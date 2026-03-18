יום שישי, 20.03.2026 שעה 10:31
כדורסל ישראלי

עם הגב לקיר: ירושלים נלחמת על החלום האירופי

פציעות, חלודה וסגל חסר - שום דבר לא יהווה תירוץ הערב (21:00) ברבע גמר היורוקאפ מול טורק טלקום. אלון מקווה שהארפר יהיה האיש שינווט לשלב הבא

|
שחקני הפועל ירושלים (חגי מיכאלי)
הפועל ירושלים תעלה הערב (רביעי, 21:00) על הפרקט בהיכל על שם ראנקו זראביצ'ה למשחק נגד טורק טלקום אנקרה, במסגרת רבע גמר היורוקאפ, משחק שאין ממנו דרך חזרה. להתמודדות מגיעה החבורה מהבירה לאחר עונה סדירה נהדרת אותה סיימה במקום הראשון בבית א', אך מאז ועד היום הקבוצה השתנתה. המטרה נותרה בעינה, אך הדרך להשגתה הפכה מעורפלת והסיכויים, לאור הנסיבות, אינם נוטים לטובתה.

הירושלמים, בניגוד ליריבה הטורקית, נמצאים מחוץ לקצב המשחק כבר מספר שבועות. הם אמנם מתאמנים, אך מאז הניצחון על מכבי רמת גן ב-22.2 הקבוצה לא ערכה משחק רשמי אחד. למעשה, גם משחק האימון היחיד שקיימה על אדמת בלגרד היה בשבוע שעבר נגד מכבי תל אביב.

אם לא די בבעיות המקצועיות, אחד השחקנים המשמעותיים ביותר בסגל, קאדין קרינגטון, לא ייקח חלק במשחק. בנוסף אליו, העוגן ההגנתי יובל זוסמן אינו כשיר במאת האחוזים, כך שהמצב אינו אידיאלי בלשון המעטה.

האם ירושלים תמצא גיבור חדש בבלגרד?

הקבוצה מהבירה הפסידה בשלושה מתוך ארבעת משחקיה האחרונים ביורוקאפ. במציאות רגילה היא הייתה נחשבת לפייבוריטית מול קבוצתו של ארדם צ'אן, אבל כעת היוצרות התהפכו באופן כמעט מוחלט. נשאלת השאלה מי יצטרך לקחת על עצמו יותר מהרגיל ולהיות הגיבור שיוביל את ירושלים לחצי הגמר בהיעדר כלים משמעותיים. התשובה לכך יכולה הייתה להיות קאשיוס ווינסטון או כל שחקן אחר, אך המציאות היא שירושלים חייבת את שחקן הפרנצ'ייז שלה בשיאו.

המונח "בשיאו" אינו מתייחס רק לקצב צבירת הנקודות, אלא גם לקבלת ההחלטות וליכולת לרתק אליו את ההגנה של טורק טלקום. המשימה הזו קשה במיוחד בגלל חסרונו של קרינגטון, שמביא עימו רבגוניות שמעניקה לירושלים איזון ומורידה מהעומס על הגארדים האחרים. מדוע ההתעקשות על הארפר? כי לבחור במישהו אחר פשוט לא יהיה הוגן כלפי מי שנחשב לשחקן המוביל של הקבוצה ולמועמד מוביל לתואר ה-MVP של העונה.

המפתח לניצחון: המנהיגות של ג'ארד הארפר

הצעד הראשון של הארפר מהיר במיוחד. הוא אקספלוסיבי, יודע לעלות לקליעה מכדרור או מהמקום, מחצי מרחק ומעבר לקשת. הוא הגארד השני בטיבו במפעל בסחיטת עבירות והשחקן המדורג שלישי בקטגוריה הזו ביורוקאפ עם 6.5 סחיטות בממוצע למשחק. על הנייר הוא כלי הנשק המושלם, בטח ברמות הללו, והוא המנהיג של הירושלמים כך שמרבית הנטל יוטל על כתפיו.

כאן נכנס עיקרון נוסף: הארפר חייב להיות מדויק. אין זה אומר שהוא חייב לסיים את המשחק עם 30 נקודות, אלא פשוט להיות חד בקבלת ההחלטות ובניצול סיטואציות דרך קריאת משחק נכונה. במקביל, חבריו לקבוצה יצטרכו לסייע לו, בין אם בהורדת העומס ובין אם ביצירת מצבים אידיאליים עבורו. כך או כך, זה לא יהיה פשוט. קבוצתו של יונתן אלון מגיעה מעמדת נחיתות ברורה, כזו שייתכן ותהפוך בערב אחד של "הכל או כלום" לכלי הנשק הכי חזק שלה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */