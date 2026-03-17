טוענת לכתר: אולימפיאקוס גברה על פנרבחצ'ה

מלבד משחקה של הפועל תל אביב, נערכו היום (שלישי) שני משחקי השלמה נוספים ביורוליג. במסגרת משחק מהמחזור ה-14, אולימפיאקוס גברה 87:104 על פנרבחצ’ה, בעוד במשחק מהמחזור ה-30, פרטיזן בלגרד ניצחה 74:88את דובאי.

אולימפיאקוס – פנרבחצ’ה 87:104

קרב ענקיות באולם באתונה. לאחר רבע ראשון בו ירדה כשהיא מאחור, המארחת הפכה את התוצאה וירדה ביתרון מינימלי למחצית. את החצי השני היוונים ניצחו ב-15 הפרש, 41:56, כדי לספק ניצחון יוקרתי מלא בהצהרת כוונות איכותית. המנצחת חזרה למסלול לאחר ההפסד הצמוד למונאקו, כשמי שהוביל אותה היה אוון פורניה שהיה אדיר עם 36 נקודות. מנגד, זהו הפסדה השני של מוליכת המפעל, אותה הוליך טיילן הורטון טאקר עם 30.

פרטיזן בלגרד – דובאי 74:88

ניצחון שני ברציפות לסרבים, שעצר את אצף חמשת הניצחונות של היריבה. לאחר שהאורחת ירדה להפסקת המחצית ביתרון 9, רבע שלישי של 10:25 של פרטיזן הפך את התוצאה, ורבע רביעי שהמשיך את המגמה הבטיח את הניצחון הגדול. קרליק ג’ונס הוביל את המנצחת עם 23 נקודות, בעוד מפיונדו קאבנגלה בלט בצד השני עם 14.