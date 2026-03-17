מה קרה לקורטואה? בספרד מסבירים את החילוף

הפתעה גדולה נרשמה במחצית המשחק בין מנצ'סטר סיטי לריאל מדריד. אנדריי לונין יצא להתחמם עם מאמן השוערים לואיס יופיס בזמן ששאר חבריו לקבוצה היו בחדר ההלבשה, ובהמשך הפך לחילוף הראשון במשחק.

בריאל מדריד עדיין לא פרסמו הודעה רשמית לגבי מצבו הפיזי של טיבו קורטואה, אך ברור כי השוער הבלגי הרגיש משהו לא תקין כדי שיבקש לצאת.

השוער האוקראיני חזר לאיתיחאד, האצטדיון שבו כבר רשם הופעה גדולה בשנת 2024 כאשר סייע לריאל מדריד להעפיל לחצי גמר ליגת האלופות, אחרי שהדף שני פנדלים בדו קרב ההכרעה.

לונין שב אל בין הקורות

גם הפעם הוא לא אכזב, וכבר בהזדמנות הראשונה שלו במשחק מנע שער כאשר עצר ניסיון מסוכן של ארלינג הולאנד.

יש לציין כי לריאל מדריד לא היה למעשה שוער מחליף נוסף על הספסל. פראן גונסאלס אמנם נסע עם הקבוצה למשחק, אך לא נכלל בסגל. המאמן אלברו ארבלואה העדיף לצרף יותר שחקני שדה והשאיר את שוער קאסטייה מחוץ לרשימה, כך שהוא צפה במשחק מהיציע.

לפי דיווח ב'מארקה', קורטואה כלל לא היה מסוגל להמשיך במחצית השנייה בשל פציעה בשריר המפשעה, ולכן ארבלואה נאלץ לבצע את החילוף ולהכניס את לונין. השוער הבלגי יעבור בדיקות נוספות במדריד, אך במועדון כבר חוששים כי הוא כמעט ונשלל מהדרבי הקרוב מול אתלטיקו מדריד ביום ראשון. לונין, שנכנס במקומו, חזר לאצטדיון שבו כבר רשם ערב קסום לפני שתי עונות, אז הצטיין במשך 120 דקות והדף גם את פנדל הפאננקה של ברנרדו סילבה בדו קרב ההכרעה.