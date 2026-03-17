יום שלישי, 17.03.2026 שעה 23:19
כדורגל עולמי

שש שנים אחרי: פרומס הודה שדקר את בן דודו

במסגרת הדיון המקדים בערעורו, אקס סביליה ונבחרת הולנד שינה את קו ההגנה שבו נקט עד כה וטען שכיום הוא מקבל טיפול פסיכולוגי. כך נראה ההסבר החדש

|
קווינסי פרומס (IMAGO)
החלוץ קווינסי פרומס הודה כי דקר את בן דודו במהלך מסיבה משפחתית שהתקיימה בהולנד בשנת 2020. הוא הודה בכך היום (שלישי) במסגרת הדיון המקדמי בערעורו, כאשר עורכי דינו החדשים הודיעו כי השחקן בחר לשנות את קו ההגנה שבו נקט עד כה.

על פי דיווח של ‘ESPN’, פרומס בן ה-34 מיוצג כעת על ידי צוות עורכי הדין המוכר, בני הזוג חרט-יאן וקארי קנופס. במסגרת ההליך החדש הוא הודה כי בחר לשמור על זכות השתיקה בתחילת המשפט, החלטה שלדבריו הייתה טעות. לדבריו, באותה תקופה איבד לחלוטין את האמון במערכת המשפט וכיום הוא מקבל טיפול פסיכולוגי.

האירוע התרחש במהלך מסיבה משפחתית בעיירה אבקאודה שבהולנד ביולי 2020. לפי גרסתו של פרומס, הוא האשים את בן דודו בגניבת תכשיטים מהמשפחה, דבר שהוביל לוויכוח חריף בין השניים. במהלך העימות, כך טוענים עורכי דינו, "מר פרומס דקר את בן דודו פעם אחת בסכין". על פי קו ההגנה, שחקן סביליה לשעבר פעל במצב נפשי מסוים ואולי אף מתוך הגנה עצמית.

טראומה מהמעצר ופרשת הסמים

עורכת דינו קארי קנופס טענה כי פחד וכעס על האופן שבו מערכת המשפט התייחסה אליו בעבר כאל עבריין פגעו ביכולתו למסור עדות מלאה. לדבריה, כאשר נעצר בדובאי הוא נחקר במשך ימים בנושאים שלטענתו כלל לא היו קשורים אליו. פרומס אף סיפר כי שמע אסירים אחרים עוברים עינויים, דבר שלדבריו הותיר בו טראומה.

מעבר לפרשת הדקירה, פרומס הורשע גם במעורבות בהברחת 1,300 קילוגרמים של קוקאין ונידון ל-6 שנות מאסר. הדיון המרכזי בערעור בעניינו צפוי להיערך בסוף נובמבר ובתחילת דצמבר.

החלוץ, שנכח בבית המשפט באמסטרדם, עדיין לא ויתר על האפשרות לחזור לשחק כדורגל. לאחר תקופתו ביונייטד דובאי, הוא נמצא כיום ללא קבוצה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */