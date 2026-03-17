"מהקאמבקים הגדולים בהיסטוריית הצ'מפיונס"

ספורטינג ליסבון השלימה הערב (שלישי) את אחד הקאמבקים הגדולים של השנים האחרונות בליגת האלופות, כאשר מחקה פיגור 3:0 מהמשחק הראשון והביסה 0:5 את בודו גלימט באצטדיון ז'וזה אלבלדה. הניצחון המרשים העלה את הקבוצה הפורטוגלית לרבע גמר המפעל והצית חגיגות גדולות בליסבון.

הקבוצה הגיעה למשחק הגומלין בעמדה כמעט בלתי אפשרית לאחר ההפסד בנורבגיה, אך מול הקהל הביתי סיפקה ערב כדורגל בלתי נשכח. השחקנים בירוק ולבן שלטו במשחק מהדקות הראשונות, כבשו חמישה שערים והפכו את ההתמודדות כולה בדרך להישג אדיר באירופה.

בתקשורת הפורטוגלית לא הסתירו את ההתרגשות מהערב הגדול של המועדון. ב-'A Bola' נכתב: "זה נגמר! ספורטינג השיגה את מה שנראה בלתי אפשרי והיא ברבע גמר ליגת האלופות. האריות מחקו פיגור של שלושה שערים עם ניצחון 0:5 במשחק מושלם של הירוקים והלבנים, משחק שיישאר לנצח בזיכרון של אוהדי ספורטינג".

שחקני ספורטינג ליסבון בטירוף (רויטרס)

“נכנס לקאמבקים הגדולים בהיסטוריה”

באותו דיווח הדגישו כי הקאמבק נכנס לרשימת המהפכים הגדולים בתולדות המפעל. ב-'A Bola' הוסיפו: "ספורטינג נכנסת לגלריה האפית של הקאמבקים הגדולים בהיסטוריה של ליגת האלופות. ההפסד במשחק הראשון מול בודו גלימט השאיר את ספורטינג עם משימה קשה, אך לא בלתי אפשרית... כפי שהתברר. לילה חלומי באלבלדה עם מהפך מדהים מול בודו גלימט שהבטיח את הכרטיס לרבע הגמר".

העיתון אף הזכיר כי זה לא המהפך הגדול הראשון של המועדון באירופה. בעבר כבר הצליחה ספורטינג למחוק פיגור של שלושה שערים במפעלים האירופיים, בעונת 1963/64 מול מנצ'סטר יונייטד, בדרך לאחד הפרקים הזוהרים בתולדותיה. כעת, גם הערב ההיסטורי מול בודו גלימט מצטרף לרשימה הזו.

גם ב-'O JOGO' החמיאו לקבוצה לאחר הניצחון הגדול וכתבו: "המשחק מסתיים במופע שערים של ספורטינג, שמבטיח את העלייה לרבע גמר ליגת האלופות. היריבה הבאה תהיה ארסנל או באייר לברקוזן". במהלך המשחק כבש מקסי אראוחו את השער הרביעי בדקה ה-91:23 (לאחר תחילתה של ההארכה) ובכך הפך לכובש השער המוקדם ביותר בהיסטוריית ליגת האלופות בהארכה.

עבור אוהדי ספורטינג, מדובר בלילה שייזכר שנים קדימה. קבוצה שנראתה בדרך להדחה הצליחה להפוך את התמונה לחלוטין, למחוק פיגור של שלושה שערים ולרשום הישג אירופי ענק שמחזיר אותה לקדמת הבמה של הכדורגל ביבשת.