יום ראשון, 22.03.2026 שעה 01:56
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"מהקאמבקים הגדולים בהיסטוריית הצ'מפיונס"

בפורטוגל לא מעכלים את ה-0:5 הענק של ספורטינג: "משחק שייזכר לנצח אצל האוהדים, כזה שנכנס לגלריית הקאמבקים האפיים". וגם: הנתון ההיסטורי בהארכה

|
שחקני ספורטינג לא יודעים את נפשם (IMAGO)
ספורטינג ליסבון השלימה הערב (שלישי) את אחד הקאמבקים הגדולים של השנים האחרונות בליגת האלופות, כאשר מחקה פיגור 3:0 מהמשחק הראשון והביסה 0:5 את בודו גלימט באצטדיון ז'וזה אלבלדה. הניצחון המרשים העלה את הקבוצה הפורטוגלית לרבע גמר המפעל והצית חגיגות גדולות בליסבון.

הקבוצה הגיעה למשחק הגומלין בעמדה כמעט בלתי אפשרית לאחר ההפסד בנורבגיה, אך מול הקהל הביתי סיפקה ערב כדורגל בלתי נשכח. השחקנים בירוק ולבן שלטו במשחק מהדקות הראשונות, כבשו חמישה שערים והפכו את ההתמודדות כולה בדרך להישג אדיר באירופה.

בתקשורת הפורטוגלית לא הסתירו את ההתרגשות מהערב הגדול של המועדון. ב-'A Bola' נכתב: "זה נגמר! ספורטינג השיגה את מה שנראה בלתי אפשרי והיא ברבע גמר ליגת האלופות. האריות מחקו פיגור של שלושה שערים עם ניצחון 0:5 במשחק מושלם של הירוקים והלבנים, משחק שיישאר לנצח בזיכרון של אוהדי ספורטינג".

שחקני ספורטינג ליסבון בטירוף (רויטרס)שחקני ספורטינג ליסבון בטירוף (רויטרס)

“נכנס לקאמבקים הגדולים בהיסטוריה”

באותו דיווח הדגישו כי הקאמבק נכנס לרשימת המהפכים הגדולים בתולדות המפעל. ב-'A Bola' הוסיפו: "ספורטינג נכנסת לגלריה האפית של הקאמבקים הגדולים בהיסטוריה של ליגת האלופות. ההפסד במשחק הראשון מול בודו גלימט השאיר את ספורטינג עם משימה קשה, אך לא בלתי אפשרית... כפי שהתברר. לילה חלומי באלבלדה עם מהפך מדהים מול בודו גלימט שהבטיח את הכרטיס לרבע הגמר".

העיתון אף הזכיר כי זה לא המהפך הגדול הראשון של המועדון באירופה. בעבר כבר הצליחה ספורטינג למחוק פיגור של שלושה שערים במפעלים האירופיים, בעונת 1963/64 מול מנצ'סטר יונייטד, בדרך לאחד הפרקים הזוהרים בתולדותיה. כעת, גם הערב ההיסטורי מול בודו גלימט מצטרף לרשימה הזו.

גם ב-'O JOGO' החמיאו לקבוצה לאחר הניצחון הגדול וכתבו: "המשחק מסתיים במופע שערים של ספורטינג, שמבטיח את העלייה לרבע גמר ליגת האלופות. היריבה הבאה תהיה ארסנל או באייר לברקוזן". במהלך המשחק כבש מקסי אראוחו את השער הרביעי בדקה ה-91:23 (לאחר תחילתה של ההארכה) ובכך הפך לכובש השער המוקדם ביותר בהיסטוריית ליגת האלופות בהארכה.

עבור אוהדי ספורטינג, מדובר בלילה שייזכר שנים קדימה. קבוצה שנראתה בדרך להדחה הצליחה להפוך את התמונה לחלוטין, למחוק פיגור של שלושה שערים ולרשום הישג אירופי ענק שמחזיר אותה לקדמת הבמה של הכדורגל ביבשת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */