את שוער קאסטייה מחוץ לרשימה, כך שהוא צפה במשחק מהיציע.