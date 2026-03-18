עם הגב לקיר: ירושלים נלחמת על החלום האירופי

הפועל ירושלים תעלה הערב (רביעי, 21:00) על הפרקט בהיכל על שם ראנקו זראביצ'ה למשחק נגד טורק טלקום אנקרה, במסגרת רבע גמר היורוקאפ, משחק שאין ממנו דרך חזרה. להתמודדות מגיעה החבורה מהבירה לאחר עונה סדירה נהדרת אותה סיימה במקום הראשון בבית א', אך מאז ועד היום הקבוצה השתנתה. המטרה נותרה בעינה, אך הדרך להשגתה הפכה מעורפלת והסיכויים, לאור הנסיבות, אינם נוטים לטובתה.

הירושלמים, בניגוד ליריבה הטורקית, נמצאים מחוץ לקצב המשחק כבר מספר שבועות. הם אמנם מתאמנים, אך מאז הניצחון על מכבי רמת גן ב-22.2 הקבוצה לא ערכה משחק רשמי אחד. למעשה, גם משחק האימון היחיד שקיימה על אדמת בלגרד היה בשבוע שעבר נגד מכבי תל אביב.

אם לא די בבעיות המקצועיות, אחד השחקנים המשמעותיים ביותר בסגל, קאדין קרינגטון, לא ייקח חלק במשחק. בנוסף אליו, העוגן ההגנתי יובל זוסמן אינו כשיר במאת האחוזים, כך שהמצב אינו אידיאלי בלשון המעטה.

קאדין קרינגטון (ראובן שוורץ)

האם ירושלים תמצא גיבור חדש בבלגרד?

הקבוצה מהבירה הפסידה בשלושה מתוך ארבעת משחקיה האחרונים ביורוקאפ. במציאות רגילה היא הייתה נחשבת לפייבוריטית מול קבוצתו של ארדם צ'אן, אבל כעת היוצרות התהפכו באופן כמעט מוחלט. נשאלת השאלה מי יצטרך לקחת על עצמו יותר מהרגיל ולהיות הגיבור שיוביל את ירושלים לחצי הגמר בהיעדר כלים משמעותיים. התשובה לכך יכולה הייתה להיות קאשיוס ווינסטון או כל שחקן אחר, אך המציאות היא שירושלים חייבת את שחקן הפרנצ'ייז שלה בשיאו.

המונח "בשיאו" אינו מתייחס רק לקצב צבירת הנקודות, אלא גם לקבלת ההחלטות וליכולת לרתק אליו את ההגנה של טורק טלקום. המשימה הזו קשה במיוחד בגלל חסרונו של קרינגטון, שמביא עימו רבגוניות שמעניקה לירושלים איזון ומורידה מהעומס על הגארדים האחרים. מדוע ההתעקשות על הארפר? כי לבחור במישהו אחר פשוט לא יהיה הוגן כלפי מי שנחשב לשחקן המוביל של הקבוצה ולמועמד מוביל לתואר ה-MVP של העונה.

ג'ארד הארפר (רדאד ג'בארה)

המפתח לניצחון: המנהיגות של ג'ארד הארפר

הצעד הראשון של הארפר מהיר במיוחד. הוא אקספלוסיבי, יודע לעלות לקליעה מכדרור או מהמקום, מחצי מרחק ומעבר לקשת. הוא הגארד השני בטיבו במפעל בסחיטת עבירות והשחקן המדורג שלישי בקטגוריה הזו ביורוקאפ עם 6.5 סחיטות בממוצע למשחק. על הנייר הוא כלי הנשק המושלם, בטח ברמות הללו, והוא המנהיג של הירושלמים כך שמרבית הנטל יוטל על כתפיו.

כאן נכנס עיקרון נוסף: הארפר חייב להיות מדויק. אין זה אומר שהוא חייב לסיים את המשחק עם 30 נקודות, אלא פשוט להיות חד בקבלת ההחלטות ובניצול סיטואציות דרך קריאת משחק נכונה. במקביל, חבריו לקבוצה יצטרכו לסייע לו, בין אם בהורדת העומס ובין אם ביצירת מצבים אידיאליים עבורו. כך או כך, זה לא יהיה פשוט. קבוצתו של יונתן אלון מגיעה מעמדת נחיתות ברורה, כזו שייתכן ותהפוך בערב אחד של "הכל או כלום" לכלי הנשק הכי חזק שלה.