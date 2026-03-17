יום שלישי, 17.03.2026 שעה 23:48
כדורסל עולמי  >> יורוליג

טוענת לכתר: אולימפיאקוס גברה על פנרבחצ'ה

היוונים, מהמקום השני בטבלת היורוליג, הרשימו עם 87:104 על מוליכת הטבלה והתקרבו אליה. פורנייה כיכב עם 36 נק', וזנקוב הוסיף 24. פרטיזן ניצחה

|
שחקני אולימפיאקוס חוגגים (IMAGO)
מלבד משחקה של הפועל תל אביב, נערכו היום (שלישי) שני משחקי השלמה נוספים ביורוליג. במסגרת משחק מהמחזור ה-14, אולימפיאקוס גברה 87:104 על פנרבחצ’ה, בעוד במשחק מהמחזור ה-30, פרטיזן בלגרד ניצחה  74:88את דובאי.

אולימפיאקוס – פנרבחצ’ה 87:104

קרב ענקיות באולם באתונה. לאחר רבע ראשון בו ירדה כשהיא מאחור, המארחת הפכה את התוצאה וירדה ביתרון מינימלי למחצית. את החצי השני היוונים ניצחו ב-15 הפרש, 41:56, כדי לספק ניצחון יוקרתי מלא בהצהרת כוונות איכותית. המנצחת חזרה למסלול לאחר ההפסד הצמוד למונאקו, כשמי שהוביל אותה היה אוון פורניה שהיה אדיר עם 36 נקודות. מנגד, זהו הפסדה השני של מוליכת המפעל, אותה הוליך טיילן הורטון טאקר עם 30.

פרטיזן בלגרד – דובאי 74:88

ניצחון שני ברציפות לסרבים, שעצר את אצף חמשת הניצחונות של היריבה. לאחר שהאורחת ירדה להפסקת המחצית ביתרון 9, רבע שלישי של 10:25 של פרטיזן הפך את התוצאה, ורבע רביעי שהמשיך את המגמה הבטיח את הניצחון הגדול. קרליק ג’ונס הוביל את המנצחת עם 23 נקודות, בעוד מפיונדו קאבנגלה בלט בצד השני עם 14.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
